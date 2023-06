TuS Brockel: Mit der neuen Generation zurück zu altem Glanz

+ © Krause Mit dem Sekt in den Händen: Niclas Lüdemann (l.) feiert den Aufstieg. © Krause

Nach dem Absturz aus dem Bezirk befindet sich der TuS Brockel wieder auf einem Aufwärtstrend - ein Rückblick auf den Weg zurück in die 1. Kreisklasse.

Brockel – Eine halbe Woche nach dem gewonnenen Relegationsspiel gegen den TuS Hipstedt und dem damit verbundenen Aufstieg in die 1. Kreisklasse können Torschützenkönig Niclas Lüdemann und Michael Wekel ihr Glück gar nicht richtig fassen, wie der Spielertrainer des TuS Brockel gesteht: „Die Eindrücke sind noch nicht so ganz verarbeitet.“ Der Gang in die nächsthöhere Liga sei jedoch von Anfang an das erklärte Ziel gewesen.

„Wir haben in der Vorbereitung alles gewonnen, am Anfang der Saison dann aber zwei, drei Dämpfer bekommen“, denkt Lüdemann an die drei Unentschieden an den ersten vier Spieltagen gegen den SV Lauenbrück, SV RW Scheeßel II und Rotenburger SV III. „Danach haben wir uns aber gefangen und sind in der Rückrunde gereift.“ Das schrittweise Klettern von Platz neun auf zwei bestätigt diese Entwicklung. Und auch der Coach stellt fest: In den letzten Monaten „haben wir viel besser verteidigt. In Brockel sagt man mir immer, dass man sechs, sieben Tore schießen muss, um zu gewinnen. Das wollte ich so nicht mehr stehen lassen und habe auf eine gute Defensive hingearbeitet.“

Wekel: „Das war eine sehr erfolgreiche Generation“

Ein Teil dieser war Wekel selbst. „Wir waren letztes Jahr schon enttäuscht, dass wir nicht aufgestiegen sind, nachdem wir in der Meisterrunde ziemlich abgekackt sind. Damals konnten wir alle Leistungsträger halten. Da kam die Idee mit mir als Spielertrainer auf, um den Laden hinten dicht zu halten“, erklärt der erfahrene Defensivmann, der seine aktive Karriere im Herrenbereich eigentlich bereits beendet hatte und nur noch für die Altherren des Rotenburger SV aufgelaufen war.

Für die Wümmestädter stand Wekel schon bei den Herren auf dem Platz. Ab der Saison 2004/2005 legte er mit der Zweiten innerhalb von fünf Jahren den beinah perfekten Durchmarsch von der 3. Kreisklasse bis in die Bezirksliga hin. In die andere Richtung ging es in dieser Zeit – wenn auch etwas in die Länge gezogen – für die erste Herren des TuS Brockel. Anfang der 2000er spielte die Elf in der Bezirksklasse unter Trainer Manfred Wolf. „Das war eine sehr erfolgreiche Generation, unter anderem mit Karsten und Daniel Schulz und Michael Stölpe“, erinnert sich Wekel, der damals für die Oberliga-Mannschaft des RSV unter Trainer Andreas Becker spielte. „In einem der Jahre wäre ich fast in Brockel gelandet, bin dann aber kurz darauf nach Ahausen in die 1. Kreisklasse gewechselt.“ Über den RSV und den TuS Westerholz ging es für ihn dann doch noch nach Brockel. „Mein Kumpel Karsten Schulz konnte mich für die Zweite gewinnen“, erzählt der heute 39-Jährige.

+ Als Spielertrainer mittendrin: Michael Wekel (Mitte) klärt gegen Hipstedts Tim Witthohn. © Krause

2017/2018 stieg er als Trainer der Ersten ein, die mittlerweile in den Tiefen des Kreises gelandet waren – „als Freundschaftsdienst“, wie er sagt. „Aus vorübergehend wurden jetzt sechs Jahre.“ In denen erlebte Wekel so einiges mit den Brockelern: Erst der Abstieg aus der 2. in die 3. Kreisklasse, dann der direkte Wiederaufstieg. „Wir hatten im ersten Jahr große personelle Schwierigkeiten. Lucas Spillmann war dann der erste der neuen Generation. Wir hatten Glück, dass so viele zu dem Zeitpunkt aus der Jugend hochkamen. Dazu hatten wir einige erfahrene Spieler“, erklärt Wekel, der nach den Plätzen sieben und acht 2021/2022 im Aufstiegsrennen zur 1. Kreisklasse unterlag, nun den Sprung aber schaffte.

Besonders Lüdemann als zentraler Spieler avancierte mit 25 Toren, einigen Vorlagen und direkt verwandelten Freistößen zum Torschützenkönig und zu Wekels „Musterschüler“. Kein Wunder, dass dies auch bei Vereinen wie Triple-Sieger SG Unterstedt Begehrlichkeiten weckt. „Noch steht nichts fest. Ich habe aber schon Lust, auch mal höher zu spielen“, verrät er, weißt jedoch darauf hin, dass er sich als Ur-Brockeler sehr wohl fühle. Auf diese Karte setzt auch sein Trainer, der sonst „die Zusage von den allermeisten Spielern“ hat. Wekel freut sich zudem über zwei Zugänge „mit viel Erfahrung in der 1. Kreisklasse“. Namen nennt er noch nicht, dafür aber die Ziele: „Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Als Aufsteiger wollen wir die Klasse halten. Wir waren in dieser Saison die spielstärkste Mannschaft. Das wird uns eine Liga höher zugutekommen.“