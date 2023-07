Ungewohntes Terrain macht Jeersdorfern zu schaffen

Von: Hendrik Denkmann

Nur selten ist das Ziel für Kai Lankenau im Gelände in Müllenborn so eindeutig zu erkennen wie in der Szene. © Baden

Matthias Baden erzielt bei der Feldbogen-DM als 14. das beste Ergebnis des SV Jeersdorf. Wie er verpassen auch seine Teamkollegen die Top Ten.

Jeersdorf – Mit den Bedingungen ist es bei Wettkämpfen mit dem Feldbogen immer so eine Sache. Während das Gelände in weiten Teilen Niedersachsens flach ist, sieht die Landschaft unter anderem im Süden Deutschlands deutlich hügeliger aus. Berge zierten auch das Areal in Müllenborn (Eifel) bei der Deutschen Meisterschaft in dieser Disziplin. Dort lief es für die drei Schützen des SV Jeersdorf allerdings nicht so rund wie noch im Vorjahr in Celle. Kai Lankenau, Cord Meyer und Matthias Baden verpassten jeweils die Top Ten.

Zu jedem guten Wettkampf zählt auch eine ordentliche Vorbereitung. Jedoch ist dies nicht immer so einfach. Davon konnten die Jeersdorfer ein Lied singen, wie Teamsprechein Margit Müller erzählte: „Das Auf und Ab kennen wir in Niedersachsen nur kaum. Daher ist es schwer zu trainieren. Die Bayern haben da einen Vorteil, weil sie die Berge vor der Tür haben. Wir müssen hingegen in den Harz fahren.“ Jedoch sei dies vor der Meisterschaft nicht möglich gewesen, da die einzige DM-taugliche Anlage in Blankenburg bereits anderweitig belegt gewesen sei. So blieb nur das Fitnessstudio. „Oder du musst die nötige Strecke mehrfach wandern – wenn es geht, auf und ab“, meinte Müller. „Der Parcour bei uns bringt nur etwas zum Schießen üben.“

Meyer fehlen über 50 Ringe

Nach den Wettkämpfen in der Eifel sei festzuhalten: „Die Kondition ist es nicht gewesen, sondern eher eine mentale Geschichte, die den Ausschlag gegeben hat“, ordnete Müller die Ergebnisse ihrer drei Vereinskollegen ein. Bei den Compound Master landete Baden mit 356 Ringen auf Platz 14. Vier Ringe fehlten dem Jeersdorfer damit auf einen Top-Ten-Platz, 39 zum DM-Titel, den sich Jens Asbach (395/BSC Nidderau) sicherte. „Matthias war dort mal im Urlaub und hat auf der Anlage geschossen. Er war mit dem Ergebnis zufriedener als die anderen beiden“, bemerkte Müller.

In der Klasse der Recurve Herren krönte sich Jakob Hetz (338/BSC Reuth) zum Deutschen Meister. Die beiden Jeersdorfer waren derweil weiter unten im Tableau des 25er-Feldes zu finden. Lankenau (278) fehlten als 21. immerhin 22 Ringe, bei Meyer (249) waren es satte 51. Dessen Fitnessuhr zeigte nach den 24 Scheiben, von denen nur drei leicht zu treffen waren, eine zurückgelegte Distanz von 13 Kilometern und neun Etagen an. „Das geht ganz schön in die Beine“, berichtete Meyer.

Kai Lankenau, Cord Meyer und Matthias Baden (v.l.) vertreten Jeersdorf bei der DM. © Baden

Nun wartet er auf eine mögliche weitere DM-Teilnahme. Vom 8. bis 10. September finden in Wiesbaden die Deutschen Meisterschaften WA statt. Sicher hat Kai Lankenau die Qualifikation geschafft. „Cord und Heike Lauridsen werden wohl auch dabei sein. Das hängt jetzt von den Limits ab, die noch nicht raus sind. Dann wären es wieder drei Jeersdorfer“, freut sich Müller. hd