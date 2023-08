TuS Rotenburg: Mit einem Mentalcoach in die Regionalliga

Von: Matthias Freese

Nicht ganz vollständig, aber fast präsentiert sich das Team des TuS Rotenburg für die Saison 2023/2024. Obere Reihe, von links: Trainer Daniel van Frayenhove, Nell Brandt (Video/Streaming), Lars Meyer, Daniel Barkholdt, Tim Kesselring, Luca Schlifelner, Ilja Knauer, Co-Trainer Alexander Bart, Physiotherapeutin Wiebke Behrens, Udo Brandt (Teammanager/Videoanalyst). Untere Reihe, von links: Jens Behrens, Simon Miesner, Paul Schröder, Matthis Köhlmoos, Yannick Kelm, Michel Misere, Kilian Behrens und Linus Wiek. Es fehlen Lukas Misere, Sören Heyber und Joschua Lüdemann. © Rieke Pflieger

Der TuS Rotenburg peilt für die neue Serie die Regionalliga-Qualifikation an. Dafür gilt es aber, die Auswärtsschwäche des letzten Jahres abzustellen.

Rotenburg – Momentan sind die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg heimatlos. Dass ihre Spiel- und Trainingshalle an der Pestalozzischule aufwendig saniert wird, stellt für die Mannen von Daniel van Frayenhove ein „großes Problem“ dar. „Wir führen ein Vagabundenleben und sind jede Woche auf der Suche nach einer neuen Halle“, erzählt der Coach. Die ersten drei Heimspiele der neuen Saison werden deshalb auch in Scheeßel ausgetragen. Trotzdem haben die Rotenburger Großes vor – die Qualifikation für die Regionalliga, die 2024/2025 eingeführt und zwischen 3. Liga und Oberliga geschoben wird, soll gelingen. Los geht das Unterfangen am Freitag (20 Uhr) mit dem Auftaktspiel beim TvdH Oldenburg.

„Die Regionalliga ist für den TuS Rotenburg schon interessant“, betont Handball-Boss Michael Polworth. „Die Mannschaft hat gesagt, wenn wir das schaffen, warum nicht? Wir als Vorstand stehen da hinter.“ Für dieses Unterfangen müssten die Wümmestädter möglichst auf Rang sechs oder besser einlaufen. Der Meister steigt direkt in die 3. Liga auf, der Zweite bis Sechste in die Regionalliga, die eine Staffelstärke von 14 Teams haben wird. Chancen über eine Relegationsrunde haben noch die Siebten und Achten der beiden Oberliga-Staffeln sowie die Verbandsliga-Meister. Die verbleibenden Mannschaften bis einschließlich Platz 13 spielen weiter in der Oberliga, die dann de facto nur noch die fünfte Liga ist. Selbst die Tabellen-14. haben die Möglichkeit, über eine Relegation den Sturz in die Verbandsliga zu vermeiden.

Der Kader des TuS Rotenburg Yannick Kelm (Tor) Matthis Köhlmoos (Tor) Lukas Misere (Linksaußen) Luca Schlifelner (Linksaußen) Sören Heyber (Rückraum) Jens Behrens (Rückraum) Linus Wiek (Rückraum) Paul Schröder (Rückraum/Linksaußen) Tim Kesselring (Rückraum) Michel Misere (Rückraum) Lars Meyer (Rückraum/Rechtsaußen) Joschua Lüdemann (Rückraum) Daniel Barkholdt (Rechtsaußen) Simon Miesner (Rechtsaußen) Kilian Behrens (Kreis) Ilja Knauer (Kreis) Daniel van Frayenhove (Trainer) Alexander Bart (Co-Trainer) Wiebke Behrens (Physiotherapeutin) Michael Polworth (Teammanager) Udo Brandt (Teammanager/Videoanalyst) Nell Brandt (Livestreaming)

Van Frayenhove ist vor seinem zweiten Jahr als Rotenburger Coach allerdings vorsichtig. „Das Ziel Regionalliga haben ja fast alle ausgerufen. Ich schätze aber, die ersten vier Plätze sind weg.“ Er sieht den ATSV Habenhausen und den TV Cloppenburg ganz vorne, die HSG Varel und die SG Achim/Baden dahinter. „Ab Platz fünf kann es fast jeder werden. Zwischen Platz fünf und acht ist was möglich für uns, aber ich sage nicht, wir müssen Sechster werden. Das wäre vermessen.“

Schließlich gilt es einen nicht zu unterschätzenden Verlust zu kompensieren, denn mit Chris Ole Brandt ist der Top-Torschütze zum Drittligisten TSV Burgdorf II gewechselt. „Ich vermisse natürlich seine einfachen Tore, aber unser Spiel wird dadurch unberechenbarer“, meint van Frayenhove, der im linken Rückraum nun verstärkt auf Sören Heyber setzt. Der war vergangene Saison lange verletzt ausgefallen, meldet sich inzwischen aber fit zurück und kann mit seiner Wurfgewalt auch einen Ochsen umwerfen.

