RSV trotz Überzahl chancenlos beim Primus

Ebersbachs Elf unterliegt Celle mit 0:4

+ Tim Ebersbachs Team strahlte kaum Gefahr aus. Foto: Freese

Rotenburg – Das dritte Landesligaspiel innerhalb von sechs Tagen war zuviel für den Rotenburger SV. Gegen den Tabellenführer MTV Eintracht Celle standen die Fußballer von Coach Tim Ebersbach bei der deutlichen 0:4 (0:0)-Auswärtsniederlage auf verlorenem Posten und erspielten sich über die kompletten 90 Minuten keine echte Torchance. „Das ist eine verdiente Niederlage. Ich glaube aber trotzdem, dass mehr drin gewesen wäre, wenn wir nicht so viele Spiele in so kurzer Zeit gehabt hätten“, mutmaßte der Übungsleiter.