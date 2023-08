Unterstedt hat große Lust auf die neuen „Spielplätze“

Von: Mareike Ludwig

Abhängen? Auf keinen Fall! Die schon oberhalb der Kreisliga erfahrenen Yannik Malende, Johann Belsch und Sebastian Lauridsen (v. l.), wissen genau, was die SG Unterstedt nach dem Aufstieg in die Bezirksliga erwartet. © Ludwig

Sieben Unterstedter waren schon in der Bezirksliga oder höher aktiv. Nun gilt es, auch den Rest des Kaders an das neue Niveau zu gewöhnen.

Im Schnitt 2,77 Punkte pro Spiel, keine Niederlage in 26 Saisonpartien, 17 Zähler Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, sechs Punkte von der Maximalausbeute entfernt, ein Torverhältnis von 93:21 und zudem kein Stoppen im Kreispokal sowie der Hallenkreismeisterschaft – die SG Unterstedt war vergangene Saison das Maß aller Dinge. Kein Gegner konnte dem künftigen Fußball-Bezirksligisten annähernd das Wasser reichen, sodass das Team des Trainergespanns Fabian Knappik und Patrick Werna das Triple feierte.

Die Bierduschen sind inzwischen jedoch getrocknet, die Luftschlangen und das Konfetti wieder eingesammelt. Nun sind alle Augen auf die neuen, noch unbekannten „Spielplätze“ der Bezirksliga gerichtet. Erstmals in der Vereinsgeschichte geht eine Mannschaft oberhalb der Kreisliga auf Torejagd. Exakt vor zehn Jahren startete die Knappik-Elf in der 3. Kreisklasse Mitte. „Es ist schön, solch einen Weg gemeinsam mit einem Großteil des Teams von Anfang an gegangen zu sein. Das macht natürlich Lust auf mehr“, freut sich Knappik auf das Abenteuer Bezirksliga und ist gespannt, welch hohe „Klettertürme“ auf seine Jungs warten.

Stenogramm Zugänge: Johann Belsch (VfL Visselhövede), Niclas Lüdemann (TuS Brockel). Weggang: Christopher Hesse (Karriereende). Kader: Tor: Tim Genkel, Phillip Krüger - Abwehr: Johann Belsch, Niklas Herbig, Janno Hornig, Theo Kettenburg, Sebastian Lauridsen, Florian Liszkowski, Nicolas Ottens, Roman Prokopenko, Matthias Walker, Simon Willenbrock, Vincent Wuttke - Mittelfeld: Nisar Atris, Hannes Kettenburg, Niclas Lüdemann, Yannik Malende, Simon Maruhn - Angriff: Leon Linke, Jan Friesen, Daniel Moderau, Jonathan Orth, Wolfgang Pesch, Bastian Rose, Tim Schlifelner. Trainer: Fabian Knappik, Patrick Werna. Betreuer: Andreas Rosebrock. Saisonziel: Nichtabstieg. Favoriten: TSV Ottersberg, Heeslinger SC II, SV Ippensen.

Der Coach ist realistisch genug, um zu wissen, dass seine Elf nun erst mal wieder lernen muss, wie sich Niederlagen anfühlen. „Alles andere wäre vermessen von uns. Misserfolg wird es geben. Da müssen wir uns nichts vormachen. In diesen schwierigen Situationen zeichnet sich dann eine gute, intakte Mannschaft aus. Wir hoffen, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können und für Überraschungen sorgen. Es soll unangenehm werden, nach Unterstedt zu kommen“, richtet Knappik eine erste Ansage an die Gegner.

Bei diesem Vorhaben dürften vor allem Yannik Malende, Leon Linke, Daniel Moderau, Nisar Atris, Jan Friesen, Sebastian Lauridsen und Rückkehrer Johann Belsch ihre Erfahrungen einfließen lassen können. Die sieben Akteure sind die einzigen, die bereits auf Bezirksebene oder sogar noch höher „geklettert“ sind. Linke wird aufgrund seines Aufenthalts in Südamerika erst im September zurückerwartet.

Dafür ist Belsch nach einem Jahr beim künftigen Ligarivalen VfL Visselhövede wieder da. „Johann hat Lust, noch mal bei uns zu spielen. Wir können also nicht so schlecht gewesen sein“, sagt der Coach lachend. Und er fügt hinzu: „Er ist definitiv eine Verstärkung.“

Viel Zeit zum Ausruhen gönnt das Trainerteam mit Fabian Knappik, Andreas Rosebrock und Patrick Werna (Bild oben, von links) den Jungs deshalb nicht. © Ludwig

Ebenfalls große Stücke hält Knappik auf Niclas Lüdemann (21). Der zweite Neuzugang kommt vom TuS Brockel. Der Mittelfeldmann hatte mit seinen 25 Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die 1. Kreisklasse Süd und lässt gleich zwei Stufen auf der Leiter aus. „Niclas bringt eine Menge Potenzial mit. Er hat eine gute Ballkontrolle und ein gutes Passspiel. Er wird bei uns eine Rolle spielen“, ist der Trainer sicher.

Der Rest des Kaders ist bislang ebenfalls nicht über die Kreisgrenze hinausgekommen. „Ein paar Gegner kennen wir aus Testspielen oder vorherigen Spielzeiten in der Kreisliga. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nicht mehr so viel Zeit am Ball haben. Zudem brauchen wir mehr Tempo und müssen uns im Konterspiel verbessern“, meint Knappik. Bei diesem Vorhaben ist Christopher Hesse nicht mehr mit dabei. Das Urgestein hat sich in den „Ruhestand“ verabschiedet. „Wir haben noch versucht, ihn zu überreden, er hört nun aber mit dem krönenden Abschluss auf“, erzählt Knappik.