U 19-Landesliga steht auf dem Prüfstand

Von: Hendrik Denkmann

Mini-Staffel: Der JFV Wiedau Bothel um Christoph Meyer (2.v.l.) und Fynn Wege (l.) wird in der Liga bis Anfang Dezember lediglich achtmal auf dem Feld stehen. © Freese

Nur fünf Mannschaften spielen dieses Jahr in der U19-Landesliga. Niedersachsens zweithöchste Spielklasse kämpft um ihre Existenz. Doch was sind die Gründe?

Bothel – In der U 19-Landesliga setzt sich der Trend fort. Immer weniger Vereine melden noch eine Mannschaft für den älteren A-Jugend-Jahrgang. Dadurch wird die Größe der Staffel entsprechend geringer und der sportliche Wettkampf verliert an Reiz. Für die Spielzeit 2022/2023 zählt die zweithöchste Spielklasse in Niedersachsen gerade einmal noch fünf Teams. Insgesamt 24 hätten allerdings die Teilnahmeberechtigung besessen, verrät Wolfgang Schönfeld auf Nachfrage. Der Staffelleiter meint daher auch: „Die U 19 hat in meinen Augen keine Zukunft mehr!“

Bereits im vergangenen Jahr zeichnete sich diese Entwicklung ab. Im Sommer waren es zum Start noch drei Fünferstaffeln. Ab dem Frühjahr bestand die Runde dann nur noch aus neun Mannschaften, wovon sich im Laufe der Monate aber drei weitere abmeldeten. „Ich fand es da schon eine Farce. Die Liga hatte überhaupt keinen Stellenwert mehr, auch weil das Niveau drastisch abgenommen hat“, kritisiert Trainer Michel Müller, der mit seinem Rotenburger SV die Serie auf Platz drei beendete.

Entscheidung spätestens im Winter

In der neuen Saison tritt der RSV mit einer U 19 nur noch in der Kreisliga an. Das liegt allerdings daran, dass die eigene U 18 sich nicht für die Landesliga qualifiziert hatte und damit in diesem Jahr nicht teilnahmeberechtigt ist. Anders hingehen lief es für 24 andere Mannschaften aus dem Bezirk. „Davon sind nun eben nur fünf übergeblieben. Die anderen haben sich entweder abgemeldet oder sind in den Kreis runter“, erklärt Schönfeld. „Ich könnte darauf wetten, dass von den fünf nur noch zwei überbleiben“, scherzt Müller. Der Staffelleiter macht hingegen deutlich: „Mit vier Mannschaften spielen wir nicht. Dann fällt die Liga eben unter den Tisch.“

Soweit ist es noch nicht. Nach aktuellem Stand beginnt die Saison am 3. September und endet am 3. Dezember. „Wie es danach weitergeht, entscheiden wir dann erst“, will sich Schönfeld noch nicht festlegen. Thorsten Hoffmann hofft zunächst einmal darauf, „dass wir dieses Jahr durchziehen“. Der Trainer legte in der vergangenen Spielzeit mit seinen U 18-Fußballern des JFV Wiedau Bothel einen Durchmarsch aus der Kreis- bis in die Landesliga hin. Dort ist der Verein nun einer der fünf Teilnehmer. Hoffmann versucht in dieser Konstellation zum einen das Positive herauszuziehen: „Wir gehen das so an, als wäre es eine große Liga. Es gibt ja auch noch den Bezirkspokal und somit zwei Titel zu vergeben. Hinzukommt, dass es ein toller Erfahrungsschatz ist, gegen Mannschaften wie Drochtersen/Assel zu spielen, die schon Niedersachsenliga gespielt haben.“

Wiedau Bothel steigt am 10. September ein Für den 3. September sind die ersten Spiele in der U 19-Landesliga angesetzt. Die Fußballer des JFV Wiedau Bothel haben dann noch spielfrei und steigen erst eine Woche später, am 10. September (16 Uhr), mit einem Heimspiel gegen den VfB Vorbrück Walsrode ein. Es folgt eine Auswärtspartie beim VfL Westercelle (17. September), das Spiel gegen die SV Drochtersen/Assel auf eigener Anlage (24. September) sowie das Match beim MTV Soltau (1. Oktober). Nach einem Monat Pause – auch aufgrund der Herbstferien – startet für Bothel die Rückrunde am 5. November in Walsrode.

In der U 16-Landesliga kommt es übrigens gleich am 3. September zum Kreisderby zwischen dem JFV Union und dem Rotenburger SV. Die U 17 des RSV startet in der Landesliga beim TSV Apensen, die U 18 in der Bezirksliga gegen den TV Meckelfeld, Unions U 15 in der Bezirksliga beim FC Verden 04. hd

Aber auch Bothels Coach will die Situation nicht kleinreden und kennt den Grund für die geringe Anzahl an Teams: „Es liegt daran, dass die Vereine frühzeitig an den Jugendlichen für ihre Herren graben. Dadurch bekommen gerade die kleinen Clubs keine Mannschaften mehr zusammen.“ So startet auch U 18-Bezirkspokalsieger JSG Backsberg nicht mehr als U 19. Torge Frese, Luca Rindfleisch und Co. zog es zurück zu ihrem Stammverein TV Sottrum, wo sie bei den Herren spielen, andere gingen in die Herren des TSV Fischerhude-Quelkhorn. Andernorts besteht die U 19 wie im Fall Wiedau Bothel zur Hälfte aus Spielern des jüngeren Jahrgangs, die eigentlich für die U 18 vorgesehen sind.

Um dem Trend entgegenzuwirken, könnte es in Zukunft dazu kommen, dass die U 19-Landesliga abgeschafft wird und die Spieler nach dem Jahr in der U 18 in den Herrenbereich gehen. Auf Kreisebene gibt es ohnehin nur noch eine gemeinsame A-Jugend-Staffel mit U 19 und U 18-Teams.

„Jedem diesen Schritt empfehlen“

„Ich fände es besser, wenn die Jungs noch mal das letzte Jahr in der Jugend spielen können“, macht Hoffmann deutlich. Müller hält wiederum dagegen: „Wenn das so weitergeht, macht es Sinn, die Liga abzusetzen. Jugendspieler sollten früher auf den Herrenbereich vorbereitet werden. Ich würde jedem diesen Schritt empfehlen.“