Unterstedt spielt den besten Futsal

Titelverteidiger dominiert Halbfinal-Gruppe / Horstedt scheitert knapp

+ Momme Grewe (M.) belebte das Unterstedter Spiel. Hier stört Visselhövedes Marvin Jungnitz jedoch seine Kreise. Im Tor ist Jens Wingerning auf dem Posten. Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Die abschließende Partie fand quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zumindest war die Tribüne in der Bodo-Räke-Halle völlig verwaist, als Hannes Kettenburg ein Hattrick gelang und seine Kreisliga-Fußballer der SG Unterstedt im unbedeutend gewordenen Spiel gegen den klassentieferen TV Stemmen mit 5:1 siegten. Damit sicherte der Gastgeber endgültig den Sieg in der Halbfinalgruppe vier der Hallenkreismeisterschaft im Futsal ab und ist als Titelverteidiger am Samstag im Bothel auch wieder Top-Favorit in der Endrunde. Platz zwei belegte Viktoria Oldendorf aus der 1. Kreisklasse Nord.