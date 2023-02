Umstrittener Freistoß für Heeslingens Reserve ärgert Sottrum

„Wir hätten ideenreicher agieren müssen“

+ © Krause Gegen Heeslingens Torschützen Fabio Gehrke (am Ball) hatten Leon Krause (rechts daneben) und sein TV Sottrum knapp das Nachsehen. © Krause

Der TV Sottrum hat die erste Niederlage unter Jannis Oberbörsch kassiert. Für den Trainer war es indes eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Heeslingen – Beim Oberligisten TuS Heeslingen spielte Jannis Oberbörsch einst drei Jahre lang im Waldstadion. Jetzt kehrte der 29-Jährige als Trainer des TV Sottrum an seine alte Wirkungsstätte zurück und kassierte in seinem zweiten Spiel der Fußball-Bezirksliga eine knappe 0:1-Niederlage beim Heeslinger SC II. Dabei ließen die Gäste defensiv nichts anbrennen und wussten kämpferisch zu gefallen. Doch in der Spielentwicklung war es eher Magerkost, denn Abschlüsse waren selten.

Dass ein Freistoß in der 77. Minute ein chancenarmes Spiel entscheiden sollte, ärgerte Sottrumer Fans, Mannschaft und Trainer gleichermaßen. Schiedsrichter Marvin Hauschild (SV Drochtersen/Assel) stand dabei in der Kritik. Nach einem Foulspiel an Christo Stergioulas entschied der Referee auf Freistoß für die Gastgeber. „Ich habe kein Foulspiel gesehen“, betonte Oberbörsch und ergänzte. „Es war ein wirklich faires Spiel. Doch der Schiedsrichter verliert ohne Not seine Linie, wird hektisch und verteilt wahllos Gelbe Karten.“

„Offensiv muss mehr kommen“

Den Gastgebern war es egal. Sie nutzten die Chance, um den Dreier perfekt zu machen. Dabei wuchtete Fabio Gehrke die Kugel aus gut 20 Metern zentral vor dem Tor in den Winkel, unhaltbar für Keeper Tobias Engel, der in der gesamten Partie eher beschäftigungslos war. Denn es hatte sich zuvor ein Spiel zwischen den Strafräumen entwickelt, das Angriffsdrittel wurde zur Tabuzone erklärt. „Das war eine gute defensive Leistung, doch offensiv muss mehr kommen“, räumte Oberbörsch auf dem Weg in die zweite Halbzeit ein.

Doch es blieb bei Ansätzen. Für den Pass in die Spitze fehlte die Anspielstation, der Mut und das Auge. „Wir hatten viel Ballbesitz und hätten im Spielaufbau einfach ideenreicher agieren müssen. Und zu zwingenden Abschlüsse haben wir es einfach nicht geschafft“, fand auch Andrej Edel vor seiner Einwechslung.

„Das war eine klassische Nullnummer“

Doch auch der Offensivspieler schaffte es nicht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und eine Wende einzuleiten. „Wir hatten nach dem Rückstand schon einen Plan im Spiel nach vorne. Leider haben wir es nicht geschafft, im letzten Drittel zwingend zu werden“, kritisierte Oberbörsch. Den möglichen Ausgleich hatten Matthias Michaelis und Leon Krause auf dem Fuß (84./88.).

„Das war ein typisches 0:0-Spiel, denn beide Seiten hatten nicht wirklich eine echte Torchance“, grantelte Oberbörsch. Heeslingens Trainer Robin Cordes sah es ähnlich: „Das war eine klassische Nullnummer und ein glücklicher Sieg für uns. Beide Seiten haben entschlossen verteidigt und es fehlte der Spielwitz.“