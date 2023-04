Twiefels Tor ist der Dosenöffner bei Jeddingens Derbysieg

In dieser Situation kommt es zum Duell zwischen Nele Kämmer (l.) und Stemmens Tjorven Beckmann. Auch für ihre Zweikampfstärke lobt ihr Trainer Christian Gorzynski die Jeddingerin. © Freese

Primus MTV Jeddingen hat sich im Derby in Stemmen mit 3:0 durchgesetzt. Die Gastgeberinnen mussten zudem eine Verletzung hinnehmen.

Stemmen – Bis zur Pause haben es die Fußballerinnen des TV Stemmen auf eigenem Platz geschafft, den Kasten sauber zu halten. Die verletzungsbedingte Herausnahme von Rebecca Ruschmeyer riss dann jedoch ein Loch in die Innenverteidigung des Bezirksliga-Aufsteigers. „Das 1:0 durch Carlotta Twiefel war sicherlich unser Dosenöffner, ab da haben wir befreiter aufgespielt“, sah Gästetrainer Christian Gorzynski eine Leistungssteigerung seines MTV Jeddingen im zweiten Durchgang des Derbys. Dieses entschied der Ligaprimus letztlich mit 3:0 (0:0) für sich.

Bis zur Pause egalisierten sich beide Teams. „In der ersten Hälfte war nicht viel los. Wir haben kompakt gestanden und wenig zugelassen“, freute sich Stemmens Coach Michel Schönfeld, dass seine Taktik aufging: „Wir wollten gegen den Favoriten so lange gegenhalten, wie es ging.“ Dies notierte Gorzynski ebenfalls: „So rein spielerisch haben wir in der ersten Hälfte nicht überzeugt. Uns ist nicht wirklich viel eingefallen.“ Einzig eine Bogenlampe von Carlotta Twiefel landete auf der Latte (5.). Auch wegen der Szene hob ihr Coach sie neben Nele Kämmer und Lena Bochinski hervor. „Bei denen war Wille und Leidenschaft da. Die waren sehr fleißig, haben all ihre Zweikämpfe gewonnen und die Mannschaft getragen“, lobte Gorzynski. Auf Stemmer Seite kurbelte Pia-Katharina Wahlers die Partie an, verteilte die Bälle mit klugen Pässen und schloss auch selbst ab.

Gäste nutzen Lücken in der Defensive

Aus der Kabine kam Jeddingen nun offensiver eingestellt zurück aufs Feld. Nach einem Standard von Ann-Katrin Heinrich vollstreckte Twiefel aus dem Gewühl heraus zum 1:0 (49.). Die Gäste nutzten die entstandenen Lücken in der Stemmer Defensive noch zwei weitere Male aus. Nach einer Ballstafette traf Emelie Rosebrock-Heemsoth (68.). Dann bewies die eingewechselte Pia Schvaab ihren Torriecher (78.). „Jeddingen hat schnell das 1:0 gemacht. Und dass die viel Qualität haben und nicht viele Chancen brauchen, wissen wir, denn sie stehen nicht ohne Grund ganz oben“, bekannte Schönfeld. „Wir haben kämpferisch nicht aufgeben und versucht, selbst immer wieder gut nach vorne zu kommen. Am Ende haben die Kräfte nachgelassen, aber mit unserer Leistung können wir zufrieden sein.“ iv