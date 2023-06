Tränen der Erleichterung kullern in Visselhövede nach dem Nichtabstieg

Von: Mareike Ludwig

Teilen

Mit Tempo vorbei: Atdhe Haliti (r.), Visselhövedes Torschütze zum 1:0, duelliert sich auf der Außenbahn mit dem Verdener Levin Felsch. © Ludwig

Visselhövede hält trotz der 4:5-Niederlage gegen Verden II die Liga. Gerade in der Schlussphase griffen die Spieler vermehrt zum Handy.

Visselhövede – Nach dem Abpfiff ließ Elias Jockusch seinen Emotionen freien Lauf. Die Anspannung, der Druck, die Ungewissheit – beim Coach des Fußball-Bezirksligisten kullerten die Tränen die Wangen hinunter. Nicht, weil das letzte Spiel zu Hause gegen den FC Verden 04 II mit 4:5 (1:2) verloren ging, sondern vielmehr vor Erleichterung, da sein Team dank der Ergebnisse der anderen Abstiegskandidaten auch in der neuen Saison in der Liga aufläuft.

„Da war natürlich während des ganzen Spiels enorm Druck auf dem Kessel. Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder Nackenschläge bekommen und uns in diese brenzlige Situation gebracht. Ich bin so froh, dass wir die Klasse gehalten haben. Das ist auch ein Verdienst von ,Heidi‘ (Thomas Heidler, bis Dezember 2022 Coach des VfL Visselhövede, Anm. d. Red.)“, dachte der Trainer an seinen Vorgänger.

Reicht es oder nicht? Die ausgewechselten Michael Lohmann (l.) und Oliver Dittmer können nur noch zuschauen. © Ludwig

Wie knapp es letztlich war, zeigt die Abschlusstabelle, in der die Heidestädter als Zwölfter nur einen Zähler vor der Gefahrenzone liegen. Und das nur, weil der SV Pennigbüttel nicht über ein 0:0 beim VSK Osterholz-Scharmbeck hinaus kam. „Wir können uns bei den Gegnern auf den anderen Plätzen bedanken, dass sie bis zum Schluss alles gegeben haben. Natürlich tut es weh, sich nach dieser Niederlage so zu verabschieden. Wir hätten es gerne aus eigener Kraft geschafft“, meinte Visselhövedes Abwehrmann Oliver Dittmer, der bekanntlich in der neuen Saison für den TuS Hemslingen-Söhlingen (1. Kreisklasse Süd) aufläuft und somit seinen letzten Auftritt in Grün-Weiß hatte.

Dabei hatten die Gastgeber einen guten Start und gingen dank Atdhe Haliti in Führung (8.). Doch im weiteren Verlauf zog vor allem der schnelle Verdener Katip Tavan den Visselhövedern den Zahn und schenkte Keeper Max Kregel gleich drei Tore ein (43./54./84. per Foulelfmeter). „Im Tempospiel waren wir definitiv unterlegen, da hatten wir Defizite“, gestand Jockusch. Und so war es nicht verwunderlich, dass die Gäste zum Ausgleich durch Finn Austermann kamen (22.).

Ständiger Blick aufs Handy: Ole Bruns (r.) und der künftige Torwarttrainer Torben Stradtmann tauschen sich aus. © Ludwig

Nach dem Wechsel startete „Vissel“ zwar gut in die Partie und kam durch Timm Greve zum 2:2 (47.), doch schraubten Tavan und Ole Sievers (63.) das Ergebnis in die Höhe. Fortan griffen Visselhövedes Auswechselspieler deutlich häufiger und nervöser zum Handy, um die Liveticker der anderen Partien zu verfolgen. Immer wieder die Frage, reicht es auch bei einer Niederlage für den Klassenerhalt? „Das hier ist ein echter Krimi, kaum zum Aushalten“, gestand Visselhövedes Co-Trainer Tobias Laatsch.

Etwas Hoffnung keimte nach dem 3:4-Anschlusstreffer von Greve per Strafstoß auf (67.), doch diese wusste Tavan mit seinem dritten Treffer zunichtezumachen. Jelle Wegener gelang dann nur noch das 4:5 (90.+1). Danach war Schluss. So richtig zu jubeln, traute sich bei „Vissel“ jedoch noch keiner. Als dann Gewissheit herrschte, dass es trotz des schwachen Auftritts reichte, gingen die Jubeltänze los. „Schön, dass ich die Jungs nächstes Jahr wiedersehe“, so Johann Belsch, der nun beim künftigen Ligarivalen und Kreisliga-Meister SG Unterstedt aufläuft.