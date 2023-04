TuS Rotenburg macht den Sack in Haren nicht zu

Von: Hendrik Denkmann

Lukas Misere war mit zehn Toren der beste Rotenburger Werfer. © Freese

Früh hat der TuS Rotenburg mit sieben Toren geführt. Letztlich gab die Mannschaft aber den möglichen Sieg in Haren noch aus der Hand.

Rotenburg – Nichts ist es mit den Auswärtspunkten vier und fünf in der Handball-Oberliga geworden! Über 54 Minuten sah der TuS Rotenburg zwar wie der sichere Sieger aus, doch dann „haben wir einen Hänger zum Schluss gehabt, haben in den letzten sechs bis sieben Minuten den Kopf verloren und die Chancen nicht mehr genutzt“, beklagte Trainer Daniel van Frayenhove nach der 32:34 (19:16)-Niederlage beim TuS Haren. Dieser überholte die Wümmestädter zudem und schob sie auf Platz sieben. Da jedoch auch die Schlusslichter TSV Bremervörde und Elsflether TB ihre Spiele verloren, fehlen der Sieben von van Frayenhove-noch maximal drei Punkte zum Klassenerhalt.

In Haren mussten die Gäste neben Jens Behrens (Fieber) auch auf den kurzfristig verhinderten Lars Meyer verzichten. Für ihn fing Daniel Barkholdt auf Rechtsaußen an, ab der 20. Minute übernahm Simon Miesner. In der Mitte verteidigten wiederum Paul Schröder und Kilian Behrens – und zwar zunächst mit Erfolg. „Wir haben viele Bälle abgefangen und einfache Tore gemacht. Jeden Ball haben wir in den ersten 20 Minuten reingeschmissen“, lobte van Frayenhove. Schnell führten die Rotenburger nach dem Treffer des achtfachen Torschützen Chris Ole Brandt mit 10:3 (12.). Nur Lukas Misere netzte häufiger für die Gäste und traf zehnmal. Auf der Gegenseite waren es wiederum die beiden Routiniers Vedran Delic (13) und Kreisläufer Velibor Manjic (5), die „wir nicht verteidigt bekommen haben“, berichtete van Frayenhove. Der Gästecoach sah dennoch „ein sehr gutes Spiel“ seiner Mannschaft, die bis zur 54. Minute mit drei Toren führte – 31:28. Bis zum Schlusspfiff traf jedoch nur noch Sören Heyer für die Gäste, während Harens Delic in der Phase alleine vierfach netzte. „Man hat gemerkt, dass die mehr Erfahrung haben und in den entscheidenden Momenten die Dinger reinmachen“, analysierte van Frayenhove. „Das hätten wir vorher zumachen müssen und am Ende gewinnen müssen. Das ist allen klar.“