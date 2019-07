Trotz Alpenpanorama raus aus der Komfortzone

Margit Müller hat vor den Bedingungen in Mittenwald eine gehörige Portion Respekt. Foto: Frerichs

Jeersdorf – Auf den ersten Blick überrascht die Zurückhaltung, die Margit Müller vor den am Wochenende im bayrischen Mittenwald anstehenden Deutschen Meisterschaften mit dem Feldbogen an den Tag legt. „Ich möchte es genießen und nicht Letzte werden“, sagt die Bogenschützin des SV Jeersdorf, die bei den Landesmeisterschaften im Juni die Bronzemedaille eingefahren hatte.

Der Grund für diese Zurückhaltung ist schnell erklärt: In dem von Alpengipfeln umgebenen Ort ist für Müller nichts so, wie sie es gewohnt ist. „Von insgesamt 24 Scheiben sind vielleicht zwei normal“, erklärt sie. Bei allen anderen gibt es besondere Finessen und Schwierigkeitsgerade, die die Teilnehmer bewältigen müssen. „Entweder sind die Scheiben schräg aufgebaut, liegen im Dunklen oder man muss beim Schießen am Hang stehen, sodass ein normaler Stand nicht möglich ist“, hat die Jeersdorferin Respekt vor ihrem insgesamt dritten Start bei einer Deutschen Meisterschaft mit dem Feldbogen.

Um die in Mittenwald vorherrschenden Verhältnisse zu simulieren, ist Müller mit ihrem Trainer Jürgen Schneider, der sich ebenfalls qualifiziert hat, am vergangenen Wochenende im Harz gewesen – und wurde dabei ziemlich gefordert. „Am Anfang habe ich gedacht, ich muss nur draufschießen. Da habe ich dann gar nichts getroffen, weil man völlig anders visieren muss“, berichtet sie.

Eine weitere Umstellung für die beiden Jeersdorfer wird die Tatsache sein, dass sie deutlich mehr als sonst unter Beobachtung stehen werden, da alle Stationen von Zuschauern eingesehen werden können. „Das ist total neu für mich“, sagt Müller, hofft aber darauf, dass sie diese Situation ausblenden kann: „Es ist ja in Bayern. Da kenne ich wahrscheinlich niemanden an der Strecke.“

Als seelischer Beistand tritt auch Teamkollegin Ursula Schneider die Reise nach Bayern mit an. „Uschi kommt als Rückendeckung mit und um uns auf Korrekturen aufmerksam zu machen“, so Müller. ntr