Keine Chance nach Heybers Aus ‒ Rotenburg unterliegt zum Auftakt 24:32

Von: Matthias Freese

Mit fünf Toren in Oldenburg erfolgreich: Rückraumspieler Sören Heyber (vorne). © Freese

Keinen guten Einstand in die neue Saison erwischten die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg. Sie unterlagen am Freitag 24:32 in Oldenburg.

Rotenburg – Zum Saisonauftakt haben die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg ihre Auswärtsschwäche der Vergangenheit nicht ablegen können und den ersten Dämpfer im Kampf um die Qualifikation für die 2024 kommende Regionalliga erhalten. Beim TvdH Oldenburg gab es für die Wümmestädter am Freitagabend eine 24:32 (11:15)-Niederlage. Beste Werfer bei den arg gehandicapten Rotenburgern waren Sören Heyber mit fünf sowie Michel Misere mit sieben Toren – drei davon per Siebenmeter.

Rotenburgs Coach Daniel van Frayenhove stellte sich nach dem Spiel vor seine Mannschaft: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Das ist mindestens um vier Tore zu hoch ausgefallen. Mit voller Kapelle holst du hier vielleicht zwei Punkte“, verwies er auf die personellen Probleme. Sein Team musste nicht nur ohne den noch angeschlagenen Linksaußen Lukas Misere und die Neuzugänge Ilja Knauer (Handbruch) und Linus Wiek (krank) auskommen, sondern konnte den mitgereisten Paul Schröder (Knieprobleme) nicht einsetzen. Als Mitte der zweiten Hälfte auch noch Heyber mit Oberschenkelbeschwerden ausfiel, „konnten wir nicht mehr nachlegen“, bedauerte van Frayenhove. „Am Ende waren wir offen wie eine Rolle Drops.“

Eigentlich hatte die Partie gut für den TuS Rotenburg begonnen. Zwar dauerte es bis zum ersten Saisontor, das Daniel Barkholdt erzielte, fünf Minuten, dann aber gelang Heyber das 6:4 für die Gäste (15.). Doch bis zur Pause kippte das Spiel, als Kilian Behrens innerhalb weniger Minuten zwei Zeitstrafen kassierte. Oldenburg ging mit einem 15:11 in die Pause.

Aus der kehrte Rotenburg gut zurück. Mit fünf Toren am Stück durch Jens Behrens, Lars Meyer, Kilian Behrens und zweimal Heyber zog der Gast auf 16:15 vorbei (35.). Doch die Huntestädter nutzten die Lücken, um ihrerseits in Führung zu gehen und diese auszubauen. Endgültig gelaufen war es, als der achtfache Torschützen Simon Mayer ein Dreierpack erzielte – 31:24 (59.). „Uns haben die einfachen Tore von Linksaußen gefehlt, aber die Jungs haben mega gekämpft“, meinte der Coach.