TuS Brockel: Für Niclas Lüdemann wäre der Aufstieg „der logische Schritt“

Von: Matthias Freese

Niclas Lüdemann (l.) will mit seinem TuS Brockel aufsteigen. © Freese

Schafft der TuS Brockel den Aufstieg in die 1. Kreisklasse? Die Antwort gibt es am Samstag in Kirchtimke. Dort geht es gegen den TuS Hipstedt.

Brockel – Keine Frage: Der TuS Brockel will hoch in die 1. Fußball-Kreisklasse. Die Chance dazu bietet sich Samstag (16 Uhr, Sportplatz Kirchtimke), wenn es in der Aufstiegsrelegation der Staffel-Zweiten gegen den Nord-Vertreter TuS Hipstedt geht.

Vier Jahre 2. Kreisklasse sind genug, findet auch Kapitän Niclas Lüdemann. „Der Aufstieg ist uns schon sehr wichtig, war ja auch das Ziel, was wir vor der Saison ausgesprochen haben“, gesteht er. „Es würde zwar auch weiter gehen, wenn wir es nicht schaffen würden, aber eigentlich wäre es für die Mannschaft der logische Schritt, um sich weiter zu entwickeln.“ Oben dabei war die Elf von Spielertrainer Michael Wekel in den letzten Jahren schließlich häufiger.

„Ich denke, die Chancen stehen eigentlich ganz gut, da wir in den letzten Wochen in einer ganz guten Form sind. Allerdings kennt von uns keiner den Gegner richtig“, sagt Lüdemann, der mit 25 Toren der beste Goalgetter der Südstaffel ist. Einen Favoriten will er nicht ausmachen, auch wenn sein Team 104 Tore in 26 Spielen erzielt hat. Hipstedt, hinter der SG Oste Zweiter geworden, kommt auf 82 in 24 Partien. „In so einem Spiel ist alles möglich, da spielen auch die Nerven eine Rolle. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet“, meint Lüdemann.