Neu dabei: Kreisläufer Ilja Knauer. © Rieke Pflieger

Neben Brandt zog es aus beruflichen Gründen Thies Stieghahn Richtung Hamburg, wo er sich dem Verbandsligisten FC St. Pauli angeschlossen hat. Neu im Team sind Kreisläufer Ilja Knauer vom Landesligisten SVGO Bremen, der aktuell einen Handgelenksbruch auskuriert, und Linus Wiek vom TV Jahn Schneverdingen, der als Torschützenkönig der A-Jugend-Landesliga kommt. Joschua Lüdemann aus der A-Jugend gehört dem erweiterten Kader an.

Neu dabei: Rückraumspieler Linus Wiek. © Rieke Pflieger

„Ich glaube, dass wir mehr Punkte holen als letztes Jahr“, gibt sich van Frayenhove zuversichtlich. „Wir sind weiter und hatten eine richtig gute Vorbereitung.“ Hinzu kommt, dass sich das Team Hilfe von außerhalb geholt hat, um die Auswärtsschwäche (vergangene Saison nur ein Sieg und ein Remis) abzustellen. Der Mentalcoach und frühere Handball-Nationalspieler Stefan Kloppe aus Achim hat in einem Workshop mit dem Team gearbeitet. Zudem meint van Frayenhove: „Wir haben keinen Absteiger von oben bekommen, dafür drei Aufsteiger (TV Schiffdorf, OHV Aurich II, HSG Heidmark, Anm. d. Red.). Und ich denke, dass die nicht so stark sind wie die Absteiger aus der Oberliga.“ Sein Team solle weiter über das Tempo seine Stärken ausspielen. Viel Wert legt der Trainer zudem auf die Abwehrarbeit, um „nicht mehr so viel wilde Sau zu spielen. Wir wollen dort schneller und präsenter sein – mehr Beinarbeit!“

Die Spiele des TuS Rotenburg Fr., 1.9., 20.00 TvdH Oldenburg - TuS Rotenburg

Fr., 8.9., 20.00 TuS Rotenburg - HSG Heidmark

So., 17.9., 15.30 HC Bremen - TuS Rotenburg

Sa., 23.9., 18.30 TuS Rotenburg - HSG Varel

Sa., 7.10., 19.00 HSG Delmenhorst - TuS Rotenburg

So., 15.10., 15.30 TuS Rotenburg - SG Achim/Baden

Sa., 28.10., 19.30 TV Cloppenburg - TuS Rotenburg

So., 5.11., 17.00 TuS Rotenburg - TV Schiffdorf

So., 12.11., 17.00 ATSV Habenhausen - TuS Rotenburg

Sa., 18.11., 18.30 TuS Rotenburg - SV Beckdorf

So., 26.11., 14.30 TV Oyten - TuS Rotenburg

So., 3.12., 16.30 OHV Aurich II - TuS Rotenburg

Sa., 16.12., 18.30 TuS Rotenburg - TuS Haren

Sa., 20.1., 18.30 TuS Rotenburg - TvdH Oldenburg

Sa., 27.1., 19.30 HSG Heidmark - TuS Rotenburg

Sa., 10.2., 18.30 TuS Rotenburg - HC Bremen

Sa., 17.2., 19.30 HSG Varel - TuS Rotenburg

Sa., 24.2., 19.30 TuS Rotenburg - HSG Delmenhorst

Sa., 9.3., 19.00 SG Achim/Baden - TuS Rotenburg

Sa., 16.3., 19.30 TuS Rotenburg - TV Cloppenburg

Sa., 6.4., 18.00 TV Schiffdorf - TuS Rotenburg

Sa., 13.4., 19.30 TuS Rotenburg - ATSV Habenhausen

Sa., 20.4., 19.00 SV Beckdorf - TuS Rotenburg

Sa., 27.4., 19.30 TuS Rotenburg - TV Oyten

Sa., 4.5., 18.30 TuS Rotenburg - OHV Aurich II

Sa., 11.5., 18.00 TuS Haren - TuS Rotenburg

Wenn am Ende die Regionalliga steht, hätte niemand etwas dagegen. „Ich weiß jetzt schon, dass da wesentlich höhere Kosten auf uns zukommen würden“, bemerkt Polworth. „Da müssen wir richtig was tun, aber wir arbeiten daran.“ Ein anderes Problem ist zumindest vorübergehend aufgeschoben: Der TuS Rotenburg hat beim Verband einen Ausnahmeantrag gestellt, um auch weiterhin in der Pestalozzihalle auf Backe verzichten zu dürfen – er wurde auch genehmigt. „Wenn wir die Regionalliga erreichen, müssen wir aber ohne Wenn und Aber mit Haftmittel spielen“, sagt Polworth und befindet sich weiter in Gesprächen mit dem Landkreis.