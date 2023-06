Rotenburger SV: Klassenerhalt geschafft, aber Rinne geht

Von: Matthias Freese

Auf Kapitän Silas Rinne (r.) muss der RSV nächste Saison verzichten. © Freese

Die U17-Fußballer des Rotenburger SV können durchpusten: Trotz Niederlage haben sie die Landesliga gehalten. Ein Spieler verlässt den Verein aber.

Rotenburg – Das war verdammt knapp! Die U 17-Fußballer des Rotenburger SV haben dank der Schützenhilfe der TuSG Ritterhude die Landesliga gehalten. Da das Schlusslicht die JSG Geest besiegte, rutschten die Wümmestädter trotz ihrer 1:2-Niederlage beim JFV Cuxhaven nicht mehr auf die Abstiegsränge ab – allerdings nur aufgrund des Torverhältnisses.

„Auch wenn es ein wenig glücklich war, haben wir es verdient, in der Liga zu bleiben“, betonte RSV-Coach Mark Maier und fand nach dem Abpfiff in Cuxhaven: „Wir haben ein super Spiel gezeigt. Das war unsere beste Saisonleistung.“ Ihren Anteil daran hatten einige U 16-Spieler, die aushalfen. Allen voran Kilian Dohna hob der Coach als Sechser besonders hervor: „Das war der Wahnsinn, er ist ein Mentalitätsmonster und hat sich in alles reingeschmissen. Da können sich andere eine Scheibe von abschneiden.“ Zudem erzielte Mohamed Ballo, ein weiterer U 16-Akteur, die 1:0-Führung zu Beginn der zweiten Hälfte (41.). „Eigentlich müssen wir schon zur Halbzeit 3:0 führen“, dachte Maier an dicke Chancen von Leland Krähe und Dario Witt. „Das hat sich dann gerächt.“

Niklas Jabs glich mit einem Traumtor in den Winkel aus (68.), in der Schlussminute gelang Mika Kneifel noch der Siegtreffer für Cuxhaven. Maier nahm es einigermaßen gelassen hin, wusste er doch um das Ergebnis aus dem Parallelspiel in Ritterhude.

Nächste Saison geht es für das Team nun als U 18 in der Landesliga weiter. „Und dann greifen wir an“, verspricht Maier nach der Zittersaison. Verzichten muss er allerdings auf seinen Kapitän Silas Rinne. Der 16-Jährige verabschiedet sich, wie sein Trainer verrät, für ein Jahr in die USA.