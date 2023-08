Eigentore, eine Tätlichkeit und Kiels schnelles Comeback beim Sottrumer 3:2-Sieg

Von: Matthias Freese

Teilen

Eine intensive Partie: Das zeigt sich auch an diesem Zweikampf zwischen Sottrums Lennart Holzkamm (l.) und Hülsens Justin Quiring. © Freese

Kein spielerischer Glanz ‒ aber trotzdem hatte das neu angesetzte Duell zwischen dem TV Sottrum und dem SVV Hülsen, das 3:2 endete, einiges zu bieten.

Sottrum – Am Ende kochten die Emotionen hoch und bei manch einem auch über – vor allem aufseiten des SV Vorwärts Hülsen, der am Mittwochabend im neu angesetzten Spiel der Fußball-Bezirksliga nicht nur mit 2:3 (1:1) beim TV Sottrum unterlag, sondern in der Nachspielzeit auch noch Sean-Ramires Al-Kaledi mit Rot verlor. Zuvor hatte bereits Gäste-Trainer Uwe Bischoff Gelb-Rot wegen Meckerns von Referee Christopher Blank (Kreis Stade) gesehen (87.). Sottrums Coach Jannis Oberbörsch attestierte seinen Jungs indes eine „Moralleistung. Es ist eine Charakterfrage gewesen bei der ungewohnten Formation.“

Zehn Tage zuvor war die Partie beim Stand von 1:1 in der 62. Minute abgebrochen worden, weil sich Sottrums Verteidiger Andreas Kiel eine Kopfverletzung zugezogen hatte – eine Gehirnerschütterung, wie sich später herausstellte. Nun, beim erneuten Aufeinandertreffen, stand Kiel wieder in der Startelf. „Ich habe eine Woche ausgesetzt, alles super. Es ging tadellos“, erklärte er nach dem Abpfiff.

Nach Gehirnerschütterung: Andreas Kiel schon wieder in der Startelf

Die Partie begann für Sottrum jedoch mit einem frühen Rückschlag. Justus Meyer profitierte davon, dass Leon Krause sich bei seinem Klärungsversuch verschätzt hatte (4.). Was folgte, war Sottrums beste Phase, die mit dem 1:1 belohnt wurde. Matthias Michaelis gelang eine sehenswerte Bogenlampe per Rückzieher in den linken Winkel (14.) – zu Fall brachte ihn dann beim Jubeln Mitspieler Krause. Anschließend ließen die Gastgeber jedoch wieder nach und hielten den Ball zu wenig in den eigenen Reihen. Oberbörsch bewertete es positiver: „Ich sehe eine gute erste Halbzeit von uns. Ich finde, die ist ganz klar bei uns. In der zweiten Hälfte ist Hülsen dann klar besser.“

Und doch zogen die Sottrumer den Sieg wie mit einem Magneten an sich. Maßgeblich daran beteiligt war Flügelspieler Yannick Böhling. Erst lenkte Hülsens Justin Richter den Schuss des Sottrumers noch ins eigene Tor (71.), drei Minuten später gelang dem Abwehrspieler das „Kunststück“ bei einer Böhling-Flanke erneut – plötzlich lagen die Platzherren mit 3:1 vorne. Doch nun nahm die Partie so richtig Fahrt auf, obwohl Hülsen frühzeitig Stürmer Felix Wolf verletzt hatte rausnehmen müssen (32.). Traf Tjare Müller zunächst noch die Latte (77.), verwandelte er dann vom Punkt zum 2:3, nachdem ihn Jannik Rosebrock gefoult hatte (89.). Kurz darauf vergab Lasse Schmidt den Ausgleich (90.).

Bitter: Justin Richter lenkt den Ball zweimal ins eigene Tor

Die Gäste beendeten die Partie zu zehnt, weil sich Al-Kaledi zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. Er zeigte Andrej Edel den drohenden Zeigefinger und griff dem Sottrumer danach an den Hals. Hülsens Coach Bischoff nahm das aber nicht als Ausrede für die Niederlage. „Die haben verdient gewonnen, wenn wir keine Tore schießen und so dusselige Gegentore kriegen“, meinte er. Oberbörsch freute sich über drei Punkte, durch die sein weiter personell gehandicaptes, aber ungeschlagenes Team auf Platz zwei vorrückte und fand: „So einen Sieg muss man sich erarbeiten.“