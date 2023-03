Misere-Brüder kehren in den Kader zurück

Von: Matthias Freese

Gegen Oldenburg kehrt Lukas Misere zurück in den Rotenburger Kader. © Freese

Die 44 Rekord-Gegentore in Delmenhorst sind abgehakt ‒ der TuS Rotenburg erwartet in Scheeßel den TvdH Oldenburg.

Rotenburg – Daniel van Frayenhove hat absolut kein Problem damit, dass die Heimpartie seines TuS Rotenburg gegen den TvdH Oldenburg (Samstag, 18.30 Uhr) nicht in der Pestalozzihalle stattfindet, sondern zum zweiten Mal in dieser Saison in Scheeßel gespielt wird. „In Scheeßel habe ich als Trainer noch nicht verloren“, meint der Coach der Oberliga-Handballer schmunzelnd.

An das vergangene Wochenende will van Frayenhove dabei nicht mehr zurückdenken. „Das Spiel lege ich ad acta“, sagt er über die 37:44-Niederlage bei der HSG Delmenhorst, merkt aber an: „Den Jungs ist bewusst, dass sie eine scheiß Abwehr gespielt haben. Deshalb haben wir die Kommunikation auch mehr in den Fokus gestellt. Ohne Anfassen geht‘s halt nicht in der Abwehr.“

Ein letztes Mal ohne Kilian Behrens

Auf Kilian Behrens, seinen gesperrten Abwehrspezialisten im Mittelblock, muss van Frayenhove ein letztes Mal verzichten, dafür kehren Michel Misere und Lukas Misere zurück.

„Wir haben immer noch ein dickes Polster“, meint Rotenburgs Coach mit Blick auf die Abstiegsränge. Der Tabellensechste liegt derzeit zwei Zähler vor den Oldenburgern, die einen bescheidenen Start ins Jahr hatten und in fünf Partien fünfmal unterlegen waren. „Die brauchen die Punkte noch einen Tick dringender, aber wir wollen ihnen schnell die Lust am Handball nehmen“, sagt van Frayenhove.