Unterstedt nutzt den Friesen-Wind nicht zum Sieg

Von: Matthias Freese

Das Bild sagt alles: Keeper Phillip Krüger (l.) packt sich nach dem Abpfiff ob des Spielverlaufs an den Kopf, auch Jan Friesen versteht die Fußballwelt nicht mehr. © Freese

Unterstedt verspielt gegen Anderlingen eine 2:0-Führung. Im Anschluss folgen zwei umstrittene Entscheidungen zuungunsten der Gastgeber.

Unterstedt – Unmittelbar nach dem Abpfiff eilte Phillip Krüger auf Schiedsrichter Jonas Clasen (FC Hagen/Uthlede) zu, weil dieser in zwei spielbeeinflussenden Szenen der Schlussphase nicht im Sinne der SG Unterstedt entschieden hatte. „Am Ende haben wir sie aber selbst zurückgebracht“, räumte der Schlussmann des Fußball-Bezirksligisten ein. Der Aufsteiger hatte gegen den Tabellendritten SV Anderlingen eine 2:0-Führung nach Toren von Jan Friesen und Daniel Moderau nicht ins Ziel gerettet und schluckte in der dritten Minute der Nachspielzeit noch den 2:2 (0:0)-Endstand.

Hatte ein Ballverlust von Johann Belsch im eigenen Sechzehner noch den Anderlinger Anschlusstreffer durch Andre Steffens möglich gemacht (89.), sorgte der Ausgleich durch Fabian Schäfer für Gesprächsstoff. Nach einem Freistoß hatte Andre Steffens den Ball auf den langen Pfosten geköpft, wo sein Mitspieler ihn mit hohem Einsatzwillen im Duell mit Krüger ins Netz wuchtete. „Das kann er auf jeden Fall abpfeifen. Er geht schon hart in mich rein. Ich bin auch zuerst am Ball, wenn auch nur mit einer Hand“, meinte Krüger. „Es ist im Fünfer“, merkte Coach Patrick Werna an und haderte: „Es waren ein paar Sachen, die wir nicht kriegen.“

Lemmermann kommt glimpflich davon

Vor allem in der 90. Minute konnten die Gäste aus dem Nordkreis von Glück reden, dass Ole Lemmermann nur Gelb statt Rot sah, denn nach einem hohen Ball sprang ihm als letzter Mann zunächst der Ball vom Boden an die Hand, anschließend packte er den sonst enteilten Jan Friesen am Oberarm, brachte ihn zu Fall und verhinderte damit eine dicke Torchance (90.).

„Es fühlt sich schon so an, als wären uns zwei Punkte geklaut worden“, sagte Werna. „Die Punkte haben wir verschenkt, nicht Anderlingen gewonnen.“ Als „extrem bitter“ bezeichnete auch sein Trainer-Kompagnon Fabian Knappik das Remis: „Bis fünf Minuten vor Schluss hatten wir sie komplett im Griff.“ Aus dem Nichts waren die Unterstedter nach der torlosen ersten Hälfte allerdings auch in Führung gegangen. Anderlingen hatte nach Wiederanpfiff eigentlich gedrückt, dann kam in der 57. Minute Jan Friesen für Bastian Rose ins Spiel – der entscheidende Wechsel, denn der frische Stürmer brachte spürbar Wind. Nur zwei Minuten später setzte sich Daniel Moderau klasse gegen Thore Sandmann durch, ließ sich vom Haltegriff seines Gegenspielers nicht aufhalten und bediente Friesen – 1:0. In der 62. Minute legte schließlich Friesen für Moderau zum 2:0 ab. Unterstedt verpasste es allerdings, den Druck hochzuhalten und nachzulegen. Mit dem 1:2 „kriegen die aber Aufwind und wir weiche Knie. Wir müssen die letzten Sachen konsequent verteidigen, das haben wir nicht gemacht“, ärgerte sich Werna.