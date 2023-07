Unterstedt bezahlt beim Pflichtspielauftakt Lehrgeld

+ © Denkmann Kein Durchkommen: Der einspringende Sottrumer Verteidiger Dominik Reuter (l.) blockt die Hereingabe von Unterstedts Bastian Rose. © Denkmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Hendrik Denkmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der TV Sottrum belohnt sich für seine starke Anfangsphase und steht in der zweiten Runde des Bezirkspokals. Dort geht es gegen einen weiteren Bezirksligisten.

Sottrum – Latte, linker und dann der rechte Innenpfosten, aber den Weg ins Tor fand der Ball nicht, als Hannes Kettenburg aus kurzer Distanz abzog. Den Torschrei hatten die Bankspieler der SG Unterstedt bereits auf den Lippen. Doch der verstummte genauso schnell wie er ertönt war. So blieb es in der Erstrundenpartie des Fußball-Bezirkspokals bei der 3:0-Halbzeitführung des gastgebenden TV Sottrum. Der Bezirksligist von Jannis Oberbörsch bot gegen den Aufsteiger eine starke erste halbe Stunde, belohnte sich am Ende eines ausgeglichenen zweiten Durchgangs mit dem 4:1 und trifft nun am Sonntag (15 Uhr) zu Hause auf den SV Vorwärts Hülsen.

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren“, stellte Gästetrainer Patrick Werna fest. „Bis zum 0:2 mussten wir Lehrgang bezahlen. Da hatten die Jungs zu viel Respekt. Als wir den abgelegt hatten, war es ein ausgeglichenes Spiel.“ Seine Elf brauche noch etwas Zeit, um sich an das Bezirksniveau zu gewöhnen. „Aber die Jungs können das.“

Holzkamm verwandelt im zweiten Anlauf

Das zeigten sie jedoch erst nach gut 20 Minuten. Bis zu diesem Zeitpunkt spielte Sottrum seine Routine und Erfahrung aus. Bereits nach fünf Minuten schickte Helge Osmers Stürmer Leon Krause. Seine halbhohe Flanke nahm Finn Herwig per Seitfallzieher und schweißte den Ball zum 1:0 ein. „Geht ja doch noch“, meinte der Torschütze nach der Partie und lachte. „Im Training macht er den 25 Mal nicht rein“, scherzte wiederum der verletzte Sinan Reiter. Dass Unterstedt noch nicht in der Partie angekommen war, zeigte die Szene zum 2:0. Nach einem Foul an ihn im Mittelkreis brachte Lennart Holzkamm den anschließenden Freistoß hoch in den Sechzehner auf Patrick Brillowski, der den Ball über den einige Meter vor der Linie stehenden Keeper Phillip Krüger köpfte (10.). In der Folgezeit fanden sich die Gäste besser zurecht, kassierten erst aber noch das 3:0 von Brillowski (23.), ehe sie selbst den Gegner in die eigene Hälfte drängten und zu Chancen kamen. Zweimal war Keeper Tobias Engel gegen Yannik Malende und Bastian Rose aus kurzer Distanz zur Stelle (24./37.).

Kurz darauf wechselten beide Teams. Bei Sottrum kam Justin Lünzmann für Brillowski, der sich in einem Zweikampf mit Theo Kettenburg am unteren Rücken verletzt hatte. Werna brachte Daniel Moderau und Jonathan Orth für Niklas Herbig und Sebastian Lauridsen, um mehr Tempo auf den Außen zu haben. Dieser Plan zahlte sich nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff aus, als Rose den Ball von Jannik Rosebrock stibitzte und auf Torschütze Moderau querlegte. Eine Minute später schoss Orth Sottrums Keeper in die Arme. Nach dieser offensiven Anfangsphase berappelten sich die Gastgeber und setzten in der Schlussviertelstunde ihrerseits wieder Akzepte. Erst schoss Holzkamm einen Freistoß an den Pfosten (76.), später scheiterte er nach einem Foul von Krüger an Yannick Böhling im ersten Versuch am Unterstedter Schlussmann vom Punkt. Da Johann Belsch jedoch zu früh in den Strafraum gelaufen war, wurde der Elfmeter wiederholt. Erneut trat Holzkamm an und traf zum 4:1-Endstand. Nach dem Abpfiff sagte er überzeugt: „Der erste zählt nicht. Ich bin also immer noch bei 100 Prozent. Drei von drei Elfmetern waren drin.“