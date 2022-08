Tom Kanowski: „Im kalten Wasser bin ich am besten“

Spieler des Wochenendes

Tom Kanowski überragte bei seinem RSV-Debüt. Zwei Tore und eine Vorlage gelangen dem 19-Jährigen, der deshalb unser Spieler des Wochenendes ist.

Rotenburg – Dieses Debüt hätte für Tom Kanowski nicht besser laufen können. Erst am Freitag wurde der 19-Jährige vom Rotenburger SV verpflichtet. Nur zwei Tage später überragte der Nezugang von der U 19 des VfL Osnabrück dann beim 5:0-Erfolg des RSV in der Fußball-Oberliga beim HSC Hannover alle mit zwei Toren und einer Vorlage. Im Interview verrät der Abiturient aus Bassum, wie er seinen Start erlebt hat und dass er eine neue Lieblingsposition hat.

Glückwunsch zu Ihrem starken Debüt. Zwei Tage da, direkt Startelf, zwei Treffer und eine Vorlage. Das klingt aber auch so, als wäre es für Sie eine teure Angelegenheit.

Ja in der Mannschaft haben sie schon gerätselt, wie viele Kisten ich nun mitbringen muss. Einstand, erstes Tor, erste Vorlage – da kam einiges zusammen. Tim Ebersbach meinte direkt, ich soll mich nicht verarschen lassen (lacht).

Hätten Sie damit gerechnet, direkt so eine entscheidende Rolle zu spielen?

Es kam für mich überraschend. Ich hatte ja vor dem Spiel nur dreimal mittrainiert. Ich hätte eher gedacht, dass ich von Woche zu Woche mehr rangeführt werde. Aber so war es am Ende perfekt und hat mir auch sehr viel gebracht, weil ich direkt gesehen habe, wie die Mannschaft auf dem Platz agiert. Es ist leichter, das Ganze auf dem Feld gleich mitzuerleben als nur am Spielfeldrand zu stehen.

Sie haben beim VfL Osnabrück in der U19-Bundesliga als Linksverteidiger agiert. Beim RSV sind Sie ungewohnt als Linksaußen aufgelaufen...

Stimmt. Mir wurde auch schon direkt nach dem Wechsel gesagt, dass ich variabel eingesetzt werden soll. Ich habe als Linksverteidiger auch offensiv gespielt und war so schnell wie möglich vorne. Deshalb konnte ich meine Stärken im Eins-gegen-Eins auch als offensiver Außen gut mitnehmen. Und in der Jugend habe ich bis zum ersten Jahr in der U 17 auch immer vorne gespielt und bin dann erst nach hinten gerückt.

Hand aufs Herz. Haben Sie nach diesem Spiel eine neue Lieblingsposition?

Vor dem Wochenende hätte ich klar gesagt, dass ich immer noch lieber Verteidiger bin. Aber jetzt hat es sich ehrlich gesagt etwas verschoben (lacht). Es hat mega Spaß gemacht da vorne.

Wie begründen Sie ihren furiosen Start?

Es ist bei mir komisch. Immer wenn ich ins kalte Wasser geworfen werde, bin ich am besten. Ich mag es, mich selbst herauszufordern und zu pushen. Am Sonntag war alles neu für mich. Ich habe mein letztes Spiel ja auch noch für die U 19 gemacht und hatte kein Testspiel im Herrenbereich. Gut ist aber, dass ich im Moment ganz frei spielen kann. Ich habe vor ein paar Monaten mein Abitur bestanden und bin einfach froh, dass das Thema durch ist. Vorher hatte man immer im Kopf, wie man Fußball mit Lernen und Hausaufgaben unter einen Hut bekommen kann. Bei Osnabrück habe ich dann immer im Zug gelernt und während der Auswärtsfahrten.

Genießen Sie also auch die kürzere Anreise zum Training?

Auf jeden Fall. Ich musste immer eineinhalb Stunden hinfahren und dann auch später wieder zurück. Am Wochenende hatten wir dann richtig lange Auswärtsfahrten. Das ist jetzt eine andere Nummer.

Wie ist Ihr allgemeiner Eindruck vom RSV nach nicht einmal einer Woche?

Ich wurde super herzlich aufgenommen. Die Mannschaft macht es einem als neuem Spieler sehr leicht. Der Umgang ist super.

Und was trauen Sie der Mannschaft zu? Das 5:1 im Pokal gegen den VfL Oldenburg und nun das 5:0 gegen Hannover sind echte Ansagen.

Wir haben eine richtig gute Qualität in der Breite – obwohl wir ja so viele Ausfälle haben. Im offensiven Drittel haben wir richtig Spaß, kommen zu guten Lösungen und kommen durch. Ich habe ja auch bei anderen Oberligisten Probetrainings gehabt und kann deshalb sagen, dass sich Rotenburg da auch vor ambitionierteren Teams auf keinen Fall verstecken muss. Ich denke, dass wir mit der Mannschaft im oberen Drittel auf jeden Fall landen können.