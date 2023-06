Comeback von Czichos, Rückzug in die Bezirksliga

Von: Matthias Freese

Der Ottersberger Patrik Czichos ist zurück beim TuS Westerholz. © Freese

Bei den Fußballerinnen des TuS Westerholz tut sich was: Neuer Coach, neue Liga.

Westerholz – Eigentlich haben die Fußballerinnen des TuS Westerholz den Klassenerhalt in der Landesliga trotz einer schwachen Rückserie locker geschafft. Trotzdem tritt das Team in dieser Klasse nicht an, sondern zieht sich in die Bezirksliga zurück – und das künftig mit einem neuen Trainer, der ein alter Bekannter ist: Patrik Czichos kehrt zurück, wie Friedrich Rathjen, Spartenleiter Damen, auf Nachfrage bestätigt.

„Wir haben einen neuen Trainer gesucht, weil Uwe Delventhal aus zeitlichen Gründen aufhört und Steffen Soutschek in dem Zuge auch“, berichtet Rathjen. „Also haben wir sortiert, wo Möglichkeiten bestehen.“ Und letztlich sei der TuS Westerholz bei Czichos gelandet, der das Team schon einmal erfolgreich trainiert hatte. Von 2018 bis 2020 stand er bereits an der Seitenlinie und beendete sein Engagement in der Corona-Zeit mit dem Landesliga-Titel und dem Bezirkspokalsieg, ehe es ihn für eine Saison zum Rotenburger SV II in die Herren-Kreisliga zog. Zuletzt bekleidete der 42-jährige Ottersberger kein Amt, nun folgt die Rückkehr nach Westerholz. „Er rührt im Moment schon ganz schön rum“, erzählt Rathjen. Czichos plant eine Art Neuaufbau.

Die Planungen beim Tabellenfünften laufen jedoch nur noch für die Bezirksliga, sodass Landesliga-Rückkehrer MTV Jeddingen die neue Nummer eins im Frauenfußball des Altkreises ist. Vom Rückzug aus der Landesliga ist Rathjen allerdings noch nicht überzeugt: „Ich war nicht dafür“, gesteht er. „Aber ich kann ja nicht gegen den Willen der Mädels arbeiten.“ Personell war das Team in der vergangenen Saison ziemlich dünn besetzt, eigene Nachwuchsteams gibt es nicht mehr, in der Rückrunde kamen einige Misserfolge hinzu. Zuletzt gab es fünf Niederlagen in Serie mit dem 1:7 gegen Eintracht Lüneburg II als Abschluss. „Der Erfolg war nicht da, die Stimmung war da auch nicht mehr so gut“, gesteht Rathjen. „Jetzt müssen wir sehen, dass das wieder eine Einheit wird“, hofft er, dass es in der Bezirksliga und durch Czichos „wieder besser wird. Damals hat Patrik vom Taktischen und vom Training her ja auch sehr gute Arbeit hier geleistet.“