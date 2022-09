Paul Schröder agiert beim TuS Rotenburg als Regisseur

Von: Matthias Freese

Ballverteiler: Paul Schröder agierte in der Rückraummitte und zog auch selbst ab. © Freese

Am 11. September startet der TuS Rotenburg in die neue Oberliga-Saison. Im letzten Testspiel gab es aber eine Niederlage.

Rotenburg – Im achten und letzten Testspiel vor dem Beginn der neuen Oberliga-Saison haben die Handballer des TuS Rotenburg ihre dritte Niederlage einstecken müssen. Gegen die HSG Heidmark, Vorjahresdritter der Verbandsliga, unterlagen die Mannen von Daniel van Frayenhove in der Pestalozzihalle mit 29:32 (14:14). „Passiert“, kommentierte der neue Coach. „Es kommt vielleicht zum richtigen Zeitpunkt vor dem ersten Saisonspiel.“ Die Wümmestädter starten am 11. September (17 Uhr) beim Elsflether TB.

„Im Angriff haben wir gut gespielt, in der Abwehr war es Licht und Schatten. 32 Gegentore sind zu viel, auch wenn Heidmark schon eine gute Mannschaft ist. Wir spielen immer eine Viertelstunde gut und dann ist ein Bruch drin. Das müssen wir rauskriegen“, resümierte van Frayenhove. Er wechselte allerdings viel durch und begann mit zwei Neuzugängen in der Anfangsformation. In der Rückraummitte führte Paul Schröder (vom HC Bremen gekommen) Regie. „Das macht er auch wirklich gut“, meinte der Rotenburger Trainer. Als Rechtsaußen agierte Lars Meyer (TuS Bramsche), der aber gut von Nils Rosemann zugestellt wurde. Bester Werfer war Rückraumspieler Chris Ole Brandt, der mit seiner Sprungkraft auch van Frayenhove überzeugte. Auf Linksaußen wechselten sich Lukas Misere und Luca Schlifelner ab, Paul Schröder – in Bremen überwiegend auf dieser Position eingesetzt – blieb in der Mitte, ist aber eine weitere Option. „Ich habe ein gutes Gefühl für die Saison“, meinte van Frayenhove. maf