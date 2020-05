„Treibt Sport, haltet Abstand!“

Rotenburg - Von Matthias Freese. Wie kommen die Sportvereine im Kreis Rotenburg durch die Corona-Krise? Was bedeutet die vorsichtige Öffnung des Trainingsbetriebs ab dem 6. Mai, den Niedersachsens Landesregierung am Donnerstagabend verkündet hat? Jörn Leiding ist der Vorsitzende des Kreissportbundes (KSB) mit 82 500 Mitgliedern in 283 Vereinen. Zudem steht der 46-Jährige dem TV Sottrum vor. Am Tag der Arbeit stellte er sich unseren Fragen.

Mal ehrlich: Finden Sie, dass der Sport – abgesehen von der Fußball-Bundesliga – in der Diskussion um Lockerungen bisher zu kurz gekommen ist?

Auf jeden Fall fallen wir runter. Es ist natürlich immer ein Abwägen der gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber einzelnen Interessen. Aber angenommen, die Krise ist vorbei und man fragt sich, was hat sie Gutes bewirkt, dann zählt auch dazu, dass alle merken, wie wichtig der Sport ist. Die Wertschätzung ist ja eher gesunken, aber jetzt merken die Leute wieder, dass in den Vereinen eine Menge geleistet wird, was einem jetzt fehlt – und da gehören viele soziale Komponenten dazu.

Bundeskanzlerin und Länderchefs haben bei ihrer Konferenz am Donnerstag noch keine Lockerungen für den Sport beschlossen und wollen das am 6. Mai erörtern. Niedersachsen hat aber im Anschluss verkündet, dass Outdoor-Sportanlagen ab 6. Mai für den Trainingsbetrieb unter anderem unter Einhaltung der Abstandsregeln geöffnet werden dürfen. Wie bewerten Sie das?

Es sind zwei Facetten: Was darfst du – und wo darfst du das? Wer ist der Hausherr, was entscheidet der? Erst einmal finde ich es gut, dass man anfängt, uns Perspektiven zu geben. Wir freuen uns, dass Sportarten teilweise wieder erlaubt sind, und wir hoffen, dass die Anlagen auch freigegeben werden. Es befinden sich ja nur wenige Anlagen im Besitz der Vereine. Ich weiß, dass jeder Verein in den Startlöchern steht und danach giert, wieder anzufangen. Die Vereine haben aber auch die Aufgabe, alle Dinge sicherzustellen, die erforderlich sind. Es muss der Mindestabstand eingehalten werden und es müssen Desinfektionsmittel bereitstehen. Die Leute sind angehalten, fertig umgezogen zum Sportplatz zu kommen und durchgeschwitzt wieder nach Hause zu fahren. Man muss als Verein sehr genau überlegen: Wie stelle ich sicher, dass das eingehalten wird?

Bisher wurde nicht konkret gesagt, welche Sportarten am 6. Mai starten dürfen. Was denken Sie?

Nur Outdoor-Sportarten. Bei Fußball ist es schon wieder so eine Frage: Angenommen, die Gemeinde sagt, dass ich auf dem Sportplatz was machen darf. Wie stelle ich aber sicher, dass die nur das Passen üben und nicht auch Zweikämpfe? Das ist ein schmaler Grat.

Welche Sportarten zählen Sie denn zu denen, die sicher erlaubt sind?

Aus meiner Sicht sind das mit dem aktuellen Stand Golf, Tennis und die ganzen Parkourdinge. Leichtathletik würde ich auch dazu zählen, das Sportabzeichen ebenfalls.

Und Reiten?

Ja. Was spricht gegen Reiten? Aber momentan ist das noch ein Mutmaßen.

Aber es müssten schon kontaktarme Sportarten vor den kontaktreichen beginnen, oder?

Auf jeden Fall. Die andere Logik wäre: Wartet, bis alle wieder dürfen. Das kann doch keiner aushalten. Da darf man auch nicht neidisch sein und sich als Fußballer ärgern, wenn die Golfer schon dürfen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir es jetzt relativ schnell reduzieren auf die Kontaktvorgaben – egal ob drinnen oder draußen. Treibt Sport, aber haltet Abstand! Natürlich kann ich noch kein Mutter-Kind-Turnen mit 40 Leuten machen. Und auch kein Judo, das dauert noch lange, bis das wieder möglich ist. Aber beim Badminton etwa, da verzichte ich gerne aufs Abklatschen. Ich glaube schon, dass es in vielen Sportarten länger Detaileinschränkungen geben wird. Ich hoffe aber, dass wir uns irgendwann auf dieser Detailebene bewegen.

Ist ein Spielbetrieb 2020 noch realistisch?

