TuS Rotenburg tritt mit Zahn im „Hexenkessel“ an

Von: Matthias Freese

Patrick Zahn lief in der Vorbereitung schon für den TuS Rotenburg in der Bodo-Räke-Halle auf. Nun hilft er gegen seinen Ex-Club HSG Heidmark aus. © Freese

Der TuS Rotenburg empfängt die HSG Heidmark am Freitag in der Bodo-Räke-Halle. Verbindungen zwischen beiden Vereinen gibt es einige.

Rotenburg – Daniel van Frayenhove hofft am Freitagabend auf einen „kleinen Hexenkessel“. Nach einigem Hin und Her steht mittlerweile fest, dass die Heimpartie gegen die aufgestiegene HSG Heidmark für seine Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg um 20 Uhr in der Bodo-Räke-Halle steigt. „Schön eng, flauschig und laut könnte es werden“, freut sich der Coach. Schließlich sind auf der kleinen Tribüne nur 199 Zuschauer zugelassen – was zu Problemen führen könnte.

Die Austragung des Spiels stand lange Zeit auf der Kippe. Die Heimspielhalle der Pestalozzischule ist bekanntlich wegen Sanierungsmaßnahmen gesperrt, sodass die Rotenburger die Partie eigentlich in Scheeßel ausrichten wollten. „Wir haben die Information gekriegt, dass es dort Probleme geben könnte“, berichtet Abteilungsleiter Michael Polworth und nennt „sicherheitstechnische Gründe“. Sogar ein Heimrechttausch war angedacht, schließlich entschieden sich die Wümmestädter für die Bodo-Räke-Halle. „Ich bin damit fein und finde es völlig in Ordnung“, meint van Frayenhove.

Wiek ist ein Kandidat für Linksaußen

Nicht ganz so fein ist es ums Personal bestellt. Lukas Misere fehlt weiter aufgrund seines Bänderrisses, auch Paul Schröder fällt aus – der Spielmacher muss sich mit seinem Knie einer MRT-Untersuchung unterziehen. Hinzu kommt noch Luca Schlifelner, der zweite Linksaußen, der sich den Finger gebrochen hat. Die Folge: Youngster Linus Wiek, eigentlich Rückraumspieler, dürfte auf dem verwaisten Flügel debütieren. „Ich werde ihn dort einsetzen, um die Tempogegenstöße zu forcieren. Er bringt den Speed für die erste Welle mit“, sagt van Frayenhove. Zudem rückt auch Joschua Lüdemann in den Kader.

Über die nötige Erfahrung verfügt wiederum Patrick Zahn. Der Goalgetter der Zweiten wird gegen seinen alten Club ebenfalls auflaufen, wie der Trainer verrät. Er ist überzeugt: „Patrick wird uns im Rückraum extrem weiterhelfen.“ Auch für van Frayenhove selbst ist es kein gewöhnliches Spiel, schließlich spielt er für die dritte Mannschaft der HSG Heidmark. „Aber es ist nichts Besonderes, es ist auch nicht mein Heimatverein“, meint er.

Mögliches Keeper-Duell im Derby

Im Gegensatz zu den Rotenburgern (24:32 beim TvdH Oldenburg) hat Aufsteiger Heidmark sein Auftaktspiel gewonnen, wenn auch mit dem ungewöhnlich niedrigen Spielstand von 16:15 gegen den TV Oyten. Es war vor allem ein Verdienst von Keeper Dimo Möller. Somit könnte das Duell der Keeper in diesem Derby im Fokus stehen, zumal auch Rotenburgs Yannick Kelm eine Vergangenheit bei der HSG Heidmark hat. Zusammen mit Zahn war er 2015 an die Wümme gewechselt, damals spielte Rotenburg noch in der Verbandsliga. Während Zahn zwischenzeitlich mal für ein paar Jahre zurückgekehrt war, ist Kelm seither in Rotenburg geblieben.