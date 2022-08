Unter Putins Aufsicht: Dimitri Peters packt Olympia-Bronze ein

Vor zehn Jahren

+ © Image Images/Sven Simon Dimitri Peters (oben) hatte den Russen Tagir Khaibulaev 2012 im Halbfinale von London mehrfach zu packen bekommen – am Ende unterlag er aber nach umstrittenen Kampfrichterentscheid. © Image Images/Sven Simon

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Dimitri Peters Bronze bei den Olympischen Spielen gewann. Auch heute erhebt er noch denselben Vorwurf wie 2012.

Rotenburg/Hannover – Dimitri Peters hatte noch gar nicht daran gedacht, als der Anruf ihn am Sonntag in seinem Haus in Hannover-Wettbergen erreichte. „Nee, bisher nicht“, gestand er und meinte: „Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Dann muss ich die Medaille ja mal wieder rausholen.“ In der Vitrine hat sie einen Ehrenplatz. Auf den Tag genau zehn Jahre ist es her, dass der einstige Weltklasse-Judoka des TuS Rotenburg bei den Olympischen Spielen in London Bronze im Halbschwergewicht gewann „Sportlich war es das Highlight meines Lebens“, sagt der 38-Jährige rückblickend.

Im kleinen Finale um Platz drei bezwang er damals den Usbeken Ramziddin Sayidov, doch viel mehr Gesprächsstoff hatte der Halbfinalkampf geliefert. Erst ein Kamprichterentscheid nach der Verlängerung kostete Peters gegen den Russen und späteren Olympiasieger Tagir Khaibulaev die Finalteilnahme. Anschließend erhob Peters damals einen Vorwurf, den er auch heute noch wiederholt, denn im Publikum saß Wladimir Putin, Russlands mächtiger Staatspräsident, der selbst den schwarzen Gürtel trägt und Ehrenpräsident des Internationalen Judoverbandes (IJF) war. „Die Kampfrichter wussten, dass er dort ist, dass er Ehrenpräsident ist. Natürlich hat das deren Entscheidung beeinflusst. Wenn er nicht dagewesen wäre, hätte es auch für mich ausgehen können“, ist Peters überzeugt.

+ Den Millenium-Dome im Hintergrund, die Bronzemedaille im Vordergrund: Dimitri Peters an der Themse in London nach seinem Erfolg. © Imago Images/Camera 4

Inzwischen ist Putin übrigens seinen Ehrentitel los, der Weltverband hat ihn mit dem Überfall auf die Ukraine Ende Februar suspendiert. „Was er macht, ist nicht in Ordnung“, findet auch der in Sibirien geborene und in Unterstedt aufgewachsene Peters klare Worte.

Denkt der Modellathlet an London zurück, „kommen viele Erinnerungen hoch“, sagt er. „Ich war kein Top-Favorit, aber ich habe mich schon als Medaillenkandidat gesehen. Ich bin über mich hinausgewachsen, mental war es mein Tag“, meint er. So schlug er im ersten Kampf gleich den amtierenden Europameister Ariel Zeevi aus Israel und dann auch den damaligen Weltranglisten-Zweiten Henk Grol aus den Niederlanden. Doch nicht nur die Kämpfe sieht er vor seinem geistigen Auge, auch den Empfang in Rotenburg, als er im Cabrio durch die Stadt kutschiert und von mehreren Tausend Leuten gefeiert wurde. „Das hat sich eingebrannt.“ Eigentlich hatte er 2016 seinen sportlichen Triumph in Rio de Janeiro wiederholen wollen. „Qualifiziert war ich auch“, verweist Peters auf die Weltrangliste. Auch bei der WM 2015 war er noch Dritter gewesen. „Aber der Bundestrainer hat sich für Karl-Richard Frey entschieden.“ Der langjährige Kontrahent war mit Peters auf einem Niveau, doch nur ein Deutscher durfte starten.

+ Und noch ein Erfolg für Dimitri Peters: 2021 wurde er zu Rotenburgs Sportler des Jahrzehnts gekürt. Im Hintergrund: Gratulant Jens Reiter. © Freese

Inzwischen nimmt der Judo-Sport längst nicht mehr einen so hohen Stellenwert ein. Der zweifache Familienvater hat im Dezember seine Ausbildung zum Brandmeister erfolgreich abgeschlossen und ist bei der Berufsfeuerwehr Hannover tätig. „Auch auf dem Löschzug“, erzählt er. „Da ist immer viel Action und man kann Leuten helfen.“

Ganz kann er aber auch mit 38 Jahren nicht von der Judo-Matte lassen. „Ich kämpfe noch in der Bundesliga für den KSV Esslingen“, erzählt Peters. „Ein bisschen quälen ohne Druck, acht Kämpfe im Jahr – kein Vergleich zu früher.“ Und auch die Gewichtsklasse hat sich mittlerweile geändert. War es früher das Halbschwergewicht (bis 100 Kilogramm), so gilt der „Riese aus Rotenburg“ mit seinen 108 Kilogramm inzwischen als Schwergewicht. Topfit ist er auch weiterhin, ein Erfolgsgarant ebenfalls. „Ich sage schon seit drei Jahren, ich höre auf, aber wenn du noch die Siege einbringen kannst ...“ , meint er und lacht.