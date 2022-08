Trotz Rotenburger Niederlage: Jabbi und Jungert „grandios“

0:1 gegen TuS Zeven

+ © Denkmann Wirbelwind auf rechts: Buba Jabbi (am Ball) spielte Zeven – hier gegen Kapitän Jonas Hotsch – das ein oder andere Mal Knoten in die Beine. © Denkmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Hendrik Denkmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Rotenburger SV II hat auch sein zweites Spiel in der Kreisliga verloren. Sorgen bereitet zudem die Verletzung von Stürmer Kevin Braber.

Rotenburg – Die Köpfe im Abschlusskreis hingen bei allen Fußballern des Rotenburger SV II nach unten. Mitten unter ihnen auch Spielertrainer Michel Müller, der nach dem 0:1 (0:0) gegen den TuS Zeven förmlich nach Worten suchte. „Ich war, glaube ich, noch nie so sprachlos nach einer Niederlage“, gestand der Coach des Kreisligisten. Über 90 Minuten hatten er und seine Youngster die Gäste dominiert, nur eben vor dem Tor die letzte Genauigkeit vermissen lassen.

Zudem mussten die Wümmestädter die letzten 40 Minuten auch noch ohne ihren Stürmer auskommen. Kevin Braber war an der gegnerischen Strafraumkante zu Fall gebracht worden, aber wieder aufgestanden. Nach wenigen Metern blieb der 18-Jährige im Rasen hängen, verdrehte sich das Knie und ging dieses Mal ohne Einfluss eines Gegenspielers zu Boden. „Das war sofort dick“, kommentierte Müller und ahnte: „Das könnte was Längerfristiges sein. Extrem bitter.“ Braber wurde noch während der zweiten Halbzeit von einem Krankenwagen abgeholt.

Wink mit der besten Chance

Mit ihm auf dem Feld war Rotenburg von Beginn an das dominierende Team. „Wir hatten eine super Spielanlage und waren die griffigere Mannschaft“, bemerkte Müller, der gegen Zeven neben Jonas Jungert in der Innenverteidigung auflief. Dem 18-Jährigen sowie Buba Jabbi bescheinigte der Spielertrainer ein „grandioses Spiel“. Jungert fing die Angriffsbemühungen der Gäste ab, Jabbi wiederum trieb die eigenen voran. Gerade der Rechtsaußen sorgte über seine Seite immer wieder für Gefahr, während Neuzugang Douglas Wink auf links im Eins-gegen-eins immer wieder hängen blieb. Der ehemalige Spieler des TV Stemmen hatte in Durchgang eins dann aber doch die beste Chance. Nach einem Chip von Linus Baselt nahm er den Ball direkt und zimmerte ihn knapp neben den Pfosten (22.). Auch Jabbi (13./34.) und Baselt versuchten es mehrfach aus der Distanz. Vor allem beim Freistoß des Kapitäns wurde es gefährlich, als er die Unaufmerksamkeit der Hintermannschaft ausnutzte. Nur mit einiger Mühe lenkte Zevens Keeper Clemens Fischer den Ball noch an die Latte (40.).

Die Gäste hingegen kamen erst nach 71 Minuten zu ihrer ersten Möglichkeit. Mattis Michaelis prüfte den sonst nur zuschauenden Tom Knaak. Rotenburg wiederum lief auch in Hälfe zwei immer wieder über die Außen an und prüfte Fischer. Zählbares kam allerdings auch dabei nicht herum. Vor allem bei Bjarne Vogels Doppelchance wurde es knapp. Einer der Schüsse knallte sogar an die Latte. Ebenso vergab Müller in der Nachspielzeit aus sieben Metern den Ausgleich, nachdem Zeven kurz zuvor durch Jan Hennig in Führung gegangen war (87.).

Zwei Niederlagen in zwei Spielen

„Wir sind die ganze Zeit überlegen und kriegen dann so eine Kirsche. Jetzt stehst du nach zwei Spielen mit zwei Niederlagen da. Mit so einer Leistung brauchen wir uns aber auch vor niemandem zu verstecken“, versuchte Rotenburgs Coach den Blick nach vorne zu richten.