SG Unterstedt jagt Brockels Rekord von 2001

Mit dem Kreispokal soll das Triple her

+ © Freese Unterstedter Jubel-Rudel nach dem Führungstor im Halbfinale gegen Bremervörde. Eine Wiederholung wünscht sich der Meister der Kreisliga auch im Endspiel. © Freese

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Matthias Freese schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein Titel fehlt der SG Unterstedt noch zur perfekten Saison. Der soll nun am Sonntag her.

Unterstedt – Als der TuS Brockel vor 22 Jahren das Triple aus Kreisliga-Titel, Hallenkreismeister und Kreispokal errang, war Fabian Knappik gerade mal neun Jahre alt. Sein Trainer-Kompagnon Patrick Werna war zwölf. „Ich habe da schon Fußball gespielt, aber das ist an mir vorbeigegangen“, meint Knappik lachend. Nun schickt er sich mit der SG Unterstedt an, das bis dato im Kreis einmalige Triple der Brockeler ebenfalls zu schaffen. Am Sonntag um 16 Uhr geht es in Selsingen im Pokal-Finale gegen den Ligarivalen TSV Groß Meckelsen.

Dass die Unterstedter dabei den Brockeler Rekord einstellen können, „ist für uns ganz klar B-Note“, meint Knappik. „Mir geht‘s allein um unsere Saison. Das ist Anspruch genug, um sich da reinzuhängen und eine überragende Saison zu vergolden.“ Schließlich haben die Unterstedter in dieser Serie kein einziges Pflichtspiel verloren. Was Knappik wiederum zu einer Feststellung verleitet: „Es gab wohl selten einen souveräneren Kreismeister als uns.“ Und der will nun nicht ausgerechnet das letzte Spiel der Saison verlieren.

Ohnehin ist es das erste Pokalfinale der Unterstedter Herren. „Als Verein ist das eine Riesengeschichte“, sagt der seit 2014 amtierende Coach. Befürchtungen, dass sein Team das Spiel auf die leichte Schulter nehmen könnte, hat er nicht: „Wie die Jungs sich präsentieren und mit welcher Einstellung sie zu Werke gehen, ist doch zu sehen. Dass wir unserer Favoritenrolle gerecht werden können, haben sie oft genug unter Beweis gestellt. Da sind genug Sinne geschärft!“

Und auch personell wird es keine Probleme geben. Im Gegenteil: Das Unterstedter Trainergespann muss wohl sogar Akteure aus dem Kader streichen. „Unsere Südamerika-Reisenden kommen für das Finale nicht extra eingeflogen“, denkt Knappik an Leon Linke und Timo Bahrami. Stürmer Jan Friesen leide zwar weiter unter Fersenproblemen, „aber er wird für dieses Spiel die Backen zusammenkneifen. Aber den einen oder anderen müssen wir wohl vertrösten“, meint der Trainer.

In Selsingen können sich seine Jungs auch auf zahlreiche Unterstützung verlassen. Unterstedt hat einen Reisebus gechartert. Und für schnelle wie konditionsstarke Radfahrer hat Vereinsmitglied Phillip Holtermann sogar eine anspruchsvolle Radtour unter dem Motto „Road to Selsingen“ organisiert – und zwar mit einem geplanten Stundenmittel von 25 Kilometern.