Dennis Schlifelner: „Das war keine einfache Situation“

Von: Matthias Freese

Teilen

Bothels Coach Dennis Schlifelner (r.) hatte mit seinen Co-Trainern – hier Nico de Vries (M.) und Christoph Meinke – keine leichte Hinrunde zu überstehen. Der TuS Bothel steht aber im sicheren Mittelfeld der Tabelle. © Freese

Viele Personalsorgen kennzeichneten die Hinrunde des TuS Bothel. Im Interview blickt Coach Dennis Schlifelner zurück und nach vorne.

Bothel – Auf den ersten Blick passt es: Der TuS Bothel ist mit 19 Punkten als Achter in die Winterpause gegangen und liegt dabei sieben Zähler vor der Abstiegszone. Trotzdem lief längst nicht alles rund – über die Gründe, die weitere Saison und Veränderungen im Kader spricht Trainer Dennis Schlifelner im Interview.

Knapp gesagt: Es fehlt die Konstanz, wenn Sie auf die Hinserie zurückblicken, oder?

Ja, genau so unterschreibe ich das. Das ist das Hauptthema, was mich umtreibt. Wir haben viele Aufgaben zu lösen, insbesondere was die Einstellung zu manchen Spielen angeht, da ist manchmal so ein bisschen die „Ein-gutes-Pferd-springt nur-so-hoch-wie-es-muss“-Mentalität zu erkennen. Das ist auch ein bisschen dem Führungsspielerwechsel geschuldet, wir haben ja mit einer sehr jungen Mannschaft gespielt. Christoph Meinke hatte sich gleich im ersten Spiel verletzt, Sebastian Wichern ist uns mit seinem Kieferbruch auch früh abhandengekommen. Zwei wichtige Führungsspieler – das war keine einfache Situation, keine leichte Aufgabe. Eigentlich hätten wir es in manchen Spielen besser lösen und sie erfolgreicher gestalten müssen, aber dahinter steckt auch die fehlende Führungserfahrung der nächsten Generation.

Bessert sich die Situation zur Rückserie?

Sebastian und Christoph steigen jetzt wieder ein. Aber Cedric Neuschwander hat sich Anfang der Wintervorbereitung bei einer individuellen Einheit einen Kreuzbandriss zugezogen, und wird jetzt operiert. Bjarne Stölpe haben wir aus dem Kader gestrichen.

Bjarne Stölpe, warum?

Weil die Interessen auseinandergelaufen sind. Ihm sind andere Dinge wichtiger. Wir haben ja weiterhin einige Sechser im Aufgebot. Auch einen Dennis Kroll kann ich mir da gut vorstellen. Oder Benneth Baumbach aus der Jugend.

Auch Keeper Sascha Denell hatte großes Verletzungspech und ist lange ausgefallen, kurz vor der Winterpause mit einer Fingerblessur. Im Winter ist deshalb auch Tobias Mießner vom Rotenburger SV II gekommen.

Ja, Tobias hatte lange nicht gespielt. Sascha hatte zuletzt noch Probleme mit dem Syndesmoseband, startet jetzt aber wieder mit individuellen Trainingseinheiten.

Durch seinen Ausfall war es immer wieder zu Wechseln im Tor gekommen. Wissen Sie eigentlich, wie viele Keeper Sie eingesetzt haben?

Das müssten vier oder fünf gewesen sein: Fabian Bock, Sascha natürlich, Jan-Paul Roy, Jonas Mauer und Lennart Henke musste rein, als Sascha sich verletzt hatte – also fünf.

Gerade im Tor ist es dann schwer, weil die Abstimmung nicht so da ist, oder?

Ja, und Sascha hat als Torwart ja auch eine gewisse Präsenz und ist unser Kapitän.

Christoph Meinke hatte sich gleich im ersten Spiel die Schulter ausgekugelt. Wie wichtig ist er noch für das Team?

Die Jungs haben genug Anlagen, es auf dem Platz selbst zu lösen, aber in Phasen, in denen es per se nicht so läuft, wo Charakterstärke gefragt ist, da ist Christoph unheimlich wichtig. Fußballerisch sowieso keine Frage, aber wenn Christoph auf dem Platz ist, ist es auch so natürlich etwas anderes aufgrund seiner Persönlichkeit.

Sie wollten ursprünglich Ihren Co-Trainer Nico de Vries als Ihren Nachfolger aufbauen. Wie ist der Stand im Hinblick auf die kommende Saison?

Nico de Vries schafft es aus privaten Gründen nicht so wie geplant. Da gibt es keinen Clinch, er bleibt uns auch erhalten. Dass ich im Mannschaftsumfeld erhalten bleibe, steht fest, vorzugsweise aber nicht als erste Geige, nicht als Haupttrainer. Wir haben uns die Karten noch nicht gelegt, sind aber ja im Trainerteam, zusammen mit Christoph Meinke und Torben Klinger, sehr gut aufgestellt.

Beim Blick auf die Torbilanz (25:41) fällt auf, dass Bothel vorne nicht sehr torgefährlich, aber hinten recht toranfällig ist.

Einfach gesagt: Es sind diese Dinge. Das hat auch damit zu tun, dass wir zweimal sieben Dinger gefangen haben, gegen Unterstedt und Bremervörde. Aber wir müssen hinten deutlich stabiler werden, wir müssen zusehen, dass wir den Laden sauber halten und vorne auch gefährlicher werden. Sebastian Wichern hat uns da schon gefehlt, die Torgaranten fehlen uns. Das Positive ist aber andererseits, dass sich jeder mal durchgetankt hat. Auch ein Julian Prinz ist da hervorzuheben. Wenn er da ist, bringt er immer 110 Prozent.

Der JFV Wiedau Bothel spielt mit der U 19 in der Landesliga, ein Bennet Baumbach war schon häufiger bei den Herren dabei ...

Ja, wir sind dabei, die Jungen nach und nach in den Herrenbereich zu ziehen, auch über die zweite Herren.

Wie viele werden sich denn nächste Saison in der Ersten wiederfinden? Vier, fünf?

Die Zahl wird es, denke ich, nicht sein. Ich gehe mal von zwei bis drei aus. Wir haben aber ja eine super Zusammenarbeit mit der Zweiten.