Tobias Kirschke ist der wertvolle Abräumer des RSV

Von: Matthias Freese

Ball gewonnen: Tobias Kirschke (l.) ist von Celles Michael Trautmann in dieser Szene nur mit einem Foul aufzuhalten. © Freese

Tobias Kirschke gefällt mit seiner körperlichen Art des Fußballs schon länger. Gegen Celle stellte der Sechser dies erneut unter Beweis und ist daher unser Spieler des Wochenendes.

Rotenburg – Die Szene fünf Minuten vor dem Ende der offiziellen Spielzeit war sinnbildlich: Tobias Kirschke eilte in großen Schritten Richtung Ball, ging auch in diesen Zweikampf mit Toufik Cheriet – und knallte an die Bande. „Ich habe in dem Moment nur an den Kopf gedacht und bin mit dem Ellenbogen auf die Steine gefallen“, berichtete der stark aufgelegte Sechser des Rotenburger SV, der tags darauf mit einer Schwellung am Unterarm zur Arbeit erschien. Die Schmerzen lachte er weg: „Es tut weh, aber ich hatte schon Schlimmeres.“ Sein beherzter 90-Minuten-Einsatz hatte sich ausgezahlt. Die Oberliga-Fußballer von der Wümme holten mit dem 2:0 gegen Eintracht Celle den ersten Heimsieg.

„Ich fand Kirschke überragend. Er hat quasi jeden Zweikampf gewonnen“, stellte Coach Tim Ebersbach hinterher die Leistung des 33-Jährigen explizit heraus. Der Dienstälteste im Team befindet sich in seiner 15. Herrensaison für den RSV, „ich gehöre quasi zum Inventar“, meint er – doch er schont weder Gegner noch sich selbst, wie die Szene aus der 85. Minute belegt. „Ich bin immer noch ehrgeizig und will jeden Zweikampf gewinnen. Und bei meiner Spielweise gehören Schmerzen dazu“, sagt er. Vor einigen Jahren verlor er nach einem Kopfballduell gleich drei Zähne, doch an seiner Art, Fußball zu arbeiten, hat er nichts geändert. Kirschke ist der Abräumer der Wümme-Elf – so einen können sie jetzt im Abstiegskampf gut gebrauchen. „Ich würde aber nicht sagen, dass ich von der aktuellen Situation profitiere. Wenn ich konstant trainiere, sehe ich mich schon als Stammspieler“, betont er selbstbewusst.

Kirschke ist bei Bezek guter Hoffnung

Dabei war es gegen Celle erst das zweite Spiel über die volle Distanz, sechsmal stand er in dieser Saison gar nicht auf dem Platz. „Ich war gerade im September privat oft verhindert und konnte erst ab Oktober wieder richtig trainieren. Deshalb konnte ich nachvollziehen, dass ich nicht so viel gespielt habe“, klärt der Personalchef einer großen Verdener Firma auf.

Der junge Wedat Bezek, der ein ganz anderer Sechser-Typ ist, aber bereits auf Sicht als Nachfolger gehandelt wird, musste da zuletzt häufig zurückstehen. „Fußballerisch ist er ein begnadeter Kicker – und das Grätschen bringe ich ihm auch noch bei“, ist Kirschke guter Hoffnung, was die Entwicklung seines Mitspielers angeht. Allerdings kann er sich vorstellen, durchaus noch länger dabei zu bleiben – zumindest „so lange es mir Spaß macht und ich gebraucht werde“.

„Gerade bei einem Etat, wie wir ihn haben“

Und das wird er ohne Frage. Zusammen mit Lucas Chwolka harmonierte der Routinier im defensiven Mittelfeld. „Das hat echt gut funktioniert“, findet Kirschke. „Und wenn mal einer durchging, hatten wir die Dreierkette hinter uns.“ Dass sein Team auch in dieser Saison im Abstiegskampf steckt, „gehört im Fußball dazu, gerade bei einem Etat, wie wir ihn haben“, weiß er. Nun stehen sie zumindest wieder über dem Strich und haben die Abstiegsplätze verlassen. „Wir haben häufig gute Spiele gemacht, bei denen wir uns in der Summe nicht belohnt haben. Umso schöner ist es jetzt“, betont Kirschke.