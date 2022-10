Transfer-Check: Böhling, Belsch und Kanowski schlagen ein

Transfer-Check der Sommerneuzugänge des Oberligisten und der Bezirks- und Kreisligisten: Wer sticht mit seinen Leistungen bei den Altkreis-Teams heraus?

Rotenburg – Elf Spieltage liegen hinter den Fußballern in der Oberliga, Bezirksliga und Kreisliga – Zeit für einen Transfer-Check der Sommerneuzugänge. Wer stach bisher mit seinen Leistungen besonders hervor? Bei wem ist noch Luft nach oben? Diese Fragen beantworten die Trainer der Altkreis-Vereine aus den entsprechenden Ligen.

Rotenburger SV

„Bei uns haben alle Neuzugänge eher das Schild ,Verletzten-Status‘ auf der Stirn“, schiebt Tim Ebersbach vorweg. Ein Name falle aber dennoch auf: Tom Kanowski. Der 19-Jährige läuft für die Wümmestädter nicht als gelernter Linksverteidiger, sondern als linker Flügelspieler auf und erzielte auf dieser Position fünf Tore in seinen ersten vier Einsätzen für den Oberligisten. „Als Paket ist er vielleicht am besten“, meint der RSV-Coach und sieht vor allem bei Timon Wolff, Matthes Rathjen und Marlo Siech viel Potenzial in Richtung der ersten Elf. Während die beiden Erstgenannten langsam in Schwung kämen, gilt Letzterer ohnehin als einer von zwei Abwehrchefs, lief aufgrund einer Knieverletzung aber bisher nur in rund der Hälfte der Partien auf. Während Kevin Klee wiederum unangefochtener Stammspieler ist, habe Erik Köhler bereits gute Leistungen gezeigt und gehöre zu den besten Scorern des Teams, Ebersbach sieht ihn trotzdem „noch nicht am Limit von der Fitness“.

TV Sottrum

Für den Bezirksligisten ist Yannick Böhling „eine absolute Bereicherung – auch außerhalb des Feldes. Er kommt überall gut an. Mir hilft er zudem auch bei Trainingsinhalten. Eine klare Eins!“, legt sich Dariusz Sztorc fest. Sein zweiter namhafter Neuzugang, Jannis Oberbörsch, bekomme seine Zeit, „um komplett fit zu werden. Es ist aber schön, dass sich so ein Spieler für uns entscheidet.“ Der 29-Jährige lief unter anderem bereits für die U 17 von Hannover 96 auf und für die Herren des Rotenburger SV. „Bei Torge Frese tut es mir leid, dass er ins Tor musste und sich da verletzt hat. Er wird im November wieder ins Training einsteigen. Die Hinrunde ist für ihn gelaufen“, weiß Sottrums Coach, der sich auch bei der Beurteilung von Luca Rindfleisch zurückhält: „Da muss man abwarten, ob er genauso einschlägt wie Jannik Rosebrock letztes Jahr. Da sehe ich noch nicht so die Konstanz. Er hatte richtig starke Spiele in Verden und gegen Worpswede, aber ihn werfen immer wieder Dinge zurück. Wir müssen einfach geduldig bleiben.“

VfL Visselhövede

„Johann Belsch hat sich zu einer festen Größe auf der linken Verteidiger-Position entwickelt und gibt uns eine zusätzliche Option. Gerade sein Offensivdrang gibt unserem Spiel ein weiteres Element. Auch bei Jelle Wegener ist es so, dass er sich schnell eingelebt hat. Dies kann man nicht gleich erwarten, wenn man zwei Ligen höher wechselt“, weiß Elias Jockusch um die Qualitäten des Defensiv-Duos. Bei Belsch sehe der Co-Trainer des Bezirksligisten noch Arbeit in der Balance zwischen Offensive und Defensive. „Bei Jelle müssen wir noch etwas daran arbeiten, dass er gegen den Ball seine Position vor der Abwehr im Zentrum hält.“ Stürmer Atdhe Haliti wiederum habe ein „überragendes“ Spiel im Eins gegen eins. Ihm fehle aktuell noch die Entschlossenheit beim Torabschluss, weshalb Jockusch beim Rückkehrer noch auf den berühmten „geplatzten Knoten“ wartet. Neuzugang Nummer vier, Jan Lünzmann, zeichne sich vor allem durch seine Flexibilität aus. „Bei ihm müssen wir noch an seiner mutigen Spielweise mit Ball arbeiten.“

