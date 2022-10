Sottrum unterliegt Ottersberg in letzter Sekunde

Von: Hendrik Denkmann

Mann gegen Mann: Sottrums Yannick Böhling (r.) bekam es des Öfteren mit Egzon Percani zu tun. © Hägermann

Nach einer wilden Anfangs- und Schlussphase kassiert der TV Sottrum eine knappe Niederlage im Derby gegen den TSV Ottersberg.

Ottersberg – Zuschauer, die rund um den Fußballplatz des TSV Ottersberg noch länger bei der Parkplatzsuche benötigten und dadurch erst verspätet am Spielfeldrand standen, verpassten direkt einiges. Denn: Im Flutlichtspiel der Bezirksliga am Freitagabend schossen sowohl der TV Sottrum, als auch die Gastgeber in den ersten fünf Minuten jeweils ein Tor. Auch die restliche Zeit des Derbys hatte es in sich. Am Ende jubelte nur der Landesliga-Absteiger dank eines Tores von Mesut Saka in letzter Sekunde – 3:2 (2:1).

Entsprechend fiel die Reaktion seines Trainers Axel Sammrey nach dem Schlusspfiff aus: „Das war ein irres Derby. Alles war drin – eine super Stimmung. Wenn du so ein Ding in der 96. Minute reinmachst, ist alles rosarot.“ Auch Sottrums Coach Dariusz Sztorc lobte das „geile Ambiente“, war mit dem Ergebnis jedoch alles andere als zufrieden. Er sprach von einer „unverdienten Niederlage. Wir waren von der Spielanlage besser. Die falsche Mannschaft hat gewonnen.“ Sammrey wiederum gestand: „Sottrum war auch sehr stark. Insgesamt war das ein gehobenes Bezirksliga-Niveau – vor allem in der ersten Halbzeit. Für uns war es ein hartes Stück Arbeit, weil es am Ende auch andersherum ausgehen kann“, dachte Ottersbergs Coach unter anderem an die Chance zum 3:2 durch Sottrums Patrick Brillowski, der nur knapp am Pfosten vorbei schoss (82.).

Throl blockt Engels Klärungsversuch ins Tor

Chancenreich verlief auch die erste halbe Stunde. Einen zu kurz geratenen Klärungsversuch der Ottersberger Hintermannschaft schnappte sich Eike Buckenberger und schloss aus rund 20 Metern ins linke obere Eck ab (3.). Nur vier Minuten später ging Egzon Percani nach einem Foul von Buckenberger und Yannick Böhling an der Strafraumgrenze zu Boden. Enes Acarbay ließ Tobias Engel vom Punkt keine Chance. Beim 2:1 sah Sottrums Keeper dann nicht gut aus. Dessen Klärungsversuch rund 20 Meter vor dem eigenen Tor blockte Daniel Throl, woraufhin der Ball ins leere Tor rollte (25.). Direkt nach der Pause glich Matthias Michaelis per Kopf aus (48.). Den Schlusspunkt setzte letztlich Saka.