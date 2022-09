Keeper Tom Knaak findet: „Das kommt mir sehr gelegen“

Von: Matthias Freese

Lange Jahre war Tom Knaak die Nummer zwei in der Landes- und Oberliga. Jetzt ist er der Stammkeeper der Rotenburger Reserve. © Freese

Sieben Tore kassierte Tom Knaak, die langjährige Nummer zwei in der Ersten des Rotenburger SV, zuletzt. Warum er in die Kreisliga ging, erzählt er im Interview.

Rotenburg – Allzu oft kommt es nicht vor, dass Tom Knaak in einem Spiel so häufig den Ball aus dem Netz holen muss – sieben Mal war es im Derby gegen die SG Unterstedt. Der Schlussmann des Rotenburger SV II war im Sommer freiwillig aus dem Oberliga-Kader ins Kreisliga-Team gekommen. Im Interview verrät der 24-jährige Fachwirt im Baustoffbereich, der seit fast zehn Jahren bei den Wümmestädtern ist und aus Lauenbrück kommt, warum er diesen Schritt wählte und wie es so ist, den größeren Bruder vor sich zu haben.

Ist schon klar, ob Sie am Sonntag mit der ersten Mannschaft mitfahren, weil Ersatzkeeper Hannes Butt zuletzt verletzt war?

Mein Stand ist, dass ich mit der Zweiten nach Bülstedt fahre und versuche zu spielen. Ich hatte die Woche mit dem Training ausgesetzt, weil ich mich schon gegen Bothel gezerrt hatte, aber ich will es am Sonntag probieren. Mit der Ersten ist es aber ansonsten so abgesprochen, dass ich mitfahre, wenn Not am Mann ist.

Im Sommer haben Sie die Rollen mit Hannes Butt getauscht. Er ist jetzt die Nummer zwei im Oberliga-Team, Sie spielen in der Zweiten. Das war auch Ihr Wunsch?

Ja. Als es im Winter in die Gespräche ging, war es meine Überlegung, weniger zu machen und nicht mehr den ganzen Samstag oder Sonntag unterwegs zu sein. Du merkst das am Wochenende schon, wenn du nur eine halbe statt zweieinhalb Stunden zu Auswärtsspielen unterwegs bist. Da hat es gepasst, dass Hannes sehr ehrgeizig und engagiert ist und nun die Nummer zwei ist. Das kommt mir sehr gelegen. Ich habe aber immer noch guten Kontakt zu den Jungs und bin ja auch beim Torwarttraining der Ersten dabei.

Verraten Sie uns, warum sie kürzergetreten sind?

Ich wollte mich auch mal auf ein paar andere sportliche Sachen fokussieren, zum Beispiel ein bisschen die Gipfel hochklettern. Ich gehe auch viel laufen – ein Marathon soll zeitnah folgen, wahrscheinlich im Frühjahr.

Im Tor der Zweiten mussten Sie gegen Unterstedt zuletzt sieben Tore hinnehmen. Ab dem wievielten Gegentreffer fing es für Sie an zu nerven?

Ich sage mal, ab dem vierten, als klar war, dass es ganz böse werden kann und kein schöner Nachmittag wird. Mich ärgern aber auch schon ein oder zwei Gegentore in den meisten Fällen. Gegen Unterstedt war jeder zweite Schuss drin, das ist noch nerviger.

Was muss sich denn ändern, damit das 0:7 eine Ausnahme bleibt?

Ich würde behaupten, dass wir in jedem Spiel – wenn wir Unterstedt mal ausklammern – einigermaßen dran waren. Wir müssen die kleinen Fehler, die Unkonzentriertheiten abstellen und nicht so einfache Gegentore fangen. Mindestens ein Drittel haben wir nach Standards bekommen. Wir müssen konstanter und konzentrierter über 90 Minuten sein.

Auch ein Problem des jungen Kaders?

Das spielt da mit rein. Aber ich bin mir sicher, dass wir es im Laufe der Saison sehr gut hinkriegen werden.

Jetzt geht es zum TSV Bülstedt/Vorwerk, der noch nicht verloren hat. Wird das ähnlich schwer wie gegen Unterstedt?

Unterstedt ist eine Nummer besser als alle anderen. Bülstedt hat zwar 3:0 in Bremervörde gewonnen, aber Angst habe ich nicht. Wir können gegen die meisten Teams in der Liga was mitnehmen.

Ist es eigentlich richtig, dass Sie diese Saison erstmals zusammen mit Ihrem Bruder Jonas, der Innenverteidiger ist, in einem Team spielen?

Letzte Saison haben wir schon einmal zusammengespielt, als ich ausgeholfen habe, irgendwann haben wir gegeneinander gespielt, als er in Stemmen war. Aber es ist das erste Mal, dass wir eine Saison gemeinsam spielen.

Und wie ist die Zusammenarbeit mit dem zwei Jahre älteren Bruder so?

Wir wollten ja gerne mal zusammenspielen, aber wie er spielt, lerne ich ja auch erst jetzt kennen. Mit seiner Erfahrung und seiner körperlichen Präsenz hilft es uns auf jeden Fall weiter. Ich denke, Jonas Jungert, Nico Nachtigall und er stehen da als Kette auch wirklich gut.