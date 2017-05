Der HSV mag die Abgeschiedenheit in Rotenburg

Der HSV-Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen stellte sich am Rande des Trainings am Freitag einigen Fragen.

Rotenburg - Von Matthias Freese, Vincent Wuttke und Michel Matthies. Da ist er wieder, der Geist. Selbst Markus Gisdol glaubt an ihn. „Wir sind zusammengekommen, um so ein Stück weit den Geist, den unsere Mannschaft ausgemacht hat, zu beschwören“, betont der Coach des Hamburger SV während der Pressekonferenz, die der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist angesichts seines Trainingslagers im Mannschaftsquartier Landhaus Wachtelhof in Rotenburg abhält.

Der gediegene Tagungsraum namens Auerhahn mit seiner Spiegeldecke, den getäfelten Wänden und den Vorhängen mit Blättermuster dient vorübergehend als Pressezentrum – 109 Quadratmeter für elf Fernsehkameras (Sky Sport übertrug live) und insgesamt rund 30 Medienvertreter.

Von außen kaum einsehbar, da weiße Rhododendren den Blick versperren. Am Ende des Raumes ein aufgebautes Podest mit Sponsorenwänden vorne und im Rücken. Oben sitzend: Gisdol und Pressesprecher Till Müller. Sportdirektor Jens Todt suchte sich derweil in Reihe drei zwischen den Journalisten einen freien Stuhl.

+ Sieht angesichts der Sponsorenwand aus wie in Hamburg, ist aber in Rotenburg im Landhaus Wachtelhof, in dem alles für die Pressekonferenz des HSV mit Trainer Markus Gisdol hergerichtet wurde. © Freese

Gisdol erklärt in Bezug auf die Fan-Unterstützung, dass es nun das Allerwichtigste sei, „dass von der Mannschaft der Funke überspringt. Du kannst nicht erwarten, dass du immer einen roten Teppich ausgerollt bekommst.“ In Rotenburg ist das – im übertragenen Sinne – aber so.

Das Fünf-Sterne-Hotel in der Gerberstraße lässt keine Wünsche offen, die Sportanlage in der Ahe ebenso wenig – hier ist der HSV abgeschottet vom ganz großen Rummel in der Metropole. „Deswegen sind wir ja hier, dass wir so ein bisschen abgeschieden für uns sind. Wir wollen extrem zusammenrücken“, sagt Gisdol und erklärt, dass das Trainingslager einem Wunsch der Mannschaft entsprang. „Sie hat das Signal gesendet, gerne noch mal zusammen irgendwo hinzufahren. Da sich jetzt hier glücklicherweise die Gelegenheit ergab und wir optimale Bedingungen vorfinden, stand dem nichts mehr im Wege.“

HSV bleibt in Rotenburg unter sich

Was der HSV auf dem Trainingsplatz übt, bleibt sein Geheimnis, was er darüberhinaus in Rotenburg unternimmt ebenfalls. „Da wollen wir unter uns bleiben und im internen Kreis das eine oder andere besprechen“, hält sich Gisdol bedeckt. Was jedoch durchsickert: Am Freitagmorgen war eine große Ladung an Fahrrädern im Wachtelhof angekommen.

Ebenfalls eingetroffen ist inzwischen Vorstandschef Heribert Bruchhagen. Sehr zur Freude übrigens von Paul Metternich, Sicherheitsbeauftragter des Rotenburger SV, der ihn gleich überschwänglich begrüßt. Aus gutem Grund: „Wir kennen uns schon seit gut 30 Jahren“, klärt Metternich mit einem breiten Grinsen auf. Damals waren sich die beiden in einem Trainingslager des FC Schalke 04 – zu der Zeit war Bruchhagen Manager der Königsblauen – in Mayen bei Koblenz über den Weg gelaufen.

Seitdem traf sich das Duo immer mal wieder, das letzte Mal allerdings vor fast 15 Jahren in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main. „Erkannt haben wir uns aber trotzdem sofort wieder und ein bisschen gequatscht“, erzählt der bekannte Rotenburger Tausendsassa.

Gruppenfoto bei Abreise

Am Samstagvormittag geht es für die Mannschaft wieder nach Hamburg. Zum Abschied hat sich das Team zum Gruppenfoto ausgestellt.

