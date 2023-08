Unterstedt spielt sich im Derby in einen Rausch

+ © Blömer Verschiedene Welten: Während Florian Liszkowski, Niclas Lüdemann und Wolfgang Pesch (v.l.) einen der Treffer bejubeln, ärgert sich Visselhövedes Keeper Max Kregel (r.). © Blömer

Nach der Pause wird es deutlich. Am Ende fertigen die Gastgeber die Visselhöveder ab, die zudem die Verletzung von Ogur Beslenmis verkraften müssen.

Unterstedt – Rund 300 Zuschauer machten sich auf, um am Mittwochabend das Altkreis-Derby auf dem Flutlichtplatz der SG Unterstedt live zu verfolgen. Nach einer längeren Abtastphase erlebten sie im ersten Durchgang zwei gut sortierte Fußball-Bezirksligisten, die zudem immer mehr den Kampf annahmen. Letztlich waren es 25 Minuten nach der Pause, in denen die Gastgeber gegen den VfL Visselhövede ihr Spiel aufzogen und sich in einen Torrausch spielten. Daraus entsprang ein 6:0 (0:0) – der zweite Heimsieg der noch jungen Saison.

Trainer Fabian Knappik atmete erst mal tief durch und meinte: „Jetzt kann ich wieder lachen.“ Während der Partie sei die Anspannung groß gewesen, gab er nach dem Abpfiff zu und fand lobende Worte für den Auftritt seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit: „Mit dem ersten Tor ist der Knoten geplatzt. Danach haben wir uns in einen Rausch gespielt.“ Sechs Treffer gelangen in diesem Zeitraum. „Und wir haben das Spiel zu null entschieden. Das tut den Jungs gut. Die letzten Wochen haben sie viel zu knabbern gehabt“, machte Knappik deutlich. Neben zahlreichen einfachen Gegentoren und einer entsprechend schwächeren Punkteausbeute von nur drei Zählern aus vier Partien hatte Unterstedt auch die Rote Karte für Theo Kettenburg verkraften müssen. Nun scheint der Bann erst einmal gebrochen.

Unterstedts taktische Anpassungen fruchten

Anders sieht derweil die Stimmung bei Elias Jockusch und seinen Gästen aus. Nach dem ersten Sieg am Wochenende hatte der Coach darauf gehofft, die Euphorie mitzunehmen. Im ersten Durchgang gelang seiner Elf dies auch. Die Defensive stand und auch nach vorne gab es hin und wieder ordentliche Ansätze. Cem Din vergab die beste Szene der Heidestädter (36.), während auf der anderen Seite Daniel Moderau den Ball verstolperte und Wolfgang Pesch am Tor vorbei köpfte (35./37.). Kurz zuvor hatte Visselhövedes Verteidiger Ogur Beslenmis sich bei einem Sprint am hinteren Oberschenkel verletzt und machte für Rainer Kraatz Platz.

„Eine gute Halbzeit reicht aber nicht aus“, bemerkte Jockusch und erklärte: „Wir waren zu naiv, haben uns zu sehr rauslocken lassen und waren nicht mehr kompakt genug.“ Das nutzten Niclas Lüdemann (55.), Moderau (63./72.) und Pesch (68./79./80.) gnadenlos aus. „Wir haben das Spiel mehr in die Breite gezogen und sind die Räume angelaufen, wo wir ihnen weh tun konnten“, erläuterte Unterstedts Trainer Patrick Werna die taktischen Anpassungen für die zweite Halbzeit. „In der ersten Hälfte haben wir noch zu viele lange Bälle ins Nichts geschlagen. Nach der Pause hatten wir dann eine bessere Passquote und -schärfe“, ergänzte Knappik seinen Kollegen. „Die Jungs haben sich für ihren Einsatz belohnt.“