Lars Meyer drückt aufs Tempo ‒ Rotenburg siegt auch in Scheeßel

Von: Matthias Freese

Und wieder ist Lars Meyer frei durch und kommt gegen Elsfleths Keeper Matthias Wagenaar zum Abschluss. © Freese

Es geht auch in Scheeßel! An ungewohnter Heimspielstätte haben die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg den Elsflether TB bezwungen.

Scheeßel – Die Sporthalle der Beeke-Schule in Scheeßel hat sich als Austragungsort für die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg bewährt – die Premiere dort ist jedenfalls gelungen! Gegen den Elsflether TB waren die Wümmestädter vor allem dank einer guten Abwehrarbeit und ihres Tempospiels zum souveränen 32:23 (18:12)-Sieg gekommen und rückten auf Tabellenrang sechs vor. „Kann man mal machen“, meinte Coach Daniel van Frayenhove zur bisher ungewohnten Heimspielstätte. „Es war eine gute Stimmung hier.“

Da in der Pestalozzihalle in Rotenburg die Bogensportler auf Scheiben schossen, wichen die Handballer nach Scheeßel aus, durften aber aufgrund der dortigen Bestimmungen nicht mehr als 200 Zuschauer reinlassen. Doch Kassenwart Friedrich Lützow musste am Eingang niemanden abweisen. Der Handzähler stand am Ende bei 157, wie er berichtete – durchaus ein paar weniger Fans als in Rotenburg. „Einige Stammgäste habe ich nicht gesehen“, meinte Lützow – was aber womöglich auch am zeitgleichen Werder-Spiel gelegen hat.

Durchgesetzt, hochgestiegen, getroffen: Sören Heyber (gegen Sascha Klostermann) erzielte drei Tore. © Freese

Für Sören Heyber, wie Mitspieler Jens Behrens aus Scheeßel stammend, war es „schon ganz witzig“, mal wieder in seinem Heimatort zu spielen. „Gerade unsere Eltern fanden es ganz nett“, meinte der Rückraumspieler und nannte den größten Unterschied: „Es ist schon ein anderes Gefühl, weil die Fans hier oben sitzen, aber vom Spiel her sehe ich keinen Unterschied. Man konzentriert sich auf sein Spiel, egal welche Halle das ist.“ Heyber sah eine „solide Leistung“, zu der er drei Tore beitrug, und meinte: „Wir haben hinten gut gestanden. Vorne haben wir ein bisschen was verworfen, aber das gehört dazu.“

Zur guten Abwehrarbeit trug im Laufe der zweiten Hälfte auch Christian Lüdemann aus der Dritten bei. Der erfahrene Oberliga-Kreisläufer war mal wieder ins Team gerückt, nachdem sich Luca Schlifelner Donnerstag im Training verletzt hatte. „Wahrscheinlich ein Bänderriss“, teilte Coach van Frayenhove mit. Noch kurzfristiger kam es derweil zum Trikottausch. Da Elsfleth kein helles Ausweichshirt dabei hatte, schlüpften die Rotenburger nach Rücksprache mit den gut leitenden Referees Jens Kohlmeyer/Christian Rabe (TSV Wietzendorf) ins weiße Auswärtshemd.

Auch für Jens Behrens (am Ball, gegen Bastian Rambau) war es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Vor allem in der Abwehr überzeugte er. © Freese

Eine kurze Anlaufzeit benötigten sie, lagen dabei auch mit 3:5 durch Lasse Pape zurück (7.), nahmen dann aber Fahrt auf und gewannen in der Deckung viele Bälle, die sie zu zahlreichen Gegenstößen nutzten – oft eingeleitet durch punktgenaue Pässe von Keeper Yannick Kelm. Insbesondere der schnelle Rechtsaußen Lars Meyer erwischte eine beeindruckende erste Hälfte, in der er sieben seiner insgesamt acht Tore erzielte. „Das hat er stark gemacht, er ist in der ersten Halbzeit einen Tempogegenstoß nach dem anderen gelaufen“, lobte van Frayenhove. Immer besser in Schwung kam auch Goalgetter Chris Ole Brandt. Der Halblinke war am Ende mit elf Treffern bester Werfer. In der Abwehr überzeugte derweil Jens Behrens, der relativ früh für den unter Knieproblemen leidenden Paul Schröder gekommen war und einige Ballgewinne provozierte, indem er zentral aus der 6:0-Abwehr herausstach und damit Elsfleths Spielmacher Bastian Rambau unter Druck setzte.

„Das ist jetzt gefährlich“, kommentierte Teammanager Johann Knodel die beruhigend wirkende 18:12-Pausenführung und traute dieser noch nicht. Doch die Rotenburger ließen Elsfleth nicht mehr ernsthaft herankommen und lagen beim 28:18 durch Lukas Misere erstmals mit zehn Toren vorne (49.). Vorausgegangen war eine Doppelparade von Matthis Köhlmoos, der Yannick Kelm abgelöst und auch bereits einen Siebenmeter gegen Pape pariert hatte (46.).

Mit Scheeßel gibt es übrigens demnächst ein Wiedersehen: Am 4. März wird auch die Partie gegen den TvdH Oldenburg dort ausgetragen.

Hoch die Hände: Michel Misere, Jens Behrens, Christian Lüdemann und Chris Ole Brandt (v.l.) stellen den Block gegen Renke Gronau, dahinter wartet Matthis Köhlmoos. © Freese