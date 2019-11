Traus Tore wahren Titeltraum

Rotenburg – Der Schlüssel zum Erfolg lag für den TuS Rotenburg II definitiv in der Abwehr. Der ungeschlagene Tabellenführer der Handball-Regionsoberliga behauptete sich in seinem Heimspiel gegen den TV Oyten II souverän mit 29:23 (13:14). Zwei Wochen vor dem Spitzenspiel bei der HSG Mittelweser/Eystrup kam der Wümme-Club zum siebten Sieg im siebten Spiel.

Dabei machte es der Tabellenfünfte TV Oyten II den Gastgebern lange Zeit nicht leicht. „Wir hatten anfangs Schwierigkeiten im Angriff“, gestand Trainerin Lana Caesar. Zwar führten die Wümmestädter durch Treffer des achtfachen Torschützen Dominik Trau und Jan Simon Nickau nach vier Minuten schon mit 3:0, doch ließen sich die Oytener davon nicht beeindrucken. Sie kämpften sich in die Partie und glichen sogar zum 9:9 durch Sven Lux aus (19.).

Genug für Caesar, die prompt eine Auszeit für ihre Mannschaft nahm. Doch ihre Vorgaben wusste das Team offenbar nicht umzusetzten. So gingen die Gäste noch vor der Halbzeit mit 14:13 in Führung (30.). Nach der Pause kam der Tabellenführer besser in die Partie und ging wieder mit 16:15 in Front (33.). Diese konnte er bis zum Abpfiff verteidigen – dank einer guten Abwehrleistung. „Wir haben defensiv sehr gut gestanden“, fand auch Caesar. Sie hielt ein Sonderlob für ihren Routinier Johann Knodel und Jan Simon Nickau, die in der Schlussphase wichtige Treffer erzielten, bereit. Die Übungsleiterin blickt dem Titelkampf weiter optimistisch entgegen – nicht zuletzt da mit der HSG Mittelweser/Eystrup der direkte und stärkste Konkurrent am Wochenende überraschend mit 25:30 gegen den TSV Intschede verloren hat. jho