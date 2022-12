Trotz des 3:0-Sieges muss Heidler bei Visselhövede gehen

Von: Hendrik Denkmann

Der Gang zu seinem letzten Spiel als Trainer des VfL Visselhövede: Thomas Heidler coachte den Bezirksligisten gegen Anderlingen noch einmal. Danach verabschiedete er sich in der Kabine von der Mannschaft. © Denkmann

Das kam plötzlich: Der VfL Visselhövede trennt sich von seinem Trainer. Das Team wünscht sich einen neuen Impuls. Die Trainersuche startet am Montag.

Visselhövede – Nach der Partie hatten es die Spieler des VfL Visselhövede und deren Coaches eilig. Ein kurzer Abschlusskreis noch auf dem Feld und schon ging es geschlossen in die Kabine. Cheftrainer Thomas Heidler hatte darum gebeten, um seinem Fußball-Bezirksligisten nach dem 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Anderlingen noch ein paar Worte mitzugeben. Im Anschluss lässt er die Bombe platzen: „Ich habe mich verabschiedet“, verrät er mit Tränen in den Augen.

Der Vereinsvorsitzende Markus Hoyer habe ihm am Mittwoch in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, „dass die Mannschaft mit einem anderen Trainer in die restliche Saison gehen will“, erzählt Heidler und betont: „Das kam ziemlich plötzlich für mich. Es ist sehr enttäuschend. Ich hätte gerne weitergemacht. Aber die Entscheidung wurde woanders getroffen. Jetzt ist die Mannschaft umso mehr gefordert.“

Kommentar Heidler-Rauswurf: Noch keinen Plan für die Zukunft Da hat die Mannschaft ihrem Trainer aber ein „schönes“ vorzeitiges Geschenk unter den Baum gelegt. Denn: Der Rauswurf von Thomas Heidler beim VfL Visselhövede kommt, rein vom Tabellenstand gesehen, nicht nur für ihn persönlich überraschend.

Der Coach hat seine Ziele erfüllt. Die Mannschaft steht im Mittelfeld der Bezirksliga neun Punkte über dem Strich. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass sich seine Elf die ein oder andere deutliche Niederlage bereits fing – unter anderem ein 0:6 beim elftplatzierten TSV Bassen. Hinzu kommt, dass der Kader mit nur 20 Spielern seit Jahren sehr klein ist. Aus verschiedenen Gründen sind an den Spieltagen teils nur 13 Akteure dabei – unter anderem Oldie Kai Jager, der im Sommer eigentlich sein Karriereende verkündet hatte.

Was die Stimmung in der Kabine und das weitere Drumherum betrifft, soll es durchaus immer mal wieder kritische Stimmen gegeben haben, die mit der Spielweise nicht zufrieden waren. Über die Art und Weise der Entscheidung lässt sich dennoch streiten. So kurz vor dem letzten Spiel des Jahres – wieso nicht hinterher? Zudem haben die Verantwortlichen noch keinen Plan für die Zukunft und setzen sich damit jetzt selbst unter Druck. Ein Vorschlag: Bis zum Sommer mit Co-Trainer Elias Jockusch weitermachen – der hat eine top Bilanz. hd

Die wiederum erklärt den Abschied in Person ihres Kapitäns Patrick Peter mit zwei Hauptgründen: „Es hat nichts mit dem Menschlichen zu tun. Bei uns kam in den letzten Wochen einfach vermehrt die Frustration über die sportliche Situation auf. Wir haben das Gefühl, dass wir einen neuen Funken brauchen, um uns wieder neu motivieren zu können.“ Außerdem sei in einer Mannschaftssitzung, die auf Heidlers Wunsch ohne die Trainer stattfand, kurz vor dem Spiel gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim der „Impuls nach einer neuen Altersstruktur“ gekommen. „Bei uns ist wieder mehr Kontakt zu jüngeren Spielern gewünscht. ,Heidis‘ ganze Kontakte zu jungen Spielern sind aber aufgebraucht – meine auch“, gibt Peter zu. Der neue Trainer, den es bislang noch nicht gibt, solle daher auch über dieses Netzwerk verfügen.

Auch Hoyer spricht von einer „festgefahrenen Situation“. Die erste Herren würde in den letzten Wochen in einer „Ergebniskrise“ stecken. „Unser Ziel war ein einstelliger Platz am Ende der Saison – bestenfalls im oberen Tabellendrittel mitzuspielen“, meint Visselhövedes Vereinsvorsitzender. Durch den 3:0-Sieg gegen Anderlingen und den Spielausfall des TSV Bassen beim SV Vorwärts Hülsen rutschte der Bezirksligist auf Rang neun vor. So bekräftigt Heidler: „Mein Ziel war es, die Jungs in den Bezirk zu führen und sie dort zu halten. Rein vom Tabellenstand habe ich mir nichts vorzuwerfen.“ In der Tat: Nach dem Aus von Jörg Beese übernahm der damals 35-Jährige im Sommer 2018 die Mannschaft. Nach Platz zwei in der Debüt-Saison feierte der Ur-Visselhöveder, der mehrere Jahre bis 2015 auch für die Heidestädter selbst das Trikot trug, im zweiten Jahr die Meisterschaft in der Kreisliga. Die erste Spielzeit in der neuen Klasse dauerte aufgrund des Abbruchs nur acht Spiele. In der vergangenen Saison hielt Heidler sein Team in der Bezirksliga und steht nun über dem Strich.

Hoyer schließt nichts aus

Während für ihn jetzt erst einmal die fußballfreie Zeit beginnt, startet am Montag bei den Verantwortlichen des VfL Visselhövede die Suche nach einem Nachfolger. Konkrete Namen stehen bislang noch nicht nur Debatte. Hoyer schließt daher auch nichts aus: „Wir werden uns zusammensetzen und schauen, ob wir eine interne Lösung finden oder ob wir einen Externen holen.“

Im Rennen ist somit auch Heidlers Co-Trainer Elias Jockusch. Der weist immerhin als eingesprungener Cheftrainer bislang eine makellose Bilanz auf. Aber auch ein Abgang von Jockusch und dem erweiterten Team um Luca Griech und Torwarttrainer Tobias Laatsch ist weiter möglich. „Das wird sich alles demnächst zeigen. Wir werden mit allen sprechen und dann gemeinsam entscheiden“, sagt Hoyer.