U 17 des RSV jubelt unterm Regenbogen

Späte Tore von Drewes und Mirzai

+ © Freese Die Freude muss raus! Silas Rinne (l.) gratuliert Janne Matti Drewes, der das 1:0 für den Rotenburger SV erzielt hat. © Freese

Die U 17 des Rotenburger SV hat den JFV Unterweser bezwungen. Trainer Mark Maier wartete jedoch lange auf das entscheidende Tor zum zweiten Dreier der Saison.

Rotenburg – Blitz, Donner, heftiger Regen – und in der Schlussphase dann der Regenbogen am Himmel: Die U 17-Fußballer des Rotenburger SV waren zwar ziemlich nass, doch das war ihnen ziemlich egal, als sie sich im Schlusskreis selbst feierten. Mit 2:1 (0:0) hatten sie ihr Heimspiel in der Landesliga gegen den JFV Unterweser gewonnen. Damit zogen sie am Gegner in der Tabelle vorbei und haben wieder Kontakt zum Spitzenreiter TuSG Ritterhude aufgenommen.

„Es war ein gutes Spiel, ein ordentlicher Auftritt von uns“, meinte Coach Mark Maier, der seine Jungs an der Seitenlinie immer wieder verbal antrieb. Im vierten Auftritt war es erst die erste Heimpartie. Die Wümmestädter waren personell stark angeschlagen, nachdem es sogar beim Aufwärmen noch zwei Ausfälle gegeben hatte. „Aber die elf Jungs, die gespielt haben, und die, die reingekommen sind, haben es gut gemacht“, betonte Maier.

Drewes sorgt für die Erlösung

Einzig die Chancenverwertung war lange Zeit schlecht. „Wir haben die Spielkontrolle gehabt und dominiert. Wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, aber wir müssen schon in der ersten Habzeit 1:0 oder 2:0 führen“, fand der Coach. Für die Erlösung sorgte erst in der 50. Minute Janne Matti Drewes, der eine Vorarbeit von Jannes Denzer zum 1:0 verwertete. Kurz zuvor war der Torschütze übrigens noch im Strafraum nach einem Karate-Kick auf Kopfhöhe von Frederik Grünefeld getroffen worden, ohne dass es Elfmeter oder eine Verwarnung dafür gab. Nach kurzer Behandlungspause ging es aber weiter. Weitere gute Chancen wurden wegen vermeintlicher Abseitspositionen weggepfiffen. Am Ende spielten diese Entscheidungen jedoch keine Rolle, weil Ajmal Mirzai den Ball nach Vorarbeit von Jannes Denzer im leeren Tor unterbrachte – 2:0 (68.).

Kurzzeitig wurde es noch hektisch, als Luca de Wall in der Schlussminute verkürzte und die Rotenburger den im Netz liegenden Ball nicht rausrücken wollten. Ein paar Schubsereien und drei Gelbe Karten waren die Folge.

„Tut auch gut für die Teammoral“

„2:0 oder 2:1 – scheißegal. Die Jungs haben es sehr gut gemacht, gekämpft und Gas gegeben“, betonte Mark Maier, der vor allem die Leistung von Zehner Leon Haar hervorhob, nach dem zweiten Saisonsieg. Und ergänzte: „Das tut auch gut für die Teammoral. Im nächsten Spiel gegen den TSV Apensen müssen wir da weitermachen.“