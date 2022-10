Rotenburg kassiert höchste Heimpleite in der Oberliga

Von: Matthias Freese

Auch Sören Heyber (am Ball gegen Pelle Fick) wurde oft festgemacht. © Freese

Der TuS Rotenburg hat die erste Heimspielniederlage der Saison kassiert. Vor allem Fredenbecks Ole Hagedorn ist von der Abwehr der Wümmestädter nicht zu bändigen.

Rotenburg – Was Daniel van Frayenhove auch versuchte, was er auch veränderte, um seinen Oberliga-Handballern des TuS Rotenburg einen neuen Impuls zu geben und sie auf den richtigen Weg zu bringen – an diesem Samstagabend vor 270 Zuschauern in der Pestalozzihalle sollte nichts funktionieren. „Die konnten alle machen, was sie wollten, weil wir gar keinen Zugriff hatten. Vorne haben sie mit unserer Abwehr Pingpong gespielt“, kommentierte der Coach die 21:32 (9:17)-Heimpleite gegen den stark auftretenden Drittliga-Absteiger VfL Fredenbeck. Gleichzeitig war es die höchste Niederlage in eigener Halle seit der Zugehörigkeit zur Oberliga, also seit 2017.

Dicke Backen macht Lukas Misere (vorne) nach dem Spiel. Auch Co-Trainer Alexander Bart (l.), Lars Meyer (2.v.l.) und Kilian Behrens schauen nicht fröhlich. © Freese

Die erste schlechte Nachricht hatte es bereits am Donnerstagabend gegeben. Da hatte sich Spielmacher Paul Schröder mit Corona abgemeldet. „Klar fehlte er uns, aber auch das ändert nichts an dem Spiel“, meinte van Frayenhove. „Fredenbeck hat das gut gemacht. Sie hatten die besseren Mittel, das muss man schon anerkennen“, fand auch Linksaußen Lukas Misere, der seinen Platz in der Startsieben etwas überraschend an Thies Stieghahn abtreten musste. Insbesondere gegen den tags zuvor 19 Jahre alt gewordenen Rückraumspieler Ole Hagedorn, der 2023 in den Kader des Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau zurückkehren soll, fand die Defensive der Wümmestädter kein Mittel. „Der gehört nicht in diese Liga“, bemerkte van Frayenhove zum Auftritt des zwölffachen Torschützen, der schon nach 13 Minuten fünfmal getroffen hatte. „Fredenbeck hat mit guten Kreuzungen gearbeitet. Und wir sind gar nicht in unser Tempospiel gekommen“, wusste Lukas Misere, der kurzzeitig als Spitze versuchte, die Angriffswucht Hagedorns zu unterbinden.

Nach 16 Minuten stellte van Frayenhove vorne erneut um, weil Michel Misere offensiv gegen Hagedorn nicht durchkam. Er zog Lars Meyer in den rechten Rückraum und brachte Simon Miesner als Rechtsaußen. Doch es blieb stets bei kleinen Lichtblicken, wie zwei gehaltenen Siebenmetern von Keeper Yannick Kelm gegen Pelle Fick. Da passte es zum Spiel der Rotenburger, dass Lukas Misere ausgerechnet von Referee Georg Hesselbarth (SG Sellstedt) beim Gegenstoß nach einem langen Kelm-Ball gestoppt wurde, weil sich die Wege kreuzten. „Und dann sagt er noch, ich muss gucken, wo ich hinlaufe“ ärgerte sich der Linksaußen. Statt auf 8:12 zu verkürzen, nutzte Fredenbeck den Konter zum 13:7 durch Jonas Buhrfeind (25.). „Ich habe da keine Worte“, bemerkte van Frayenhove zur Leistung der Unparteiischen Hesselbarth und Stefan Schminke (TV Walle), mit denen er mehrfach während des Spiels diskutierte.

Entwischt: Fredenbecks Goalgetter Ole Hagemann hat sich den Ball geschnappt, Kilian Behrens (r.) und Thies Stieghahn können nur noch hinterherschauen. © Freese

Unterm Strich präsentierte sich mit den Fredenbeckern jedoch auch ein Gegner, der mit dieser Leistung oben mitmischen dürfte. „Die haben uns kaputtgespielt, aber ich finde auch nichts Gutes an unserem Auftritt. Wir haben hier eine volle Hütte, da sollte so etwas nicht passieren“, meinte van Frayenhove.