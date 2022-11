Sottrums Coach Sztorc freut sich auf Youngster Weisner

Von: Matthias Freese

Im Sommer hatte sich Jarno Weisner noch für Lüneburg entschieden, jetzt kommt er früher als eigentlich gedacht zum TV Sottrum. © T. Frese

Vor dem letzten Hinrundenspiel gegen Hülsen steht beim TV Sottrum bereits der erste Neuzugang für das neue Jahr fest. Ein Eigengewächs kehrt zurück.

Sottrum – Die WhatsApp-Gruppe, über die die Fußballer des TV Sottrum intern kommunizieren, ist größer geworden. Das wiederum bedeutet: Der Tabellensechste der Bezirksliga rechnet schon bald mit „Nachwuchs“. Wie Trainer Dariusz Sztorc vor der Heimpartie und dem letzten Hinrundenspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SVV Hülsen berichtet, schließt sich Eigengewächs Jarno Weisner bereits vorzeitig seinem Team an. „Er ist ab Januar fest bei uns und spielberechtigt“, sagt Sztorc. Der 18-jährige Offensivspieler aus Reeßum lief zuletzt in der U 19-Niedersachsenliga für den MTV Treubund Lüneburg auf.

Eigentlich hatten sie Jarno Weisner in Sottrum erst ab dem Sommer auf dem Zettel. Doch der eher schwache Saisonverlauf der Lüneburger Nachwuchsmannschaft war letztlich entscheidend, dass das Talent bereits jetzt beim Bezirksligisten landet. Denn: Weisner hatte sich wegen Jan Marc Bahrenburg den Lüneburgern angeschlossen. Der hatte dort als Coach im Sommer übernommen, kommt aus Hellwege und nahm ihn deshalb zum Training und zu den Spielen mit. Allerdings wurde Bahrenburg vor rund drei Wochen beim Tabellenvorletzten entlassen. Damit endete auch Weisners Zeit dort nach sechs Einsätzen.

„Er hat schon mittrainiert und macht einen guten Eindruck“, betont Sztorc. Ebenso wie sein Youngster Torge Frese und Luca Rindfleisch gehört auch der Neue zu den Sottrumern, die im Sommer mit der U 18 der JSG Backsberg den Bezirkspokalsieg holten. Weisner war sogar bester Torschütze des Teams.

Bezirkspokalsieger mit der JSG Backsberg und Top-Torjäger

In der ohnehin schon gut besetzten Offensive der Sottrumer wird der Konkurrenzkampf also größer. „Die Jungen lauern. Auf die Rückrunde freue ich mich jetzt schon“, sagt Sztorc. Allerdings will er zunächst die Hinrunde erfolgreich abschließen. „Am besten mit 32 Punkten. Das könnte sich sehenlassen“, meint der Coach und betont: „Wir haben keinen Grund, an uns zu zweifeln.“ Sein Ziel ist es, im Laufe der Saison noch unter die ersten Fünf vorzustoßen. Durchaus realistisch, denn schon jetzt sind es bis Platz zwei nur drei Zähler.

Während Kapitän Eike Buckenberger wegen seiner Knie-OP sowie seiner Rot-Sperre ausfällt und einige Spieler über Erkältungen klagen, kehrt Sinan Reiter in den Kader zurück. Er war vergangene Woche von Andrej Edel vertreten worden. „Und ich habe gute Ansätze bei Andrej gesehen“, sagt Sztorc.

Der Rivale aus Hülsen läuft als Tabellenelfter bisher den Erwartungen hinterher. „Die Situation der anderen Vereine kann und will ich aber nicht einschätzen“, legt Sztorc den Fokus ganz auf seine Jungs.