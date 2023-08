Sottrumer Rindfleisch und Frese zum Hit gegen Ottersberg wieder im Kader

Von: Matthias Freese

Darf der TV Sottrum -- so wie hier gegen Hülsen - auch am Sonntag gegen Ottersberg jubeln? © Freese

Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga: Der noch ungeschlagene Zweite TV Sottrum empfängt Sonntag den Tabellenführer TSV Ottersberg zum Derby.

Sottrum – Mike Gabel hat genau hingeschaut. Am Mittwoch war der Trainer des TSV Ottersberg zusammen mit dem sportlichen Leiter Markus Bremermann Augenzeuge, als der TV Sottrum in der Fußball-Bezirksliga den SVV Hülsen mit 3:2 bezwungen und sich damit hinter den Wümmekickern in der Tabelle auf Platz zwei eingereiht hat. Nun treffen die aktuellen Top-Teams der Liga am Sonntag (15 Uhr) aufeinander und Jannis Oberbörsch, Trainer der gastgebenden Sottrumer, sagt: „Erster gegen Zweiter – das ist in der Regel ein Spitzenspiel, auch wenn ich das nicht zu hoch bewerten würde. Aber sicher kommt die Spitzenmannschaft mit den größten Ambitionen zu uns. Die Liga wird nur über Ottersberg entschieden.“

Respekt haben beide Seiten, die sich in der Vorbereitung bei der Pokalwoche von Union Bremen 1:1 getrennt hatten. „Das wird ein spannendes Spiel und definitiv eine hohe Hürde für uns. Die Sottrumer verteidigen mit Leib und Seele und lassen immer alles auf dem Platz“, betont Gabel. „Wir richten unsere Idee schon nach ihnen aus, wissen aber, wie wir gegen sie spielen müssen und verzetteln uns nicht in Angst“, bemerkt Oberbörsch. Dabei hängt manches vom vorhandenen Personal ab.

Auch Vincent Hoops eine Option für die erste Elf

Beide Teams klagen über etliche Ausfälle. Bei Sottrum sind es unter anderem Dominik Reuter und Marvin Meyer in der Defensive sowie die Offensivstammkräfte Finn Herwig, Patrick Brillowski und Sinan Reiter, die länger oder sogar langfristig verletzt ausfallen. Bei Ottersberg trifft das auf Torjäger Mert Bicakci zu, aber auch Dominik Rosenbrock, Daniel Luckyman, Fabio Batke, Egzon Percani, Martin Janot, Stiliyan Petrov und Hyoungbin Park listet Gabel auf. Leon Seeger kehrt ins Tor zurück, ebenfalls wieder dabei sind Kevin Artmann und Esin Demirkapi. Sottrums Formation vom Mittwoch wird durch Torge Frese und Luca Rindfleisch aufgewertet. „Aufgrund seiner Physis ist Luca eine Option und für die Startelf vielleicht auch Vincent Hoops, weil er uns vorne Impulse gibt“, sagt Oberbörsch.