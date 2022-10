Kirchwalsede agiert dank Grensemann „deutlich stärker“

Von: Hendrik Denkmann

Ein Neuzugang und eine Rückkehrerin: Birte Grensemann (l.) und Kirsten Bleckwedel bildeten im Heimspiel ein Doppel für den TuS Kirchwalsede. Letztlich unterlag das Duo allerdings glatt gegen die Konkurrentinnen des Oldenburger TB. © Freese

Die Tischtennis-Damen des TuS Kirchwalsede haben durch ihren Auswärtssieg beim FC Hambergen und das Unentschieden zu Hause gegen Oldenburg Platz zwei gesichert.

Kirchwalsede – Es war Carina Meyers persönliches Highlight. „Mein Blick traf sich mit dem von Hanna Schwertfeger“, berichtete die Nummer zwei des TuS Kirchwalsede von der Partie beim FC Hambergen. Die Mitspielerin habe zu dem Zeitpunkt mit 3:5 gegen Joanna Hahn hintengelegen, habe ihr aber zuversichtlich zugenickt und den Satz mit 11:6 gewonnen. Schwertfeger setzte sich letztlich mit 3:0 nach Sätzen durch. Da auch ihre Kolleginnen stark aufspielten, stand es am Ende 8:3. Bereits am Tag davor hatte Kirchwalsede zu Hause ein 7:7 gegen den Oldenburger TB eingefahren und rangiert auf Platz zwei der Tischtennis-Verbandsliga.

FC Hambergen - TuS Kirchwalsede 3:8. „Wir sind als klarer Favorit in das Spiel gegangen. Schon im vergangenen Jahr haben wir dort knappe Siege erspielen können. Nun sind wir mit Birte deutlich stärker“, verglich Meyer die Leistungen miteinander. Neuzugang Birte Grensemann überzeugte in der Tat. Sie gewann an Meyers Seite im Doppel mit 3:2 gegen Stefanie Nolte/Lilly Küstner. Auch die beiden Einzel gegen das Duo aus Hambergen sowie das Duell mit Daniela Lilienthal gingen jeweils glatt mit 3:0 an die Kirchwalsederin. „Birte hat gewohnt stark aufgespielt und ihrer Gegner mit ihrem Spielsystem viele Nerven gekostet“, wusste Meyer, die selbst ihre Einzel gegen Nolte (1:3) und Küstner (0:3) verlor. Es blieben neben der 2:3-Niederlage von Tanja Schwiebert gegen Hahn die einzigen Punktverluste. Nach dem Verbandsliga-Aufstieg war Schwiebert kürzergetreten und lief zuletzt in der zweiten Damen in der Bezirksoberliga auf. Nun half sie für die verhinderte Kirsten Bleckwedel aus.

Carina Meyer (l.) und Hanna Schwertfeger gewannen ihr Doppel. © Freese

TuS Kirchwalsede - Oldenburger TB 7:7. Gegen Oldenburg war die Nummer drei noch dabei gewesen. Bei ihrem vierten Saisonauftritt hatte sie es unter anderem mit Nathalie Jokisch zu tun. „Sie ist eine Überfliegerin. Sie hat bedeutend mehr Punkte als ihre Mannschaftskolleginnen“, verriet Bleckwedel, die mit dem „unangenehmen“ Spiel ihrer Gegnerin dennoch gut zurechtkam. Mit Vorhandtopspins und -schüssen schaffte die Kirchwalsederin es bis in den fünften Satz, den sie jedoch mit 5:11 verlor. Kämpferisch zeigte sich auch Schwertfeger. Im Duell mit Nane Emme lag die Nummer vier mit 7:10 im vierten Satz zurück, kam noch einmal zurück und gewann mit 13:11. Schwertfeger setzte sich auch in ihrem zweiten Einzel gegen Bettina Lechtenbörger durch. Die restlichen fünf Punkte sicherten Meyer mit zwei Einzel-Siegen und Grensemann sowie Bleckwedel mit jeweils einem Erfolg. Zuvor waren Meyer/Schwertfeger im Doppel gegen Ina Mut/ Lechtenbörger siegreich gewesen – 3:1. „Insgesamt war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ein faires Ergebnis“, fand Bleckwedel nach dem 7:7, in dem nur fünf der zwölf Einzel über drei Sätze gingen.