SG Unterstedt

„Am meisten hat uns Jan geholfen. Er benötigte keine lange Anlaufzeit. Mit seinem Kopfballspiel und seiner Physis hat er noch mal andere Aspekte in unser Spiel reingebracht. Auch wenn er zuletzt weniger Tore geschossen hat, hat er mit seinen Vorlagen dazu beigetragen, dass wir ganz oben stehen“, betont Fabian Knappik. Die Einschätzung der drei weiteren Neuzugänge sei hingegen „komplizierter“, meint der Coach des Kreisligisten: Leon Linke „war über lange Zeit verletzt. Hoffentlich steht er im November wieder fit zur Verfügung. In den ersten vier Spielen hat er seine Qualität aber angedeutet.“ Fabian Hinz fällt seit dem Hetzweger Wanderpokalturnier ebenfalls verletzt aus. Ob es für den am Innenband des Fußes verletzten Mittelfeldspieler noch für einen Einsatz in dieser Saison reiche, wisse Knappik nicht. Er freut sich hingegen über die Rückkehr von Tim Schlifelner: „Er ist eine absolute Einwechsel-Alternative. Nach längerer Pause ist das Ende seiner Entwicklung noch nicht angesagt.“

TuS Bothel

Beim Kreisligisten ist Dennis Kroll der einzige Sommerneuzugang. „Er hat uns definitiv verstärkt und zu Beginn der Saison sehr gute Spiele gemacht und einen Teil dazu beigetragen, dass wir in der Defensive stabiler stehen. Sein gutes Stellungsspiel hilft ihm, einige gefährliche Bälle abzufangen. Im Spielaufbau bleibt er ruhig und behält die Übersicht und spielt gute Bälle nach vorne, welches auf unsere Spielidee einzahlt. Bei der Ausbeute der gelben Karten ist eventuell noch Luft nach unten“, meint Kreisliga-Trainer Dennis Schlifelner.

Rotenburger SV II

Douglas Wink, Jonas Jungert und Tom Pons sind bislang die Gewinner beim Kreisligisten. Das Trio habe sich „zu absoluten Stammspielern entwickelt. Wenn sie da waren, standen sie immer in der ersten Elf“, weiß Michel Müller. Rotenburgs Spielertrainer sieht auch Franko Jäger, der schon in der Ersten mittrainierte, als einen der wichtigen Neuzugänge. „Er kann noch mehr. Er muss sich aber noch etwas an die Körperlichkeit gewöhnen.“ Den weiteren Neuzugängen, die allesamt unter 20 Jahren sind, gewährt Müller Zeit. „Die sind alle sehr, sehr jung. Von Woche zu Woche bekommen sie aber immer mehr Spielzeit.“ So kamen Florian Bausmerth und Joel Knipp am vergangenen Wochenende zu ihrem Startelf-Debüt.

SV GW Helvesiek

„Besonders eingeschlagen ist Thomas Hahn, weil er das Sorgenkind, die Defensive, verstärkt. Er ist kopfballstark sowie körperlich präsent und er legt immer eine gute Mentalität an den Tag“, lobt Jannik Meyer. Bei Kevin Ganschof und Alex Vasilev gehe es erst einmal darum, „dass sie sich auskurieren. Alex hat eine gute Aggressivität gegen den Ball und besitzt ein gutes Kopfballspiel. Da gilt es dann, die Technik im Zweikampf zum Feinschliff zu bringen. Kevin hat ein gutes Spielverständnis, da erhoffen wir uns, dass er seine Vorderleute gut koordiniert und durch Sicherheit im Passspiel diese auch in Szene setzen kann.“ Jannes Hädecke wisse, worauf es in der Liga ankommt. Er müsse noch an den taktischen Abläufen gegen den Ball feilen. „Philipp Thiel ist ein alter Bekannter, der jetzt berufsbedingt leider lange ausgefallen ist“, erklärt der Coach des Kreisligisten, der dessen Qualitäten kenne.