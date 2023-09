1:2 – TuS Bothel rennt jetzt hinterher

Brockmann sieht bestes Saisonspiel

+ © Freese In der Startelf: Bothels Jan Ditman, der hier von Alfstedts Kenneth Moritz angegriffen wird. © Freese

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Matthias Freese schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wieder wurde es nichts mit dem ersten Dreier der Saison: In der Kreisliga kassierte der TuS Bothel eine 1:2-Heimniederlage gegen Alfstedt/Ebersdorf.

Bothel – Auch nach dem fünften Punktspiel bleiben die Kreisliga-Fußballer des TuS Bothel ohne einen Sieg. „Wir rennen hinterher“, konstatierte Coach Ralf Brockmann nach der 1:2 (0:0)-Heimniederlage am Freitagabend gegen den FC Alfstedt/Ebersdorf.

„Es war unser bestes Spiel bisher“, versuchte Brockmann, sein Team aufzumuntern. „Wir waren unterm Strich stark verbessert, haben viele Chancen, haben aber auch ein bisschen Pech gehabt.“ Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang Marcel Müller für die Gäste aus dem Nordkreis die Führung (53.). In der Schlussphase erhöhte erst Marcel Witte auf 2:0 (86.), zwei Minuten später war Bothel in Überzahl, weil Alfstedts Lars Rademacher Gelb-Rot von Referee Viktor Herber (SV Jeersdorf) sah.

Die Gastgeber hatten zu diesem Zeitpunkt längst die Kette hinten aufgelöst. Doch erst in der Nachspielzeit gelang der Anschlusstreffer per Foulelfmeter von Sebastian Wichern (90.+3). Anschließend notierte Brockmann noch zwei hochkarätige Chancen für sein Team. „Wir haben alles probiert“, stellte er fest. Trotzdem bleibt Bothel mit einem Zähler am Tabellenende hängen.