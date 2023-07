Trainer üben Kritik am Spielplan des Bezirkspokals

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Letztes Jahr gewann Ippensen gegen Finn Vollmer (r.) und dessen Visselhöveder im Erstrundenmatch. Dieses Mal würden sich die Wege frühestens im Achtelfinale kreuzen. © Freese

Vor dem Wettbewerbsbeginn äußern die Coaches aus Unterstedt, Sottrum und Visselhövede den Wunsch eines späteren Starttermins und einer Entzerrung der Runden.

Sottrum/Visselhövede – Inmitten der Vorbereitungszeit finden auch in dieser Fußball-Saison die ersten Runden des Bezirkspokals statt. Unter anderem empfängt Bezirksligist TV Sottrum am Sonntag um 15 Uhr seinen aufgestiegenen Ligarivalen SG Unterstedt, während parallel die beiden weiteren Konkurrenten VfL Visselhövede und SV Anderlingen an der Celler Straße um den Einzug in die zweite Runde kämpfen. Dieser frühe Zeitpunkt der Ansetzungen ist unter den Trainern durchaus nicht unumstritten.

Dabei geht es vor allem um zwei Kritikpunkte: Die Spiele zwei bis drei Wochen vor dem Ligastart führen zu einer gewissen „Abwertung“ des Wettbewerbs. Und: Die Pause zwischen dem Viertel- und Halbfinale ist zu lang. So fanden vergangenes Jahr zum Beispiel zunächst zwischen dem 11. Juli und dem 10. August 2022 fünf Runden statt – also von der Qualifikation bis zum Viertelfinale. Auf die beiden Halbfinals am 8. und 10. April 2023 warteten die Beteiligten, zu denen auch der SV Ippensen zählte, fast auf den Tag genau acht Monate. „Die Ansetzungen und Gestaltung des Spielplans sind eine absolute Frechheit. Da kann man viel mehr draus machen“, meint Sottrums Trainer Jannis Oberbörsch und erhält Unterstützung von seinen Kollegen aus dem Altkreis. „Es wäre schöner, wenn es mehr aufgeteilt wäre“, sagt Unterstedts Patrick Werna. „Man kann doch entspannt im September und Oktober jeweils eine Runde einlegen“, schlägt Oberbörsch vor. „Stattdessen gibt es aber diese lange Pause bis in den April rein.“

Oberbörsch: „Das ist ein interessanter Wettbewerb“

Selbst Jürgen Stebani, der Vorsitzende des Bezirksspielausschusses, teilt diesen Vorschlag. Er schränkt jedoch ein: „Für eine Umsetzung muss ein überwiegendes Interesse der Vereine da sein. Das gibt es aber nicht.“ Einen weiteren Vorschlag des Sottrumer Coaches, einen Teil der Spiele im Herbst innerhalb der Woche stattfinden zu lassen, bügelt Stebani ebenfalls ab: „Die Vereine krähen dann schon immer, wenn Nachholspiele aus der Liga in die Woche gelegt werden, weil sie dann Probleme mit der Anzahl der Spieler haben.“

Genau dieses Problem sehen die hiesigen Trainer wiederum während der Vorbereitungszeit. „Bei uns fehlen acht Spieler urlaubsbedingt“, erzählt Oberbörsch. Drei sind es laut Trainer Elias Jockusch bei Visselhövede und auch Werna benennt für seinen Unterstedter Kader Urlauber. „Wir sind noch nicht bei 100 Prozent. Unsere Vorbereitung ist so ausgelegt, dass wir zum Ligastart bei 100 Prozent sind“, verweist Werna auf den Trainingsplan. „Bei uns liegt der Fokus klar nur auf der Liga“, betont Jockusch. Beide würden daher einen späteren Startpunkt des Bezirkspokals begrüßen, um dem Wettbewerb ein höheres „Ansehen“ zu ermöglichen. Denn so viel ist sicher: „Das ist ein interessanter Wettbewerb, in dem man geile Spiele bestreiten kann, wenn man ein paar Runden weiterkommt“, weiß Oberbörsch.

Werna: „Wir sind kein Favorit, sondern ein Herausforderer“

Auch deshalb sind sich die drei Trainer trotz aller Kritik einig, dass sie die anstehende Begegnung am Sonntag ernst nehmen. „Anderlingen ist ein guter Gradmesser. Wir wollen das Spiel schon gewinnen“, betont Jockusch. Mit dieser Einstellung geht der TV Sottrum ebenfalls in seine Partie, wie Oberbörsch erklärt: „Wir schicken unsere beste Truppe aufs Feld.“ Diese trifft am Sonntag denn auf die SG Unterstedt, die vergangene Saison den Kreispokal gewann. Als Pokalmannschaft wolle Werna seine Elf trotzdem nicht bezeichnen. Einen Vorteil gegenüber den Wieste-Mannen gebe es ebenfalls nicht: „Es ist für uns das erste Spiel auf diesem Niveau. Wir sind kein Favorit, sondern ein Herausforderer.“

Eine klare Rollenverteilung gibt es für die Partie Visselhövede gegen Anderlingen nicht. Sicher ist aber, dass der Sieger am 30. Juli (15 Uhr) auf den Gewinner des Spiels zwischen dem TV Oyten und FC Verden 04 trifft. Parallel findet kommende Woche auch das Zweitrundenspiel entweder für Unterstedt oder Sottrum statt. Der Gegner: SV Ippensen oder SV Vorwärts Hülsen. „Vielleicht können wir ja für eine kleine Überraschung sorgen“, meint Werna.