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist ein Unterschied zum Training. Der Spielbetrieb ist für mich zumindest beim körperbetonten Wettkampf noch schwer vorstellbar. Für mich ist der 31. August so ein Datum, weil bis dahin keine Großveranstaltungen möglich sind. Das ist ein Termin, in den alle die Hoffnung setzen, so wie schon bei den Osterferien. Aber man muss auch immer berücksichtigen, dass ein gewisses Training vorher stattfinden muss. Ich habe vor drei Wochen mal die Gemeinde angerufen und gefragt: Müsst ihr die Hallen in den Sommerferien sperren oder können wir sie nutzen? Da kam die Antwort, dass sie ja noch nicht mal sicher wüssten, wie lange die Ferien sein würden.

Müssen die Vereinsmitglieder eigentlich ihre Beiträge zahlen, obwohl es kein Sportangebot gibt?

Grundsätzlich ist es rechtlich so, dass ein Vereinsmitglied nicht dafür zahlt, dass es Sport treiben darf, sondern dafür, dass es Mitglied ist. Mitglieder sind also verpflichtet, weiter ihren Beitrag zu zahlen. Der Verein darf ihn auch nicht zurückzahlen, sonst setzt er seine Gemeinnützigkeit aufs Spiel.

Gab es denn deshalb schon Austritte?

Im TV Sottrum hatten wir genau ein Mitglied von unseren rund 2 000, das mir geschrieben hat, dass es kündigt. Ich denke, das ist eine ganz gute Quote. Von anderen Vereinen habe ich noch nichts gehört. In einer dörflichen Struktur denken die Leute vielleicht nicht so wie in der Stadt sofort ans Geld, sondern an ihren Verein.

Und worüber klagen die Vereine momentan?

Viele Dinge, die außerhalb des Sportbetriebs passieren, reißen Löcher. Wir haben in Sottrum einige Sachen für den Abendlauf vorfinanziert. Das waren 4 500 Euro, auf denen wir sitzen bleiben. Oder die Schützenvereine – die haben ein Riesenproblem, weil sie die Schützenfeste absagen mussten und diese eine große Einnahmequelle sind. Auch der Bereich Rehasport ist eine Einnahmemöglichkeit, das Geld fehlt den Vereinen. Die Unterhaltungskosten laufen weiter, die Zusatzeinnahmen bleiben aus. Was auch einige Vereine nervt: Viele haben in diesem Jahr ihr Jubiläum. Für die ist es extrem ärgerlich, nach der ganzen Vorbereitung ins nächste Jahr verlegen zu müssen. Da werden wir 2021 eine massive Termindichte haben.

Muss befürchtet werden, dass Vereine die Corona-Krise nicht überleben?

Ich glaube fest daran, dass es kein Vereinssterben geben wird. Es gibt dafür keine logischen Gründe. Wenn du sechs Wochen nur joggst, fehlen dir die Kumpels. Es gibt also ein deutliches Bedürfnis, im Verein Sport zu treiben. Und es besteht auch keine Abwanderungsgefahr in andere Sportangebote.

Was ist mit den Übungsleitern. Bekommen die noch Geld von den Vereinen?

Das kommt darauf an. In der Regel werden Übungsleiter nach Stunden bezahlt. Geben sie keine Stunden, bekommen sie auch kein Geld. Und es gibt noch die zweite Gruppe, die einen Vertrag hat, einige Handball- oder Fußballtrainer beispielsweise. Die hätten erst einmal Anspruch auf Weiterbezahlung – da muss man als Verein entsprechend verhandeln. Oder sie verzichten von sich aus. Sind die Trainer selbstständig, haben sie die Chance, in die Hilfsprogramme zu rutschen.

Was kann der Kreissportbund jetzt für seine Vereine tun?

Unsere Rolle ist ganz klar: beraten und Informationen bereitstellen. Wir versuchen, Transparenz zu schaffen. Wobei man sagen muss, dass der Landessportbund als Kompetenzzentrum sehr gute Arbeit leistet. Da gibt es jetzt auch eine Hotline (0511 1268-210, Anm. d. Red.).

Leidet auch der Kreissportbund und muss Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken?

Wir haben großes Glück. Unsere Arbeitsstellen sind zum Großteil über den Landessportbund gefördert. Der Innenminister hat uns früh mitgeteilt, dass die Stellen bis 31.12.2020 gegenfinanziert sind. Außerdem ist die Arbeit nicht weniger geworden.

Einige Vereine in der Region – zum Beispiel der TV Lilienthal – bieten ihren Mitgliedern mehrmals in der Woche Online-Sportkurse an. Eine Möglichkeit für die Vereine im Kreis?

Wir hatten uns als Kreissportbund kurz gefragt, ob wir das machen wollen, denken aber, dass das eine Vereinsaufgabe ist und wir keine Konkurrenz schaffen wollen. Auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, je nachdem, wie innovativ ein Verein ist. Gerade wenn es noch länger andauert, ist es die Chance zu sagen: Die Turnhalle ist jetzt zu Hause.