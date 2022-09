Trainer-Aus in Helvesiek: Rosenbrock „geht nicht im Groll“

Von: Hendrik Denkmann

Jan Rosenbrock ist nicht länger Trainer des SV GW Helvesiek. Der Verein trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Aufstiegstrainer und präsentiert bereits eine Übergangslösung.

Helvesiek – Vor vier Monaten feierten Jan Rosenbrock und seine Fußballer des SV Grün-Weiß Helvesiek noch die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse Süd. Nun hat sich der Verein von seinem Aufstiegscoach getrennt. Übergangsweise werde Co-Trainer Jannik Meyer erst einmal die Arbeit beim Kreisligisten übernehmen und dabei Unterstützung von Kapitän Tobias Schiller sowie dem Vorsitzenden des Vereins, Florian Dittmer, erhalten. Dies teilt der Verein in Person von Dittmer auf Nachfrage mit.

Fünf Niederlagen aus sieben Kreisliga-Spielen und der vorletzte Tabellenplatz waren am Ende eine zu große Hypothek für eine weitere gemeinsame Zusammenarbeit. Das weiß auch Rosenbrock selbst: „Wenn du zu Hause 0:8 und 2:8 verlierst, dann gehen dir als Trainer irgendwann die Argumente aus“, meint er mit Blick auf die Partien gegen die FSV Hesedorf/Nartum und den FC Alfstedt/Ebersdorf.

„Lieber jetzt, als erst im Winter“

Die Nachricht bekam Rosenbrock am Mittwochabend telefonisch vom langjährigen Freund Dittmer übermittelt, der sich mit seinen Vorstandskollegen kurz zuvor zusammengesetzt hatte. „Wir haben schon länger drüber nachgedacht, haben aber darauf gehofft, dass ,Rosi‘ noch die Wende schafft“, verrät Dittmer. Diese gelang ihm nach Meinung des Vereinsvorstandes nicht, sodass die Einschätzung reifte: „Lieber jetzt, als erst im Winter.“ Dann wolle er erneut schauen, in welcher Konstellation es weitergehe. „Vielleicht holen wir dann noch einen neuen Trainer. Jetzt macht Jannik das aber erst mal.“

Die Gründe für die Trennung sind aber nicht nur sportlicher Natur, wie Dittmer erklärt: „Nach drei, vier Jahren gibt es so die ersten Verschleißerscheinungen. Das hat man gemerkt.“ Auch die Trainingsbeteiligung sei in den vergangenen Wochen zurückgegangen. „Wenn man in die Mannschaft reinhorcht, hat man gehört, dass der ein oder andere etwas Neues wollte.“

„Die Mannschaft wird die Klasse halten“

Rosenbrock macht wiederum deutlich: „Ich gehe nicht im Groll. Wir hatten drei geile Jahre. Ich habe mit Jona Prigge und dem Kapitän gesprochen. Da ist kein zerschnittenes Tuch. Von daher gehe ich davon aus, dass alles gut ist.“ Er habe immer gesagt, „dass die Jungs der Grund waren, dass wir aufgestiegen sind – und nicht ich“. Dittmer fügt dennoch an: „Das ist auch sein Verdienst.“

In der Tat führte Rosenbrock die Grün-Weißen seit seinem Amtsantritt 2019 vom Abstiegskandidaten in der 1. Kreisklasse hoch in die Kreisliga. Von Oktober 2020 bis Anfang Mai dieses Jahres gab es in Ligaspielen zudem nicht eine Niederlage. Erst der FC Rüspel/Weertzen beendete diese Serie. In der Kreisliga folgten nun schon fünf weitere. Dass möglichst wenige in dieser Saison noch dazukommen, hofft auch Ex-Coach Rosenbrock: „Ich drücke denen die Daumen. Die werden mit der Mannschaft die Klasse halten!“