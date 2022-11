Turcanu will beim Rotenburger SV hoch hinaus

Von: Hendrik Denkmann

Nach dem Spiel und seinem zweiten Dreierpack posiert Dorin Turcanu noch für ein Bild. © Livadariu

Dorin Turcanu hat gegen Hesedorf/Nartum II seinen zweiten Dreierpack geschossen - in nur 15 Minuten. Auch deshalb er unser Spieler des Wochenendes.

Rotenburg – Dorin Turcanu hat sich am Sonntagnachmittag ein vorzeitiges Geschenk gemacht. Der Stürmer des Rotenburger SV III schoss seine Mannschaft aus der 2. Fußball-Kreisklasse Süd mit einem Hattrick in 15 Minuten zum 7:0-Heimsieg gegen die FSV Hesedorf/Nartum II. Zudem steuerte er noch zwei Vorlagen bei. Tags darauf wurde der gebürtige Moldawier 18 Jahre alt.

Die große Party blieb aber zunächst noch aus. „Ich feiere erst mal ein bisschen mit meiner Familie und zwei Kumpels. Am Samstag gehe ich dann mit allen Freunden in die Disco“, verrät Turcanu, für den am Morgen zunächst noch der Gang in die BBS Rotenburg anstand. Dort bastelt er aktuell an seinem erweiterten Realschulabschluss. Ab Sommer wolle er das Fachabitur dranhängen. Nebenbei jobbt der Wümmestädter in einer Waschanlage.

Über 1000 Einsatzminuten

Seine sportliche Heimat ist wiederum der Rotenburger SV. „Ich bin im August 2019 nach Deutschland gekommen und im November, denke ich, habe ich für den RSV angefangen zu spielen“, erzählt Turcanu. In seinem Geburtsland Moldawien hatte er bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Fußball begonnen. An der Wümme wiederum trug er das RSV-Trikot erstmals in der U 16. Im Sommer ging es für den Offensivmann in die U 19, wo er in drei Spielen ein Tor beim 2:3 gegen die JSG Scheeßel/Veerse beisteuerte. „Kurz danach wurde die Mannschaft wegen Personalmangels aufgelöst. Seitdem trainieren wir als dritte Herren mit den Spielern der U 19 zusammen“, erklärt der Reserve-Coach Peter Frömming. Sechs Jugendspieler, unter anderem Turcanu, laufen seither auch in den Pflichtspielen auf. Mit Erfolg: „So viele Punkte hatten wir noch nie zu diesem Zeitpunkt“, schwärmt Frömming, der mit der dritten Herren vergangene Saison beinah abgestiegen wäre. Aktuell steht die Mannschaft mit 17 Punkten auf Platz neun – zwölf Zähler über dem Strich.

Einen großen Anteil am Erfolg hat Turcanu. Mit 1 161 Minuten kommt er auf die meiste Einsatzzeit. Auch mit neun Treffern steht der Stürmer, der ebenfalls auf dem linken Flügel eingesetzt wird, ganz oben im Vereinsklassement. Da ist es sicherlich nur eine Frage der Zeit, ehe sich Verantwortliche aus den höher spielenden Mannschaften nach ihm erkundigen. „Ich hoffe es natürlich nicht, dass das so schnell passiert. Er hat ein gutes Ansehen im Team, ist mannschaftsdienlich und lässt sich was sagen. Zudem kommen im Winter noch weitere Kumpels dazu“, sagt Frömming, weiß aber: „Wenn er die Härte aus den Herren gewinnt, kann er den Sprung schaffen.“ Turcanu selbst ist bereit: „Mein Traum ist, dass ich noch deutlich höher spiele.“

Der Spielstil der Herren passt

Der Sprung in die Herren sei ihm ohnehin leicht gefallen: „Der Spielstil passt viel besser zu mir. Bei den Herren geht es mehr um das Passspiel. In der Jugend waren es viele lange Bälle“, sagt Turcanu. Dass er bereits angekommen ist, drückt sich auch in seiner Abschlussstärke aus. Der Dreierpack gegen Hesedorf/Nartum war schon sein zweiter. Dem Schlusslicht TuS Bothel II hatte er ebenfalls drei Tore eingeschenkt.