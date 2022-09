Kanowski baut seine Serie auch gegen Spelle aus

Von: Matthias Freese

Auch wenn es anders aussieht: Dieser Ball landete nach Pass von Peter Bolm bei Tom Kanowski (r.), der das 1:0 erzielt. Marcel Ruschmeier kann nicht mehr klären. © Freese

Tom Kanowski hat sein fünftes Tor im vierten Spiel geschossen. Allerdings war es nicht der Siegtreffer, denn der RSV kassierte gegen Spelle noch das 1:1.

Rotenburg – „Nö“, meinte Tom Kanowski keck, kurz und kaputt. Unheimlich sei ihm seine Serie noch nicht. „Sind ja auch erst vier Spiele.“ Doch bei diesen vier Auftritten, die der späte Neuzugang für den Rotenburger SV bestritt, hat er jedes Mal mindestens einmal getroffen. Der eigentlich als Linksverteidiger geholte und als Linksaußen eingesetzte 19-Jährige ist mit seinen fünf Toren bester Torschütze bei den Oberliga-Fußballern von der Wümme. Im Heimspiel gegen den Titelanwärter SC Spelle-Venhaus war sein Führungstreffer letztlich einen Punkt wert – 1:1 (0:0) endete die muntere Partie, da für die Gäste Top-Torjäger Felix Schmiederer zum siebten Mal einnetzte.

„Das war eine gute Reaktion nach so einem Dämpfer“, spielte Rotenburgs Coach Tim Ebersbach auf die Derby-Niederlage am vorherigen Spieltag beim Heeslinger SC an und bescheinigte seinem Team eine „gute Mentalität“. In der Schlussphase gab‘s zudem noch ein Oberliga-Debüt im Team des RSV: Youngster Matthes Rathjen kam in der 79. Minute für den erneut umgeknickten Peter Bolm als Sturmspitze und deutete mit Engagement und Tempo an, dass mit ihm zu rechnen ist. „Die letzten drei Wochen hat man peu à peu gemerkt, dass er kommt“, erklärte Ebersbach die Einwechslung.

Mit einem langen Schritt vorbei: Matthes Rathjen (weinrotes Trikot) entwischt bei seinem Oberliga-Debüt dem Speller Adrian Lenz (vorne). © Freese

Für Alexander Nitz blieb es derweil bei der Premiere auf der Oberliga-Bank. Der Ersatzkeeper, zuvor noch in der dritten Herren im Kasten, erfuhr erst am Samstagabend davon, nachdem sich die eigentliche Nummer zwei Hannes Butt an der Hand verletzt hatte und nicht sicher war, ob der angeschlagene Tom Knaak aus der Reserve bereitstehen würde. „Ich wollte auf Nummer sicher gehen – und Alex hat in der Dritten schon richtig gute Spiele gemacht“, verriet Ebersbach.

Auch sonst gab es Veränderungen: In die Startelf rutschte Björn Hakansson als Linksverteidiger, dafür übernahm Marcello Muniz den Part des Rechtsaußen. Als Sechser lief hingegen Wedat Bezek für Tobias Kirschke auf und agierte dabei besonnen und sicher. „Er hat unserem Spiel sehr gutgetan“, fand auch Ebersbach.

Plötzlich auf der Bank in der Oberliga: Alexander Nitz (gelbes Trikot). © Freese

Der RSV musste zunächst allerdings eine Sturm-und Drang-Phase des SC Spelle-Venhaus überstehen, ohne dass dieser dicke Torchancen produzierte. Reagierten die Gastgeber zunächst noch hektisch und mit schnellem, aber unsauberem Spiel, fanden sie sich allmählich immer besser zurecht, gestalteten die Partie ausgeglichen und hielten die Null bis zur Pause.

Aus der kam der RSV eindeutig besser heraus. Die Kreisstädter gingen bissiger in die Zweikämpfe, Spelle wirkte hinten durchaus verwundbar und unsicher. So besaß allein Peter Bolm zwei große Möglichkeiten (48./51.). Der Mittelstürmer war es auch, der mustergültig für Kanowski servierte – 1:0 (53.). Ärgerlich nur, dass keine Tor-Musik ertönte und die Lautsprecheranlage bei 200 Zuschauern im Ahe-Stadion auch sonst stumm blieb, da kein Ersatz für den ausgefallenen Stadionsprecher Carsten Böder gefunden wurde.

Artistische Einlage: RSV-Keeper Jeroen Gies schnappt sich den Ball, Spelles Torben Stegmann geht zu Boden. © Freese

Fortan entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier. „Männer, wir können mehr Gas geben“, forderte Spelles Kapitän Torben Stegmann seine Kollegen auf. Während bei den Gästen immer wieder Schmiederer Gefahr ausstrahlte, verpasste Kanowski das 2:0, weil Jan-Luca Ahillen für den bereits geschlagenen Schlussmann Bernd Düker klärte (71.). Dass sein Team weiter mutig nach vorne spielte und sich nicht hinten einigelte, erklärte Ebersbach: „Du brauchst Entlastung gegen so einen Gegner. Da kannst du dich nicht 90 Minuten hinten reinstellen. Uns tut das Mittelfeldpressing außerdem ganz gut. Und nach dem 1:0 hatten wir auch eine wahnsinnig starke Phase.“ Einige Male musste aber auch die Defensive um den starken Abwehrchef Marlo Siech brenzlige Situationen klären, denn Spelle kam meist mit Patrick Siemer und Christoph Ahrens über die Außen. So gelang den Gästen nach einer Ecke per Kopfball von Schmiederer auch der Ausgleich (77.). „So ein Standardtor kriegst du gegen die mal. Er ist einfach einen Tick höher gesprungen“, akzeptierte Ebersbach den Gegentreffer ohne Schuldzuweisung.