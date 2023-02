Ungeklärte Ortsfrage für Oberbörsch-Debüt

Von: Hendrik Denkmann

Das Spielertrikot hat Jannis Oberbörsch längst abgelegt. Gegen Pennigbüttel gibt er sein Trainer-Debüt. © Denkmann

Aus der Vorbereitung hat Jannis Oberbörsch seine Erkenntnisse gezogen. Am Sonntag startet der Coach mit Sottrum in die Liga. Aber wo wird gespielt?

Sottrum – Die Frage, ob das erste Heimspiel des neuen Jahres in der Bezirksliga gegen den SV Pennigbüttel stattfindet, stellt sich bei den Fußballern des TV Sottrum nicht. Und das, obwohl der Hauptplatz nicht bespielbar ist, wie Trainer Jannis Oberbörsch erklärt: „Wir haben den Kunstrasen in Sittensen bekommen. Anpfiff wäre da um 17.30 Uhr. Da muss der Gegner aber erst noch zustimmen. Das haben sie noch nicht gemacht. Wenn das nicht klappt, spielen wir sonst um 15 Uhr wie angesetzt auf dem Nebenplatz in Sottrum.“

So oder so – es wird das erste Pflichtspiel für Oberbörsch als Coach des Herren-Bezirksligisten. In den bisherigen fünf Freundschaftspartien verschaffte sich der 29-Jährige einen Überblick und testete viele Dinge aus. Unter anderem ließ er Außenverteidiger Brian Sztorc innen auflaufen und bescheinigte ihm im Test bei Oberligist Rotenburger SV einen guten Auftritt. Auch die drei Youngster Justin Lünzmann, Luca Christl und Jarno Weisner spielten sich in den Fokus ihres Trainers. „Die Mannschaft als Team ist intakt. Viele Spieler sind noch mit einem enormen Potenzial ausgestattet, das wir aus ihnen herauskitzeln wollen“, sagt Oberbörsch, der 14 bis 16 Spielern das Anrecht auf einen Startelfplatz attestiert.

„Sportlich bin ich zufrieden“

Der junge Coach nutzte die vergangenen Wochen auch, um seine Spielidee dem Team zu vermitteln. „Wir wollen mehr Fußball spielen anstatt langer Bälle, die Halbräume besetzen, schneller nach vorne spielen und über das Zentrum aufbauen“, erklärt er. Über weite Phasen habe er dies vor allem in den Partien gegen die unterklassigen Mannschaften TV Oyten II und SG Hassendorf/Bötersen-Höperhöfen gesehen. „Sportlich bin ich zufrieden“, fasst Oberbörsch, dem beim Restart Jannik Rosebrock (USA), Louis Jaugstetter, Max Mosig und Patrick Brillowski (alle krank) fehlen, die Vorbereitung zusammen.