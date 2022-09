Neue Impulse durch van Frayenhove beim Handball-Oberligisten TuS Rotenburg

Start in die Saison

+ © Freese Großer Kader, große Ziele: Der TuS Rotenburg will im sicheren Mittelfeld landen. Das Bild zeigt (vorderer Halbkreis, v.l.) Kilian Behrens, Daniel Barkholdt, Lukas Misere, Jens Behrens, Lars Meyer, Tim Kesselring, Thies Stieghahn, Paul Schröder, (Reihe dahinter, v.l.) Michel Misere, Simon Miesner, Luca Schlifelner, Jonathan Wulff, Matthis Köhlmoos, Yannick Kelm, Chris Ole Brandt sowie (hinten, v.l.) Alexander Bart, Daniel van Frayenhove und Udo Brandt. © Freese

Es geht wieder los ‒ mit neuem Trainer, größerem Kader und dem Ziel, einen sicheren Mittelfeldplatz zu erreichen, startet Handball-Oberligist TuS Rotenburg in die Saison.

Rotenburg – Als Handballer betritt Daniel van Frayenhove Neuland beim TuS Rotenburg. Und dennoch hat der 39-jährige Schneverdinger eine Vergangenheit in der Wümmestadt. Als Fußballer! Vor bald 25 Jahren stand er als Jugendlicher beim Rotenburger SV im Tor. Vitalij Kalteis, Jan-Philipp Hestermann oder Daniel Rathjen hießen damals seine Mitspieler, Jesco Rohde war die meiste Zeit sein Trainer. „Aber mit 18 habe ich mich komplett für den Handball entschieden. Ich hatte keinen Spaß mehr am Fußball“, erzählt van Frayenhove. Nun ist er zurück in der Kreisstadt – als Handball-Coach beim Oberligisten.

+ Paul Schröder © Freese

Die Oberliga ist für den Nachfolger von Nils Muche, der ihn empfohlen hatte, unbekanntes Terrain. Lange hatte van Frayenhove als Kreisläufer und Abwehrchef beim TV Jahn Schneverdingen in der Verbandsliga gespielt. In diese Spielklasse führte er auch den TuS Bergen als Trainer. „Rotenburg ist ein interessantes Projekt. In Bergen war die Mannschaft fertig, in Rotenburg ist sie noch nicht am Ende ihrer Entwicklung“, verweist er auf den Altersschnitt von rund 23 Jahren und glaubt: „Das ist die Mannschaft hier in der Gegend, die am höchsten spielt, am jüngsten ist und am meisten Potenzial hat.“

Paul Schröder soll die Fäden ziehen

Zudem hat der Kader an Breite gewonnen und zählt 16 Spieler. Lediglich Martin Nowakowski tritt kürzer. „Ich kann ohne Bauchschmerzen jede Position ersetzen“, betont der Trainer. Im Laufe der vergangenen Saison stieß bereits Rechtsaußen Jonathan Wulff (TH Eilbeck) hinzu. Nun fiel den Rotenburgern mit Linkshänder Lars Meyer (TuS Bramsche) der Torjäger der Landesliga West in den Schoß, weil er neuerdings in Rotenburg bei der Bundeswehr stationiert ist. Zudem kehrt Paul Schröder nach einigen Jahren beim Ligarivalen HC Bremen zurück zu seinem Heimatverein. „Das sind definitiv Verstärkungen. Lars müssen wir noch etwas Zeit geben, dann werden wir Spaß mit ihm haben. Paul habe ich im Rückraum eingeplant, nicht nur als Linksaußen, denn das macht er als Spielmacher wirklich gut“, sagt der Coach. Fest dabei ist auch der junge Rechtsaußen Simon Miesner, der weiterhin Spielpraxis in der Zweiten sammeln soll, aber immer mehr an die Erste herangeführt wird.

+ Lars Meyer kommt vom TuS Bramsche © Freese

Für neue Impulse will auch van Frayenhove, der als Regionalleiter Finance Administration für DHL tätig ist, selbst sorgen. Etwa durch Veränderungen in der Defensive. „Ziel für die Saison ist es, variabler zu spielen. Wir wollen vor allem eine bessere Deckung stellen als letzte Saison und werden zwischen der 6:0- und der 5:1-Abwehr switchen. Was dem Gegner nicht liegt, das werden wir spielen“, erklärt der Coach das Rezept, um zu viele Gegentore zu vermeiden. Als Abwehrspitzen bieten sich Paul Schröder, Lukas Misere oder Thies Stieghahn an. Ohnehin traut van Frayenhove Stieghahn einiges zu: „Er hat bisher schon einen Riesenschritt gemacht. Er bringt alles mit – außer Größe.“

Der Kader des TuS Rotenburg Spieler Yannick Kelm Torwart

Matthis Köhlmoos Torwart

Lukas Misere Linksaußen

Luca Schlifelner Linksaußen

Chris Ole Brandt Rückraum links

Sören Heyber Rückraum links

Paul Schröder Rückraum Mitte/Linksaußen

Tim Kesselring Rückraum Mitte

Thies Stieghahn Rückraum Mitte/Linksaußen

Jens Behrens Rückraum/Kreis

Michel Misere Rückraum rechts

Lars Meyer Rückraum rechts/Rechtsaußen

Jonathan Wulff Rechtsaußen

Daniel Barkholdt Rechtsaußen

Simon Miesner Rechtsaußen

Kilian Behrens Kreis

Trainerstab Daniel van Frayenhove Trainer

Alexander Bart Co-Trainer

Udo Brandt Betreuer/Videoanalyst

Klaas Reichmann Physiotherapeut

Johann Knodel Teammanager



Die größte Gefahr dürften die Rotenburger jedoch aus dem linken Rückraum ausstrahlen, wo „Shooter“ Chris Ole Brandt vergangene Saison zum überragenden Spieler avancierte. „Athletik. Sprungkraft, Torwurf – der ist einfach stark“, weiß der Trainer, unterstreicht aber: „Viele Mannschaften sind von ein, zwei Spielern abhängig. Das sind wir nicht. Wir haben genügend Jungs, die mal zehn Tore werfen können. Dass wir nicht so ausrechenbar sind, ist ein Riesenvorteil.“ Und eben der soll dazu führen, dass das Saisonziel mit Platz sechs bis neun erreicht wird. „Das wäre ein Traum, das wäre cool. Wenn wir unser Spiel ohne Schwankungen über 60 Minuten durchziehen, können wir zu Hause jeden schlagen.“ Auch die von ihn genannten Favoriten TV Cloppenburg, ATSV Habenhausen, VfL Fredenbeck, TvdH Oldenburg und SG VTB/Altjührden.

+ Simon Miesner © Freese

Dabei verspricht der neue Mann an der Seitenlinie: „Die Oberliga Nordsee kannte ich bislang nicht, aber ich gehe da nicht komplett unbeleckt rein. Ich gehe fast nirgendwo unvorbereitet rein.“ Den TSV Bremervörde und TV Oyten kenne er noch aus der Verbandsliga, ansonsten helfe das Videostudium. „Da bearbeitet mir Udo Brandt alles auf.“ Und sollte es mal nicht so laufen, müssen die Zuschauer sich umstellen. Gab Muche schon mal das „Rumpelstilzchen“, sagt van Frayenhove: „Ich werde auch mal lauter. Das große 60-Minuten-Rumgeschreie wird es aber nicht geben.“