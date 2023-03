Überall unentwegt am Ball: Jürgensen wird 90 Jahre alt

Von: Hendrik Denkmann

Mit seinem Rollator fährt Jürgen Jürgensen täglich draußen eine Runde. © Denkmann

Rotenburgs Ehrenbürger Jürgen Jürgensen feiert runden Geburtstag. Als Ehrenamtler gründete er den RSV mit und engagierte sich in Politik und Kirche.

Rotenburg – Bilder aus seiner aktiven Zeit beim Rotenburger SV sind bei Jürgen Jürgensen an den Wänden nicht zu entdecken. Stattdessen zieren Familienfotos die Wände in dessen Haus. Auch in Alben sind keine zu entdecken. Stattdessen bewahrt der Wümmestädter seine Erinnerung in seinem Kopf auf. Der Ehrenbürger der Stadt engagierte sich abseits des Sports im selben Maße in der Politik und der Kirche. An diesem Freitag wird er 90 Jahre alt und blickt auf seine jahrzehntelange Arbeit und das ehrenamtliche Engagement zurück.

Über sich selbst sagt Jürgensen: „Was ich einigermaßen konnte, war die Leitung von großen Veranstaltungen und den Teilnehmern das Gefühl zu vermitteln, dass sie ihre Meinung kundtun können.“ Zwei Eigenschaften, die er auch als erster Vorsitzender des RSV einbrachte. Dieses Amt übernahm Jürgensen nach der 1977 erfolgten Vereinsgründung, die er als damals 44-Jähriger entscheidend mit vorantrieb. Aus dem FC Rotenburg, der sich 1960 noch abgespalten hatte, und der Spielvereinigung Rotenburg wurde im zweiten Anlauf wieder ein Verein. Ein Jahr zuvor hatte es in der Damenabteilung des FC noch keine Mehrheit für die Fusion gegeben. „Beide Fußballmannschaften waren in der Kreisklasse angekommen. Getrennt hätten sie sich noch weiter nach unten entwickelt. Wir wollten aus dem heruntergekommenen Niveau der beiden Vereine etwas Ordentliches machen“, so Jürgensen.

„Das war eine Sache, die über den Fußball hinausging“

Als Spieler war er 1957 – exakt 14 Jahre nach seiner Flucht aus Hamburg an die Wümme, wo seine Großmutter lebte – der SpVgg Rotenburg beigetreten. Seither ist er damit das längste Mitglied des heutigen RSV. In seiner Zeit als Spieler der zweiten Herren habe er keine großen Erfolge gefeiert, gesteht Jürgensen, der sich selbst als „nicht wirklich begnadeten Fußballer“ bezeichnet. Umso größer war dafür sein Engagement als Vereinsvorsitzender. In seinen rund zehn Jahren im Amt pflegte er unter anderem die Patenschaft zur schottischen Gemeinde Barrhead, in die er mehrfach mit Jugendmannschaften reiste. Unter kamen sie während des zehntägigen Aufenthaltes bei den Familien der dortigen Spieler. „Das war eine Sache, die über den Fußball hinausging“, beschreibt Jürgensen die Verbindung. Eine ähnliche baute er in den USA auf. Dreimal zog es die Damenabteilung, fünfmal die Jugenden des RSV nach Amerika. Im Gegenzug empfingen die Rotenburger ihre Gäste. Oftmals bekochte Jürgensens Frau Lieselotte den Besuch. In den kulinarischen Genuss kamen ebenso die heimischen Spieler, erinnert sich das Gründungsmitglied: „Einmal lag der RSV mit 0:2 zur Halbzeit hinten. Da hat meine Frau gesagt, wenn ihr noch gewinnt, dann koche ich für euch alle Kohlrouladen. Am Ende haben wir gewonnen.“

Zur Person Jürgen Jürgensen Geburtsort: Hamburg Wohnort: Rotenburg Alter: 90 Jahre Besonderheit: Ehrenbürger der Stadt, längstes RSV-Mitglied; Ehrenamtliche Tätigkeiten Politik: u.a. ca.40 Jahre Mitglied des Kreistags und Stadtrats, zweimal Bürgermeister, Landtags- und Fachausschussmitglied; Kirche: Vorsitzender des Kirchenvorstandes und -kreistages, tätig u.a. in der Landessynode und im Diakonissen-Mutterhaus; Sport: Gründungsvorsitzender, Kassierer und Stadionsprecher des Rotenburger SV.

Nach seiner Zeit als Vorsitzender übernahm Jürgensen beim RSV das vakante Amt des Kassierers. Rolf Brüggen folgte ihm an der Spitze. „Finanzen sind ein schwieriges Thema“, weiß der ehemalige Betriebsprüfer in der Steuerverwaltung nur zu genau. „Ich habe das gemacht, damit das von jemandem ausgeführt wird, der halbwegs lesen und schreiben kann.“ Später engagierte Jürgensen sich noch als Sprecher im Ahe-Stadion. Eine Partie bleibt ihm noch immer in Erinnerung. „Der HSV kam mit Günter Netzer zu einem Gastspiel nach Rotenburg und es war kein Zuschauer da, weil es vorher noch geregnet hatte. Per Lautsprecher habe ich beide Mannschaften über das Wetter aufgeklärt und ihnen gesagt, dass bestimmt noch Zuschauer kommen.“ Selbst besuchte Jürgensen das Sportgelände „In der Ahe“ zuletzt vor rund eineinhalb Jahren. „Seitdem ich nicht mehr Rad fahren kann, schaffe ich das vom Pensum her nicht mehr, dort mit dem Rollator hinzuschieben“, klärt er auf.

Somit bleibt mehr Zeit zum Lesen und Bundesliga schauen. Unterwegs war Jürgensen in den vergangenen Jahrzehnten dafür umso mehr. Neben dem Sport engagierte er sich im kirchlichen Bereich, war Vorsitzender des Kirchenvorstands sowie des Kirchenkreistags. Er wirkte in der Landessynode, dem Kirchensenat und Sprengelbeirat mit. Seit 1984 war Jürgensen im Eine-Welt-Laden, im Diakonissen-Mutterhaus und den Rotenburger Werken tätig – all das ebenfalls auf ehrenamtlicher Basis. In der Politik gehörte der SPD-Mann rund 40 Jahre dem Kreistag und dem Rat der Stadt an, war währenddessen zweimal ehrenamtlicher Bürgermeister und mehrfacher Stellvertreter. Von 1970 bis 1986 saß er im Landtag. All das machten den 90-Jährigen 2015 zum verdienten Ehrenbürger der Stadt.